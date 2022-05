Sjekk denne versjonen av Nissan Ariya: Fra pol til pol med elbil

FREKK: Eventyreren Chris Ramsey skal rigge til en Ariya sammen med Nissan for pol til pol-ekspedisjon. Vær så snill og la Arctic Trucks få bygge et kit til en sivil versjon også.

Skal kjøre 27.000 kilometer fra nord til sør i en spesialpreppet Nissan Ariya.

Den britiske eventyreren Chris Ramsey har tatt mål av seg å gjennomføre verdens første helelektriske kjøreeventyr fra den magnetiske nordpol til sydpol.

FØR OMBYGGING: Nissan har donert bil og følger prosjektet.

Planen er å begynne i mars 2023 med en Nissan Ariya e-4ORCE i hovedrollen. Hvis Ramsey klarer strabasene på veien fra Arktis, gjennom Nord-, og Sør-Amerika, til Antarktis i alt fra minus 30 til pluss 30 grader, vil han være den første personen som kjører fra pol til pol i ett og samme kjøretøy, uansett drivstoff.

Da har han og teamet gjennomført en distanse på 27.000 kilometer. Altså mye igjen av nybilgarantien fortsatt.

Gjennom Amerika

Ruten går gjennom noe av verdens mest ekstreme, brutale og vakre natur. Fra snødekte isbrelandskap til forræderske fjellklatringer og store ørkendyner.

– Vi er stolte over å kunngjøre vårt partnerskap med Chris Ramsey og «Pole to Pole»-ekspedisjonsteamet, sier global sjef for markedsføring og salg i Nissan, Asako Hoshino.

Nissan vil bevise at den nye Ariya vil ta deg lenger, enklere og mer komfortabelt frem med e-4ORCE-kontrollteknologi, som skal gi forbedret stabilitet og trekkraft på de fleste underlag.

HARDTEST: Hvis Ariya klarer strabasene, kan Nissan slå seg på brystet med at drivverket holder mål.

Kraftig modifisert

For å klare de iskalde arktiske og antarktiske forholdene, vil Ramseys ekspedisjon Nissan Ariya e-4ORCE bli modifisert kraftig. Blant annet med oppgraderte hjul, dekk og fjæring, samt beskyttelsesplater under hele bilen.

Firehjulsdriftsystemet skal derimot være helt originalt. En annen, umodifisert Nissan Ariya e-4ORCE vil fungere som et støttekjøretøy gjennom hele Amerika.

Dette er ikke den første helelektriske ekspedisjonen for Chris Ramsey. Han har vært på eventyr i elektriske kjøretøy i over et tiår. I 2017 ble han og kona Julie det første laget som fullførte Mongol Rally i en elbil, en Nissan Leaf.

– Vårt oppdrag er å vise at elektriske kjøretøy kan takle de tøffeste miljøene – fra den bitre kulden på polene, til den varme og fuktige jungelen i Sør-Amerika, og illustrere at de er spennende å kjøre mens de møter de daglige kravene til sjåfører over hele verden. Det er fantastisk å ha en så viktig og innovativ global merkevarepartner med på vår ekspedisjon, sier Chris Ramsey.

