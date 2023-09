Parkering for elbil

To får firehjulstrekk, alle får rekkevidde på minimum 400 km: Tre varianter – her er de norske prisene

PRISLISTA FOR DE ULIKE UTGAVENE: Vanligvis bruker vi ikke et bilde av en prisliste som toppbilde i en artikkel, men dette er jo ganske oversiktlig for dere som vil sammenligne, eller hva?

Fra 400.000 kroner til en halv million: Det lander elbilen Smart #1 på i Norge – avhengig av hvilken modell du velger. Men kan Smart utfordre Volvos «prisbombe» EX30, også den en liten SUV til lav pris?

Det kan bli tøft, for prisene på Volvos kommende lille prisbombe starter på 321.900 kroner.

Skulle vært ute i sommer

Men tilbake til start, det vil si Smart – bilmerket som i sin tid startet med at klokkemerket Swatch ønsket å lage en liten bybil.

Egentlig skulle Smart #1-modellene som nå har fått norske priser, være tilgjengelige for norske kunder allerede i sommer, men ting tar som kjent ofte mer tid enn man først tror.

Nå er planene justert til at norske kunder kan signere kontrakt i oktober – og da vil de i så fall få utlevert bilen i løpet av 2023.

Elbil.no får derimot muligheten til å prøvekjøre bilen senere i dag – og kommer tilbake med en rapport om hvordan vi opplever den til neste uke.

I BARCODE: Smart #1 i utgaven Pro+ lufter seg i hovedstaden.

To firehjulstrekkere, én med bakhjulstrekk

Smart insisterer for øvrig på å skrive Smart med liten s. Dem om det, de har muligens sine smarte grunner.

Vi gjør imidlertid som vi vil, og skriver fremdeles egennavn med stor forbokstav.

Bilene som kommer til Norge er Pro+ med bakhjulstrekk, og BRABUS med firehjulstrekk.

I tillegg kommer modellen Pulse, også den med firehjulstrekk, som prismessig plasserer seg midt mellom de to.

Det blir mulig å få hengerfeste på bilene, og du kan trekke 1600 kilo med deg på tur. Tillatt taklast er 50 kg.

PÅ OSLOBESØK: Modellene Pro + og Pulse har her tatt turen til Bjørvika i Oslo.

Pulse leveres med 428 hk og en WLTP-rekkevidde på inntil 400 kilometer.

I tillegg til utstyret på Pro+ vil kunder som velger Pulse få med seg trådløs lading av mobil, parkeringsassistent, skinnratt, head up-display, sparkefunksjon på bakluken og elektrisk skjulte dørhåndtak.

Sjekker du det lekre bildet vårt av prislista øverst i artikkelen, kan du sammenligne en del ytterligere spesifikasjoner mellom de tre utgavene der.

BRA LITEN BUS? Med 428hk og firehjulsdrift biter smart #1 i BRABUS-utgaven seg godt fast i den norske asfalten.

Godt utstyrt

Pro+ har en toppeffekt på 200 kW (272 hestekrefter), mens BRABUS-utgaven har hele 315 kW (428 hestekrefter).

Den kompakte SUV-en vil lade opp batteriet på 66 kWt netto fra 10 til 80 prosent med 22 kW-lader i løpet av 3 timer.

Med hurtiglading på 150 kW klares samme øvelse på 30 minutter.

Smart skriver selv i markedsføringen sin at «Smart #1 kommer ferdig spesifisert med alt forventet utstyr», døm selv om du er enig:

Pro+ har eksempelvis 360-graders kamera, panoramasoltak, LED-lys med automatiske fjernlys, elektriske seter med minnefunksjon, elektrisk bakluke og et godt utvalg kjøreassistansesystemer.

BRABUS har elementer fra BRABUS, i tillegg til Beats Soundsystem, premium ambient lighting, CyberSparks LED+ og trådløs lading for mobiltelefon.

Begge utgaver får bakseter som er justerbare i lengderetning og har en 60/40-fordeling med gjennomlastingsluke som standard.

Smart #1 får all digital funksjonalitet man er vant med fra Mercedes og selvsagt kan den oppdateres via internett/over the air.

Selges på nett og i butikk

Smart etablerer fysiske salgspunkter slik at de største regionene i landet dekkes.

Her kan du gå i butikk og kjøpe bilene:

Bertel O. Steen Lørenskog

Bertel O. Steen Ullevål

Bertel O. Steen Drammen, Lier

Bertel O. Steen Rogaland

Bertel O. Steen Bergen, Åsane

Bertel O. Steen Sarpsborg

Motor-Trade Trondheim

Ellers kan du, som hos alle andre bilmerker, bestille bilen din på nett.

Bertel O. Steen importerer i tillegg bilmerkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Smart, Setra og Fuso til Norge.