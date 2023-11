Lexus frir til fossilbil-eiere: Gir deg ladeboks hvis du kjøper elbil

FRISTER MED GRATIS LADING: Da i form av enten ladeboks eller «gavekort» på hurtiglading. Her poserer Toyota- og Lexus-sjef Piotr Pawlak foran Lexus’ elektriske modellutvalg RZ og UX.

Og vil du ikke ha ladeboks, kan du velge ett års gratis hurtiglading i stedet. Men du må slå til før nyttår.

Godt over halvparten av dagens diesel- og bensinbileiere som mangler lademulighet for elbil hjemme, oppgir at de har mulighet for å installere hjemmelader.

Nå melder Lexus at de gir bort en ladeboks eller et gratis år med hurtiglading til alle nye elbilkjøpere – «for å gjøre overgangen til et nullutslippskjøretøy enklere».

Og kanskje litt for å få folk til å kjøpe en elbil fra nettopp Lexus, bør vi vel legge til, uten å bli beskyldt for å slå inn åpne dører av den grunn.

Mener ladeboks-kjøp kan være en barriere

Uansett er dette gode nyheter for alle som ønsker fortgang i elektrifiseringen av bilparken – og det virker som Lexus, som ikke har hatt all verdens satsing på elbiler så langt, nå er på en aldri så liten rull.

Vi skrev nylig om at Lexus bare skal selge elbiler i Norge fra neste år av, – og at det Toyota-eide luksusmerket dermed kutter ut hybrid-modellene, som det siste tiåret nærmest har vært hva Lexus har basert varemerket sitt på her til lands:

I fjor sommer kom en ny forskrift om at dersom du skal installere ny ladeløsning hjemme, må du installere ladeboks.

Det betyr likevel ikke at det ble forbudt å nødlade fra stikkontakten om situasjonen skulle kreve det og det gjøres på mest mulig forsvarlig vis –men å gå for en ladeboks er er utvilsomt det sikreste og beste.

Men å skaffe seg en ladeboks kan utgjøre en barriere for mange potensielle elbileiere, mener Lexus – og vil nå fjerne barrieren, i hvert fall i en kort periode fremover.

Må bestille før nyttår

I en nokså fersk undersøkelse oppgir et flertall av diesel- og bensinbileiere at de mangler lademuligheter hjemme, men et overveldende flertall av disse forteller at de har mulighet til å installere lader.

Dette utgjør viktig kundegruppe, har Lexus innsett, og derfor har de altså nå lansert kampanjen som innebærer en gratis ladeboks til alle privatkunder som kjøper elbil fra Lexus før nyttår.

­– Hjemmelading av elbilen med ladeboks er det beste alternativet for elbileiere. Vi ønsker å bidra til å fjerne barrieren for diesel- og bensinbileiere som mangler lademulighet hjemme, men har mulighet for å installere dette, sier Piotr Pawlak, administrerende direktør i Toyota Norge, som altså importerer Lexus i Norge, i en pressemelding.

Om Lexus også fjerner nok en barriere ved å spandere selve installasjonen av ladeboksen, sier pressemeldingen fint lite om – så den barrieren må vi nesten anta nye Lexus-elbilister må fjerne selv.

For nye elbilkunder som allerede har ladeboks, vil alternativet være et Lexus-ladekort med 10.000 kroner til hurtiglading, noe som tilsvarer om lag et års forbruk, ifølge Lexus selv.

Dette kortet skal gi tilgang til et av de største offentlige ladenettverkene i Europa med over 570.000 ladepunkter, og skal inkludere de største ladeoperatørene i Norge.