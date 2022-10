Godt skjult hemmelighet i Taxifix-appen: Nå kan du endelig bestille nullutslipps-taxi

TAXIFIX MED NULLUTSLIPP: Det er endelig mulig å bestille nullutslippstaxi hos Oslo Taxi gjennom deres Taxifix-app. Foto: Martin Thronsen /elbil.no

Nå kan du bestille helelektrisk drosje om du velger «nullutslipp» i Taxifix-appen. Men konkurrenten Norgestaxi har allerede hatt denne muligheten lenge.

Man har i flere år kunnet velge såkalt «miljøbil» når man har bestilt drosje fra Oslos største taxiselskap, Oslo Taxi.

Men hvor miljøvennlig taxien man fikk tildelt i praksis har vært, har i beste fall vært varierende.

Fixet opp taxi-appen

I praksis har man da som oftest blitt plukket opp av en Toyota Prius eller en annen hybridbil, som typisk har gått på fossilt drivstoff under hele turen.

Har man hatt veldig flaks, har man fått tildelt en elbil, men disse har det inntil nokså nylig vært få av i Oslo Taxi.

Dette er i ferd med å endre seg, og nå er også «miljøbil»-kategorien i Taxifix-appen, fjernet.

JEVN ØKNING: Oslo Taxi får stadig flere eltaxier, og opplever en jevn økning av kunder som ønsker å bli hentet av en elbil, ifølge kommunikasjonssjefen i selskapet.

I stedet har det dukket opp et renere valg: Nå kan du velge taxi i kategorien «nullutslipp».

At du nå kan velge en helt utslippsfri i bestillingsappen, er faktisk noe vi tilfeldig oppdaget, selv om nullutslippskategorien har eksistert i snart et halvt år.

Også på Oslo Taxis nettside kan man velge såkalt «miljøvennlig» bil, selv om det er uklart om dette er en arv fra tidligere tiders «miljøbil», eller om man faktisk bestiller en nullutslippsdrosje.

NYTT VALG: Men fortsatt får du fossilbil hvis Oslo Taxi i øyeblikket ikke har en ledig elbil i området. Skjermdump: Taxifix-appen

Det siste får vi vite når vi kontakter administrasjonen i Oslo Taxi.

– Miljøkategorien har vi hatt i appen en god stund allerede, men nå er det ikke lenger hybridbiler, men kun rene elbiler og nullutslipp vi tilbyr kundene, sier Birgitta Lim Ersland, kommunikasjonssjef i Oslo Taxi.

Taxifix-appen kan for øvrig benyttes over store deler av landet, ikke bare i Oslo, og man kan bruke appen til å bestille mer enn 3000 taxier fordelt over store deler av landet.

VELKOMMEN ETTER: Norgestaxi har allerede hatt et tilsvarende tilbud i over to år. Foto: Norgestaxi

Norgestaxi tilbyr også nullutslippsalternativ

Konkurrenten Norgestaxi er til forskjell fra Oslo Taxi et nokså landsdekkende taxiselskap – med biler i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Ålesund, Drammen, Kongsberg og Bodø.

Der i gården har man allerede i over to år tilbudt bestilling av nullutslippstaxier via selskapets egen app.

FOSSILFRITT ALTERNATIV: Også Norgestaxi gir deg muligheten til å velge utslippsfri drosje. Skjermdump: Norgestaxi-appen

– Vi åpnet for fossilfrie biler i appen tidlig 2020. Vi hadde også et mer miljøvennlig alternativ før, men dette inkluderte hybridbiler, sier Håkon Røkke Christiansen i Norgestaxi.

Han beretter at taxiflåten i Norgestaxi i dag har en elbilandel på cirka 35 prosent, og at andelen er i sterk vekst.

– Nærmest alle fossilbiler blir byttet ut med elbiler fortløpende. I øyeblikket har vi 250 elbiler av totalt cirka 700 biler, sier Christiansen.

BILLIGERE FOR ELBILFORENINGEN-MEDLEMMER: Som medlem får du 20 prosent rabatt hos Norgestaxi. Foto: Norgestaxi

Er du medlem i Elbilforeningen får du for øvrig 20 prosent rabatt dersom du bestiller drosje via Norgestaxi-appen.

En fiffig detalj er at elektriske taxier prioriteres automatisk når du bestiller gjennom appen.

Hva du må gjøre for å kunne benytte deg av Elbilforeningens medlemsfordel hos Norgestaxi kan du lese mer om her:

Dårlig markedsføring?

Siden mai i år har altså nullutslippskategorien vært et tilbud i Oslo Taxi, men det er det sannsynligvis mange av kundene deres som ikke vet.

Drosjesjåfør Martin Furmyr, som lenge har kjørt elektrisk drosje, har tidligere luftet sin frustrasjon på elbil.no over at elbil-satsningen til Oslo Taxi går for sent:

Og frustrert er han fortsatt, selv om det går fremover. Han mener markedsføringen av muligheten i bestillingsappen ikke har vært bra nok.

– Oslo Taxi er elendige på markedsføring, sier han nå.

I Oslo Taxi-administrasjonen er man ikke enig i det.

– Vi har markedsført dette i sosiale medier, svarer kommunikasjonssjefen.

STOR ELEKTRISK ØKNING: Oslo Taxi godtar ikke nye taxieiere som ikke har elbil, og kan slå fast at det vil bli en stor økning av elektriske taxier fremover. Foto: Martin Thronsen /elbil.no

Flere kunder ønsker elektrisk taxi

Taxinæringen må forholde seg til regjeringens krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler, og Lim Ersland mener at de i Oslo Taxi er godt på vei mot nullutslippskravet for næringen i 2024.

Hun forteller at de opplever en stadig økning av kunder som ønsker å bli hentet av en elbil, og etter hvert vil dette være eneste mulighet.

TILBYR NULLUTSLIPPSTAXIER: – Vi har markedsført dette i sosiale medier, sier kommunikasjonssjef Birgitta Lim Ersland i Oslo Taxi. Foto: Oslo Taxi

– Vi godtar ikke nye taxieiere som ikke har elbil, så vi vet at det vil bli en stor økning av elbiler her det neste året.

– Mange av våre drosjeeiere har bestilt og venter på ny bil. Stort sett blir en bil brukt som drosje i rundt tre år, så det vil være en naturlig utskifting her fram mot 2024. Nå holder vi på å gradvis fase ut bensinbilene, sier kommunikasjonssjefen.

– Bør satse på egne ladestasjoner

Den største utfordringen, som har gjort at mange taxisjåfører er skeptiske til å kjøpe batteridrevet bil, er ladeinfrastrukturen.

Det har ikke vært lett å finne gode elbilalternativer, ifølge Lim Ersland.

– Bilene må både ha god nok plass, god bagasjeplass, høy passasjerkomfort og god nok rekkevidde.

Drosjesjåfør Martin Furmyr har både benplass til passasjerene og stort bagasjerom i sin Ioniq 5, men han opplever at mange kollegaer har for lite kunnskap, og er bekymret for lademulighetene.

– I Danmark har flere drosjeselskap satt opp egne ladestasjoner for sine sjåfører. Hadde jeg hatt mitt eget selskap skulle jeg satset på det samme, sier Furmyr.

Selv om Furmyr mener ting går for treigt i taxiselskapet han jobber i, mener han det er lys i tunnelen.

– At Oslo Taxi nå lar deg bestille drosjer som reelt er utslippsfrie, viser at det går fremover med selskapets miljøvisjon: «Å være en tydelig bidragsyter i arbeidet med drosjenæringens klima- og miljøutfordringer«.

PS: Husk at du kan velge elektrisk taxi i den fysiske taxikøen også, for eksempel på flyplasser eller ved togstasjoner – og det kan du gjøre selv om det er en fossiltaxi som står først i køen.

Alle monner drar med tanke på redusere klimautslipp …