Nye tider i oljebransjen? Internasjonale oljegiganter investerer i elektrifisering

NY DRAKT: For første gang selger Tesla sine superchargere til et annet selskap, nærmere bestemt til BP Pulse, som er et underbruk av selskapet de fleste av oss kjente som British Petroleum. Og dette er bare ett av flere eksempler på at ting er i gjære oljebransjen nå. Foto: BP.com

Etterspørselen etter elbiler og batterier begynner å bli synlig også utenfor Norge. Nå satser flere av oljegigantene elektrisk.

Big oil-selskaper som snuser på grønnere beitemarker – et utslag av dårlig samvittighet eller bare et forsøk på å få i tønne og fat?

Hva som dypest sett er motivet bak får dere spekulere i selv, men flere av verdens største oljeprodusenter bruker nå store summer på å hevde seg i det elektriske markedet.

Bygger ut ladere

Større etterspørsel etter elbiler, samt statssubsidier og konkurranse fra Kina, synes å være faktorer som driver oljeselskapene i andre retninger, samtidig som de fortsetter sin vanlige petroleumsvirksomhet.

Vi tar en titt på noen av investeringene som har blitt gjort i det siste.

BP (tidligere British Petroleum) har ladeselskapet BP Pulse, som nylig annonserte at de svir av 100 millioner dollar på kjøpe inn hurtigladere fra Tesla.

Det er for øvrig første gang noen av Teslas superchargere blir å finne under et annet selskaps navn.

De skal monteres på amerikanske ladestasjoner, et marked som BP planlegger å satse opp til en milliard dollar på innen 2030, samtidig som de ønsker å utvide det globale ladenettverket sitt til over 100.000 ladepunkt.

Shell har også et eget ladealibi i Shell Recharge, som ikke må forveksles med Recharge vi kjenner til i Norden.

På verdensbasis har de rundt 140.000 ladepunkter og brukte nylig 169 millioner dollar på å kjøpe opp selskapet Volta Inc, med mål om å overta deres ladestasjoner i USA.

I tillegg annonserte de et stort strategisk samarbeid med den kinesiske bilprodusenten BYD i fjor.

Men Shell og BP er ikke de eneste som investerer i elbiler.

Saudi Arabias investeringsfond eier fra før 60 prosent av Lucid Motors, og planlegger å produsere sine egne elbiler under navnet «Ceer» i samarbeid med Foxconn.

Statene våkner opp

Tidligere har Biden-administrasjonen lovet store summer til utbygging av ladestasjoner og styrking av nasjonal batteriproduksjon.

Samtidig ser man at de amerikanske gigantene Exxon og Chevron viser få, om noen tegn til å sakke ned produksjonen av olje og gass, men de begynner nå å utforske mulighetene for å produsere litium.

Et vanlig biprodukt av oljeutvinning er saltlake, som kan brukes til å produsere litium.

Exxon kjøpte i år opp store landområder i Arkansas med mål om å starte oljeboring og samtidig utvinne metallet som er sentralt for å sikre etterspørselen etter elbilbatterier.

Miljøaktivisten Dan Becker er naturlig nok ingen fan av Exxon, men kommenterer saken pragmatisk til New York Times:

– Vi trenger litium, og det er bedre at det kommer fra et industriområde som allerede er ødelagt, fremfor et nytt uberørt felt.

Kan ikke lenger ignorere elektrifiseringen

Industrikonglomeratet Koch Industries driver blant annet med olje, og er en av de største investorene i batteriteknologi i verden.

De skal ha brukt nesten en milliard dollar på å kjøpe seg inn i batteriselskaper.

Blant annet eier de 10 prosent av norske Freyr, som bygger batterifabrikk i Mo i Rana – hvis nå det blir noe av.

Også Equinor hadde planer om å bygge batterifabrikk her til lands, men det ble skrinlagt. Deres mest spennende investeringer ser ut til å ligge i resirkulering av batterier og energilagring.

Om dette er nok til å bidra eller kun en dråpe i havet, gjenstår å se. Men det er tydelige tegn på at «big oil» ikke lenger kan eller vil ignorere elektrifiseringen som pågår og som drives frem av elbilrevolusjonen.