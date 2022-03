Tilpasser og bygger om nyttekjøretøy: – Hittil i år er 80 prosent elektrisk

Ferno Mobility bygger om rundt 1000 biler i året, og stadig flere er elbiler. Men blant utrykningskjøretøyene er de fortsatt i mindretall.

Ferno Mobility på Skoppum i Vestfold har siden 1979 spesialisert seg på ombygging av biler tilpasset ulike yrkesgrupper og behov.

Her har de tradisjonelt bygget om kjøretøy for nødetatene og Forsvaret. Og selv om tallene her fortsatt er lave, er tendensen de har sett de siste årene, at man så smått begynner å få øynene opp for at det finnes elektriske alternativer også her.

– I løpet av de siste to årene har vi levert ut flere helelektriske utrykningskjøretøy, blant annet en innsatslederbil og en tunnelevakueringsbil til ulike brannvesen i Norge, sier salgssjef Dan Thomas Harila i Ferno Mobilty.

Merker elektrifiseringsbølgen

De senere årene har imidlertid selskapet i stadig større grad også tilpasset yrkesbiler til andre grupper i samfunnet.

Det dreier seg om alt fra å spesialtilpasse varebiler for håndverkere eller å bygge om ulike nyttekjøretøy for kommunale tjenester – til å gjøre om varebiler til minibusser, for eksempel for omsorgsboliger eller til taxinæringen.

Men selv om de spesialiserer seg mot nyttekjøretøy, som tradisjonelt har hengt etter personbilsegmentet når det gjelder elektrifisering, har også Ferno Mobility de siste årene for alvor merket at den elektriske bølgen skyller over dem.

– I fjor var litt over 70 prosent av alle bilene vi jobbet med her, elektriske, forteller Harila.

ELEKTRISK OPPSVING: I fjor var cirka 70 prosent av bilene som fikk et ombyggingsopphold på Ferno Mobility elektriske. Hittil i år er andelen cirka 80 prosent, forteller salgssjef Dan Thomas Harila.

– Når det gjelder utrykningskjøretøy, er andelen dessverre fortsatt nokså lav, selv om interessen er økende, sier han.

– Men generelt er andelen altså veldig høy, og i år blir den enda høyere. Jeg vil anslå at så langt i år er 80 prosent av bilene vi bygger om her helelektriske.

Han forteller at selskapet han jobber for i løpet av et normalår har mellom 850 og 1000 biler inne til ombygging.

– Det inkluderer alt fra komplett ombygging av et varebilskall til en ferdig minibuss, og helt ned til småjobber som bare å montere et varsellys i grillen.

Bygget om flere hundre biler til el-minibusser

Det blir stadig flere selskaper som konkurrerer i dette segmentet, blant annet Handicare, VBK og Emergency Norway, som alle holder til i en omkrets på 20 kilometer fra Ferno Mobility på Skoppum.

– I tillegg merker vi økende konkurranse fra utlandet, særlig fra lavkostland, som gjør det vanskelig for oss å konkurrere i de store anbudsrundene, for eksempel på ambulansesiden, sier Harila.

Han viser oss rundt i selskapets store lokaler, der det florerer av den store elektriske varebilen til Maxus, som de i stort volum bygger om til minibusser i disse dager.

– På varebil/minibuss-siden går det mest i Maxus e-Deliver 9 for vår del. Det er jo så langt ikke det store utvalget blant store elektriske varebiler, og Maxus har så langt gått klar av leveringsproblematikken som følge av den globale chip-mangelen. Disse er det fortsatt nok av på lager.

– Vi har bygget om mange hundre slike Maxuser de siste par årene.

Han forteller at de har vært lite borti den ellers største konkurrenten blant de store elektriske nyttebilene: Volkswagens e-Crafter.

– Der står jo Møller-gruppen selv for ombyggingen.

Har takket nei til kunder som insisterte på uresirkulerbare materialer

– Med den stadig økende andelen elbiler dere jobber med, har dere opplevd noen spesielle utfordringer?

– Nei, ikke med tanke på produksjonen. Vi gjør jo stort sett tilpasninger av karosseri, det er sjelden vi er borti det motortekniske.

– Jeg vil heller si vi opplever fordeler. Vi tenker jo bærekraft i alt vi gjør, og da er det jo en fordel for oss i så stor grad å levere nullutslippsbiler. Det er også en ambisjon for oss som selskap. Vi ønsker å være en pådriver i det grønne skiftet, sier Harila.

Salgssjefen forteller at Ferno faktisk har takket nei til oppdrag fordi kunden har ønsket å bruke innvendig materiale i bilen som ikke er resirkulerbart.

– Vi skjønner at ikke alle bilene vi jobber med kan være nullutslippsbiler riktig ennå, men vi ønsker å levere et så miljøvennlig produkt som mulig, hvor mest mulig i bilen kan gjenvinnes.