Volvo lager elektriske versjoner av V- og S-serien: Herregårdsvogna er ikke død

ELEKTRISK HERREGÅRDSVOGN: Her er en skisse av hvordan en av Volvos fremtidige stasjonsvogner kan komme til å se ut når de fremover skal lage elektriske versjoner av både V- og S-serien.

Volvo satser på SUV, men fortsetter med sedaner og stasjonsvogner.

Vi har sett store endringer i hva markedet ønsker seg opp igjennom årene, og preferansene er annerledes fra verdensdel til verdensdel.

Asia og USA har tradisjonelt vært veldig glade i sedaner, europeerne fikk voldsomt sug etter stasjonsvogner på 80-tallet, mens de fleste later til å ha blitt enige om at en SUV man setter seg rett inn i, er ganske fantastisk.

SUV er derfor blitt en hit over hele verden. Nå ser vi stadig flere sportslige variasjoner over temaet også, som enten går under betegnelsen crossover eller coupé.

Den gode, gamle, og ikke minst praktiske stasjonsvogna har tapt kraftig terreng og blitt borte fra flere modellprogrammer.

Det skjer til tross for at den har bedre kjøreegenskaper, bedre aerodynamikk, ofte bedre plass og er langt enklere å laste på taket, enten det er snakk om skiboks eller sykkelstativ.

LOOK BACK: I 2014 kom Volvo med denne skissen, en todørs Sportbrake, inspirert av 70-tallets P188 ES.

Volvo ligger ikke lengst fremme

Volvo har vært trofast mot karosseritypen siden de presenterte Amazon herregårdsvogn i 1962.

Nylig bekreftet selskapet at det fortsetter med både sedan og herregårdsvogn, til tross for at SUV står for 75 prosent av salget gjennom modellene XC40, XC60 og XC90.

Den globale bestselgeren XC60 solgte nærmere 200.000 biler i fjor, som alene var mer enn S60, V60, S90 og V90 til sammen. Det inkluderer de litt høyere og røffere Cross Country-modellene.

Foreløpig er det bare C40 som kun er tilgjengelig som elektrisk modell, og den er bygget på en plattform ment for fossilbiler. Volvo ligger sånn sett ikke lengst fremme i utviklingen.

Volvos toppsjef, Håkan Samuelsson, sa tidligere i år til Autocar at de måtte øke antallet SUV-er og kutte ned på tradisjonelle sedaner og stasjonsvogner, men han kom med andre signaler til nettstedet tracednews.com:

– Ja, S og V-modellene vil erstattes av noe mer appellerende for konsumentene. Vi trenger en bil med mer tradisjonelt karosseri, men litt mindre i størrelse. De vil komplementere våre «high end» SUV-er.

På spørsmål om vi vil se flere coupé-varianter etter mønster fra nylig ankomne C40, blir svaret både ja og nei.

– Når vi trenger modeller med lav luftmotstand, må vi designe bilen mindre «boksete» i fremtiden. Du kan kalle det en coupé. Vi snakker mye om rekkevidde i dag, men jeg tror vi snart ser på energieffektivitet og luftmotstand som de viktige faktorene her, sa Samuelsson.

Ny toppsjef skal gå fra 15.000 til 150.000

Skissene av en helt ny stasjonsvogn bevarer i hvert fall håpet om frekke stasjonsvogner i årene som kommer. De viser en sporty, ganske lav og bred bil, i stil med dagens fortsatt moderne V90.

Og det må være lov å håpe at det kommer en litt forhøyet CC-variant også.

Så får vi se hva som kommer i fremtiden.

Håkan Samuelsson blir nemlig erstattet av tidligere Dyson Group-toppsjef Jim Rowan. Han får oppdraget med å endre produksjonen fra dagens 15.000 elektriske biler til 150.000 innen neste høst.

Målet for 2025 er 50 prosent elbiler.