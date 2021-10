Slik blir elbil-politikken med Ap og Sp: – Jonas bommer fullstendig på målet

UTEN BRODD: I dag la påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre fram den nye regjeringsplattformen – uten at han forplikter seg til vedtatte mål rundt nullutslippsbiler. Foto: Stortinget

Den nye regjeringens elbilpolitikk svikter de vedtatte målene, mener Elbilforeningen. – Det er fullstendig uholdbart at de ikke greier å forplikte seg, sier generalsekretær Christina Bu.

I dag la Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram den politikken de to partiene skal styre etter: Hurdalsplattformen.

– Det er vanlige folks tur, de skal merke en forskjell i hverdagen, sier påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre.

– Vi går inn i et tiår fullt av muligheter, og vi skal ta hele landet i bruk.

– Uholdbart

Men i elbil-politikken spiller den nye regjeringen fallitt med de vedtatte målene, mener generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Det er fullstendig uholdbart at regjeringen ikke klarer å forplikte seg til klimamålet som Stortinget enstemmig har vedtatt: Alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslipp i 2025. Regjeringserklæringen forsøker å svekke Stortingets mål. Dette går ikke, Jonas! sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

MISFORNØYD: – Den nye regjeringen svekker elbilambisjonene og Norges viktigste klimasatsing, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Svikter 2025-målet

Det virker som om Ap og Sp vil kjøpe seg tid – og samtidig utvide målskiven.

For dette er hva de skriver i Hurdalsplattformen:

2025-målet: «Gjøre det attraktivt å velge lav- og nullutslippskjøretøy med mål om at 100 prosent av nye personbiler er fossilfrie innen utgangen av 2025. Bidra til at nullutslippskjøretøy opprettholder sin konkurransefordel mot bensin- og dieselkjøretøy.

Legge til rette for at det velges fossilfrie kjøretøy i offentlige kjøp av personbiler og mindre varebiler.»

Ifølge Elbilforeningen er dette problemene rundt hvordan 2025-målet formuleres i regjeringserklæringen:

Såkalte “lavutslippsbiler” inkluderer biler på fossilt drivstoff.

Ordet “fossilfrie” brukes istedenfor “nullutslippskjøretøy”. Det inkluderer biler som kan gå på biodrivstoff. Biodrivstoff har begrenset ressurstilgang og har allerede mange mulige bruksområde, og derfor har Norge til nå hatt som strategi å elektrifisere nybilsalget.

Målet skal nås innen “utgangen” av 2025 istedenfor “i 2025”.

De dropper å omtale varebiler i 2025-målet.

– Det er dårlig stil å svekke klimamål når tidsfristen nærmer seg. Nå gjelder å ha tro på verdens beste elbilsatsing i en tid elbilene slår salgsrekorder i hele Norge, sier Bu.

Moms over 600.000 kroner

Momsfritaket: «Det skal betales merverdiavgift på beløp over 600.000 kroner ved kjøp av ny elbil.» (Red.anm.: Den nye regjeringen skriver ikke når dette skal innføres.)

– Vi registrerer at innfasing av moms er nevnt i plattformen fra Hurdalssjøen for biler over 600.000 kroner. Vi minner om at det viktigste nå er å sørge for at 2025-målet blir nådd, og ikke utvannes. En sakte innfasing av moms må gjøres på en måte som sikrer Derfor må man ha is i magen, og det er helt uaktuelt å begynne å skli på 2025-målet, sier Christina Bu.

«Nødvendig antall ladestasjoner»

Om ladestrategi skriver den påtroppende følgende: «Sørge for utbygging av et nødvendig antall ladestasjoner for elbil i hele landet. Regjeringen skal som minimum sikre en hurtigladestasjon i kommuner som ikke har dette i dag innen 2023.

Vi vil utarbeide en nasjonal ladestrategi hvor Statens Vegvesen får en rolle i å planlegge et sammenhengende ladeinfrastrukturnett og identifisere strekninger som trenger statlig drahjelp for å bygge ut ladenettet.»

Foto: Stortinget

Elbilforeningens 8 råd

Umiddelbart etter stortingsvalget sendte Norsk elbilforening 8 konkrete innspill til partiledelsene i Ap, Sp og SV.

Konkrete forslag til ny regjeringserklæring:

At alle nye personbiler og varebiler skal være nullutslippskjøretøy senest i 2025. Det skal alltid lønne seg å velge nullutslippsbil sammenlignet med fossilbil. Alle biler med utslipp skal betale engangsavgift.

Gjennomføre en utredning med sikte på endringer i mva-regelverket for å hindre at leasingmarkedet blir en barriere for å nå målet om at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler.

Vente med å innfase en lav momssats på elbil til man har sikret elbilens konkurransekraft i leasing og styrket miljøprofilen til engangsavgiften. Det skal utredes hvordan man kan gjøre dette uten å ødelegge elbilens konkurransekraft.

Utarbeide en nasjonal ladestrategi som sikrer nok utbygging slik at alle i hele landet kan velge elbil, og som bidrar til elektrifisering av alle kjøretøygrupper.

Føre en forbrukerpolitikk for at det skal være like enkelt å lade som å fylle fossilt drivstoff. Gjennom regulering skal det sikres forbrukervennlige betalingsmetoder og sammenlignbar prisinformasjon.

Innføre en nasjonal støtteordning for ladeinfrastruktur i borettslag, sameier og garasjelag.

Etablere en nasjonal regel om 100 prosent miljørabatt for elvarebiler i bomprosjekter fram til de utgjør 25 prosent av passeringene. Miljøprofilen til engangsavgiften på varebiler med utslipp skal styrkes.

Legge til rette for etablering av produksjon og -gjenvinning av batterier i Norge.