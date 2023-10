Ved denne ladestasjonen har taxiene førsterett på lading: – Det har fungert uten problemer så langt

GJØR PLASS: I Halden samarbeider taxinæringen, kommunen og ladeselskapet om prioritert lading. Alle foto: Jan-Ivar Bjerke/elbil.no

For taxinæringen er tid penger, og da blir ladekø en uting. I Halden har man funnet en løsning som later til å fungere utmerket.

I tråd med det grønne skiftet går også taxibransjen gradvis over til elbil.

Halden Taxi har gjort omskiftningen raskt, og i juli 2022 var det ikke lenger en forbrenningsmotor å se blant personbilene i taxistallen deres.

I tillegg til folk som skal fraktes til toget eller hjem fra byen, utgjør mye av omsetningen deres kontrakter med det offentlige. Blant annet kjører de barn uten busstilbud til skole, og pasienter til leger og sykehus langt unna.

Slike oppdrag fører ofte med seg en del tidspress, og da trengs det tilgang på kjapp lading. Derfor bestemte taxiselskapet seg for å ta kontakt med kommunen.

Lader når de kan

Bent Skogli har vært daglig leder i Halden Taxi siden 1996, og firmaet omfatter i dag 14 løyvehavere med til sammen 34 biler og maxi-taxier, samt en turbuss.

GÅR ELEKTRISK: Daglig leder i Halden Taxi, Bent Skogli, foran en av de elektriske taxiene.

Da de bestemte seg for å gå helelektrisk, tok han tidlig kontakt med kommunen og forklarte at de trengte et ladetilbud som er reservert for taxi.

– Per i dag er det rimelig bra med lademuligheter i byen, men vi ser at på sommeren er det mye turister her, og det blir flere og flere elbiler. Da kan vi ikke stå i kø, sier Skogli til elbil.no

– Våre sjåfører har provisjonslønn og når vi kommer til ladestasjonen, så kan vi ikke først stå i kø for å lade, og så lade før vi kan begynne å kjøre tur igjen. Så vi må ha en mulighet for å lade når vi trenger det, forklarer Skogli.

– Vi har som prinsipp at vi lader når vi kan, ikke når vi må. Så fort vi blir ledige og har ventet på tur i et kvarter, lader vi. Så vi klattlader veldig mye og avbryter ladingen når vi får tur, sier han.

Kommunen sa ja

Halden kommune stilte seg positive til forslaget.

Miljøavdelingen anslo at overgangen til eltaxier ville spare kommunen for cirka 350 tonn CO2-utslipp i året, og kommunen ville dermed være med på å tilrettelegge for prioritert lading for taxinæringen.

– Så viste det seg at det ikke var en så rask og lett prosess som de eller vi hadde tenkt. For at man skal få lov til å gjøre en slik ting, så må det ta ut på anbud, sier Skogli.

– Da måtte kommunen gjennom en offentlig anbudsrunde, så alle de forskjellige selskapene kunne legge inn anbud på ladestasjonen. Da ble det til slutt Circle K som vant.

TIL DISPOSISJON: Midt i Halden sentrum står fire ladere fra Circle K hvor taxi har førsterett.

Kommunen stiller tomten til disposisjon mot at de får en avtalt del av ladeinntektene.

Det skal være første gang Circle K setter opp en ladestasjon som ikke er tilknyttet en bensinstasjon.

– Det er satt opp plakat med at den er åpen for alle, men hvis du lader her, så må du holde deg ved bilen – og flytte deg hvis det kommer en taxi. Det har fungert uten problemer så langt, sier Skogli.

Oppfordrer til samarbeid

Til andre taxisentraler som er i ferd med å skifte ut bilparken og ser seg om etter lademuligheter, har Skogli følgende råd:

– Jeg anbefaler å ta kontakt med fylkeskommunen, kommunen, sykehus og helseforetaket.

– Det vil være naturlig at det er mulighet for å lade på et sykehus. For når man står og venter på en pasient, så er det jo ypperlig å kunne lade samtidig.

I Halden og på Østlandet generelt er det godt tilrettelagt for å kjøre elektrisk, men lenger nord i landet kan ladenettverket by på utfordringer for taxisentraler som ønsker å gå elektrisk.

Skogli har følgende å si om den saken:

– Det er mange som har oppfatningen av at det er helt umulig – det er det ikke, men du trenger ladestruktur. Det har det offentlige ansvaret for å skaffe. Man kan ikke forvente at en mindre taxisentral skal ha råd til å skaffe ladestasjon selv.

Ikke bare god stemning

Halden Taxi var for litt over et år siden først ut i Norge med en helelektrisk flåte.

Det vil si, alle personbiler er byttet ut, mens maxi-taxiene forblir fossile inntil det dukker opp elektriske modeller som matcher taxiselskapets behov.

Taxiselskapet gjennomførte overgangen raskt for å stå bedre stilt i anbudsrundene mot offentlige kontrakter, som prioriterer miljøvennlige sentraler.

Skogli kan fortelle at det ikke var bare lett å selge inn det grønne skiftet til drosjeeierne:

– Noen var mildt sagt ikke så veldig positive. De hadde kjørt store SUV-er og hatt fossilt i alle år og ønsket absolutt ikke dette her.

Men alle fulgte lojalt opp, ifølge Skogli, selv om de altså ikke var veldig happy.

– Det morsomme er at i ettertid kom de som var mest negative og sa «hvorfor presset du ikke gjennom dette her før?».

– Det fungerer mye bedre enn skeptikerne trodde. Jeg har ikke hatt én som har sagt nei og vil gå tilbake til fossil, sier han.