Historisk lastebiltur: Fra Sveits til Nordkapp i elektrisk lastebil

GLEDE: Elektrisk historie ble skrevet av den sveitsiske forhandleren av Renault Trucks, Thomann Nutzfahrzeuge, da den første el-lastebilen ble kjørt fra Sveits til Nordkapp.

To elektriske nyttekjøretøy – en elektrisk lastebil og en elvarebil – gikk løs på 7200 kilometer fra Sveits til Nordkapp og tilbake.

En av Renault Trucks sine forhandlere, sveitsiske Thomann Nutzfahrzeuge, deltok i årets eChallenge Nordkapp.

Gjennom norske vinterlandskap på snødekte og isete veier – med få timer lys om dagen, kjørte fire sjåfører to helelektriske nyttekjøretøy fra Sveits til Nordkapp.

Utfordring

EChallenge Nordkapp er en helelektrisk tur fra Flensburg i Tyskland til Nordkapp i Norge.

Den store utfordringen ligger i ruten som er satt opp, med vintersesong og kalde temperaturer – i elektriske biler som generelt trives mindre godt i kaldt vær.

Administrerende direktør i Thomann Nutzfahrzeuge, Luzi Thomann, var veldig spent på det som ventet.

– Ved å ta del i denne utfordringen ønsker vi å få kundene begeistret for e-mobilitet og bokstavelig talt selv oppleve det som allerede er mulig i dag med helelektriske nyttekjøretøy, sier han.

STARTSKUDD: Deltakerne linet opp før avgang i Flensburg. Det er ganske enkelt å spotte den dristigste elektriske deltakeren.

Fire motiverte sjåfører

I skrivende stund er det lille elektriske tungtransport-følget på vei hjem igjen fra Nordkapp, og befinner seg akkurat nå midt i Sverige.

De fire sjåførene var motivert for ekspedisjonen av ulike grunner, som å vise at elektriske nyttekjøretøy kan brukes under alle værforhold, å pushe sine egne grenser og å jobbe i team.

Sjåførene var delt inn i to team på to og kjører henholdsvis en Renault D-Wide E-tech og en Master E-tech gjennom de snødekte og værutsatte veiene på ferden.

Renault D-Wide E-tech er en elektrisk lastebil, mens Master E-tech er en elektrisk varebil.

FRA SVEITS TIL NORDKAPP: Til venstre har du elvarebilen Renault Master E-tech og til høyre ellastebilen Renault D-Wide E-tech.

Erich Hofmann og Theo Widmer er begge lastebilsjåfører, og kjører den elektriske lastebilen, mens Mario Speck og Patrik Morgenthaler kjører elvarebilen.

Erich Hofmann er tydelig på at han ønsker å fjerne skepsisen til elektriske nyttekjøretøy.

– Jeg ønsker å bidra til å motvirke dette.

Men han understreker:

– Det vil bli veldig lange dager for å få fullført de planlagte rutene med de riktige ladestoppene, sier 39-åringen.

Team-kamerat i lastebilen, 57 år gamle Theo Widmer, gledet seg mest til utfordringen.

– Jeg liker utfordringer og elsker å pushe grensene mine.

TO TEAM: Til venstre: Sjåførene av Renault Master E-tech, Patrik Morgenthaler og Mario Speck. Til høyre: Sjåførene av Renault D-Wide E-tech, Erich Hofmann og Theo Widmer.

Ungt pågangsmot

25 år gamle Mario Speck og 18-åringen Patrik Morgenthaler kjører den litt mer ydmyke elvarebilen.

Mario Speck, som er ansvarlig for lærlinger i bedriften, er 25 år og har jobbet i Thomann Nutzfahrzeuge i to år.

Han mener at en slik tur vil tydeliggjøre hvor godt elektriske nyttekjøretøy håndterer vanskelige forhold.

– Fra et forretningsmessig synspunkt ser jeg prosjektet som en mulighet til å demonstrere egnetheten til elektriske nyttekjøretøy under alle værforhold.

Turens yngste deltaker, 18 år gamle Patrik Morgenthaler, er lærling og spesialiserer seg innenfor nyttekjøretøy.

– Ja, det blir kaldt, vindfullt og ubehagelig. Men det er det som begeistrer meg, sier lærlingen.

Store utfordringer

De forventet at det kom til å bli en spennende reise, men var forberedt på å møte ulike utfordringer underveis.

Erich Hofmann var også tydelig før avreise at det ville komme en rekke utfordringer på de norske vinterveiene.

– Vi må regne med nattkjøring, uvær og temperaturer ned mot -30 °C, sa sjåføren før avreise.

Og utfordringer har det blitt.

Reisebloggen som de oppdaterer hver dag etter endt etappe, forteller om til dels vanskelige forhold underveis.

Høy strømbruk og ladekøer

Allerede på den første dagen hadde de problemer med å komme seg til fergen i tide, og måtte reise videre til Frederikshavn for å prøve å finne en ferge til Oslo.

Også ladekøer og at elvarebilen brukte mer strøm enn forventet, bidro til forsinkelser.

Når de endelig fikk plass på fergen neste dag, startet reisen mot Oslo. Her møtte de på vanskelige værforhold umiddelbart, med snø og glatte veier.

På den tredje dagen fortsatte turen mot Trondheim, men de hadde igjen problemer med å finne ladestasjoner og parkering.

Etter hvert kom de til riktig destinasjon og kunne se frem mot hviledag i Trondheim på den fjerde dagen – før reisen fortsatte på dag fem.

Beskjeden nyttårsfeiring

Etter hviledagen, og med fulladede batterier og sjåfører, fortsatte turen gjennom et sammenhengende hvitt landskap på selveste nyttårsaften.

Motorveiene var nå byttet ut med tette og snødekte vinterlandskap som bød på nye utfordringer.

HVITE LANDSKAP: De nordligste fylkene byr på ulike utfordringer.

Etter en overraskende uproblematisk femte etappe innlosjerte sjåførene seg i Trofors i Nordland – en landsby uten åpne butikker etter klokken 19.00.

Det synes sjåførene var spesielt, men det var også en opplevelse å feire nyttår på et så lite sted så langt unna sitt eget postnummer.

– Jeg hadde ikke forventet dette og vi var kalde. Men vi var heldigvis godt rustet med forsyninger, sier Erich Hofmann til elbil.no.

NYTTÅRSLADING: Lademulighetene har variert litt på veien. På nyttårsaften måtte elvarebilen snike til seg litt energi fra stikkontakten.

Videre på den sjette dagen fikk de store problemer med å finne åpne bensinstasjoner, restauranter eller kafeer.

Heldigvis hadde de med sin egen kaffemaskin og forsyninger.

Gleden ble imidlertid kortvarig når tilgjengeligheten av ladestasjoner for lastebiler viste seg å bli problematisk.

Dette forplantet seg inn i den syvende dagen, og teamet fikk problemer med å finne hurtigladestasjoner for lastebilen, og måtte vente lenge på ledige ladepunkt.

Elvarebilen ankom Narvik på kvelden, men det var usikkert om lastebilen ville rekke fergen i Bognes i tide på grunn av ladeproblemene.

Men med et nødskrik nådde lastebilen fergen og kunne fortette turen til Narvik.

TRYGT OMBORD: Med et nødskrik rakk den elektriske lastebilen fergen i Bognes.

Mangel på ladestasjoner

På den åttende dagen fortsatte lagene igjen å ha problemer med å finne hurtigladestasjoner, og måtte ty til langsommere AC-ladestasjoner.

De spurte også på ulike verksteder, bensinstasjoner, logistikksentre og dekkforhandlere om det var mulig å lade lastebilen raskt, men uten hell.

På grunn av dette nådde de ikke dagens mål, og måtte tilbringe natten separat fra Team Master (elvarebilen).

På den niende dagen begynte dagen med et mål om å nå en hurtiglader, men på grunn av snø og lave temperaturer måtte de vente i over to timer før de kom seg på veien.

Lagene kjempet seg gjennom snødekte landskap, fra hurtiglader til hurtiglader, og nådde til slutt destinasjonen i Alta.

På dag 10 nådde de Honningsvåg og var i rute for å fullføre siste etappe mot Nordkapp neste dag.

Neste dag – og turens siste etappe – gikk rolig for seg, og teamene fulgte hverandre helt frem gjennom det nysnødekte landskapet.

At oppturen ble avsluttet med at begge bilene fulgte hverandre over målstreken, føltes riktig med tanke på budskapet de ønsket å fremme om elektrisk nyttekjøretøy.

NORDKAPP: Gjennom tøffe forhold nådde begge kjøretøyene Nordkapp til planlagt tid.

Stolte sjåfører

Teamene nådde Nordkapp innenfor tidsskjemaet, med opplevelser for livet i bagasjen.

Som alle personbiler mistet elvarebilen hurtigladefart i det kalde været. Mer overraskende ladet ellastebilen stabilt gjennom alle ladeøktene.

– Det interessante er at lastebilen hadde en konstant ladekurve fra 0 til 99 prosent på 140 kilowatt, sier Hofmann.

– Kulden ble heller ikke et problem for den store batteripakken på 265 kWt.

Når vi spør den rutinerte sjåføren om å oppsummere hvordan reisen mot nord var, er det utfordringene som ble løst i fellesskap som ble fremhevet.

– Vi kan se tilbake på en begivenhetsrik reise. Vi var i stand til å løse alle utfordringer i team og er veldig stolte over at vi kjørte verdens første elektriske lastebiltur fra Sveits til Nordkapp vinterstid.