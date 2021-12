Nytt Oslo-budsjett: I 2022 blir det dyrere elbilparkering i Oslo

PARKERING BLIR DYRERE: Fra 2022 må elbiler betale 15 kroner i timen på kommunale parkeringsplasser i beboersonen.

Fra nyttår blir kommunal parkering for elbiler dyrere i Oslo. Det er en av endringene når bystyret har vedtatt neste års budsjett.

Mens beboerparkering for elbiler tidligere har kostet 900 kroner i året, vil prisen øke med 80 prosent, til 1620 kroner i 2022. Prisen vil da utgjøre 30 prosent av det man betaler for bensin- eller dieselbil.

Økte etter forhandlingsforlik

Byrådet skriver i sitt budsjettforslag at utslippene fra veitrafikken gikk ned med 4,8 prosent fra 2018 til 2019, blant annet som følge av økt andel elbiler.

Byrådet foreslo heller ingen økning for beboerparkering med elbil i sitt opprinnelig budsjettforslag, men etter forhandlinger med Rødt økte parkeringsprisene for elbilistene i Oslo.

– Målet er å få redusert bruken av bil, og da er det riktig og rettferdig at alle som bruker bil må være med på å betale. Samtidig lønner det seg fortsatt å ha elbil, sier gruppeleder Siavash Mobasheri i Rødt til Aftenposten.

Elbil.no har tidligere skrevet om byrådets forslag til budsjett og konsekvenser for elbilistene.

1. oktober ble det billigere å passere bomringen med elbil, etter enighet mellom Oslo kommune, Viken fylkeskommune og andre omkringliggende østlandskommuner. Du kan lese om de nye takstene her.

Fremmedparkering øker også

Satsen øker også for såkalt fremmedparkering – timebasert parkering i beboersone – for de som ikke har beboerkort.

Økningen lå inne i byrådets opprinnelige budsjettforslag, og videreføres etter forhandlingene med Rødt. I 2022 må en elbilist betale 15 kroner per time, mens de før har betalt 6 kroner.

Prisen for fremmedparkering øker også for bensin- og dieselbiler fra 40 til 50 kroner i 2022.

Bevilger penger til lading

Byrådet skriver i budsjettforslaget at det er viktig å bygge ut flere ladepunkter i byen for å gjøre det mer attraktivt for osloboere å velge nullutslippskjøretøy.

Det bevilges derfor penger til både hurtigladeutbygging og normalladere.

For sistnevnte har byrådet allerede satt av 26 millioner kroner i 2022. De foreslår å sette av samme sum også i 2023.

For å bygge ut flere hurtigladere er det for 2022 allerede er satt av penger til utbygging av seks hurtigladepunkt. Byrådet foreslår å sette av ytterligere seks millioner i 2023 for å bygge flere hurtigladere.

Totalt bevilges det i underkant av 56 millioner til ladeutbygging i 2022.

MER PENGER TIL LADING: Oslo kommune setter av penger til ladeutbygging i 2022 og 2023.

Elbilrabatten blir dårligere

At elbiler har betalt mindre for parkering og bomtakster enn bensin- og dieselbiler har vært noe av suksessen med elbilpolitikken i Norge, og noe av det som har bidratt til at rekordmange nå velger elbil som sin nye bil.

Konsekvensen er renere byluft og kutt i klimagassutslippene fra transportsektoren.

– Å endre miljørabatten i negativ retning, har vært å gamble med godt opp mot halvparten av nybilkjøperne, har Per Maltun, leder av Oslo og Akershus elbilforening tidligere uttalt til elbil.no.

Oslobudsjettet for 2022 svekker elbilrabatten noe. Så langt har elbilen betalt 17 prosent av prisen på beboerparkering i forhold til en bensin- eller dieselbil. Den andelen øker nå til 30 prosent.

For fremmedparkering har elbilen tidligere betalt 15 prosent av prisen av en bensin- og dieselbil, det øker nå til 30 prosent.

– Mer enn en dobling av prisen for elbiler er for mye, sier Maltun. Men legger til at det fortsatt er billigere å parkere på kommunale plasser med en elbil enn en bensin- eller dieselbil.

Samtidig oppfordrer han bystyret til å ikke svekke elbilfordelene ytterligere, og gjøre flere prishopp som dette.

– Elbilpolitikken og fordelene for elbilister er fortsatt avgjørende for at folk velger nullutslippsbiler framfor forurensende biler. Dette er ikke tiden for at politikerne kan lene seg tilbake og tro at dette er en utvikling som går av seg selv, avslutter Maltun.