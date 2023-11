SVs alternative statsbudsjett lagt frem i dag: Kan dette få elbil-politikken på rett kjøl igjen?

MYE BRA: Christina Bu mener det er flere ting å glede seg over i partiets alternative budsjett, men er skuffet over at SV vil at det skal lønne seg å velge en forurensende bil som firmabil. Foto: Martin Thronsen / elbil.no

Det mener Christina Bu i Elbilforeningen vil være mulig dersom SV får gjennomslag for elbilpolitikken de presenterte i sitt alternative budsjett i dag. Men hun savner én ting.

– Det er bra de forsøker å hindre et så håpløst forslag, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen om SVs alternative statsbudsjett, som ble lagt fram i dag.

Hun sikter her spesifikt til regjeringens forslag om dyrere trafikkforsikringsavgift for elbiler.

– Lyttet og tatt kloke valg

SV vil rette opp regjeringens forslag om å gi lavere trafikkforsikringsavgift for forurensende biler enn for elbiler, men gjør ingenting med firmabilskatten i budsjettforslaget partiet la frem i dag.

Christina Bu mener det er flere ting å glede seg over i partiets alternative budsjett.

Hun er blant annet fornøyd med at SV legger opp til en offensiv politikk for å få flere til å gå over til elektrisk varebil

– Her har SV lyttet og tatt kloke valg, sier Bu.

Skuffet over at SV ikke vil endre firmabilskatten

Samtidig er hun både overrasket og skuffet over at SV vil at det skal lønne seg å velge en forurensende bil som firmabil.

– Det er helt feil at vi for firmabiler skal fortsette å skatte elbiler hardere enn fossilbiler. Prisen på drivstoff må inngå i beregningen av firmabilfordelen for at firmabilskatten skal bli rettferdig, sier Bu.

Tror et SV-gjennomslag kan gi håp for 2025-målet

SV foreslår likevel mye bra for personbiler, noe som kan bidra til å få økt salg av elbiler.

Partiet foreslår å:

Gi elbiler samme reduksjon i trafikkforsikringsavgift som fossile personbiler.

Ha redusert omregistreringsavgift for elbiler.

Ha høyere engangsavgift for fossile biler og øke CO2-avgiften.

– Vi har lenge vært bekymret for om vi rent faktisk kan realisere Norges første klimamål, nemlig 2025-målet. Men når SV forhåpentlig får gjennomslag for bilavgiftsopplegget deres, skal vi ha mulighet til å komme på rett vei igjen i 2024, sier Bu.

Likevel uttrykker hun altså skuffelse over at SV ikke ser poenget med firmabilskatten.

Elbilforeningen og en samlet bilbransje la under budsjetthøringene på Stortinget tydelig vekt på at reglene for beskatning av firmabil er et tydelig hinder for 2025-målet.

– Det er derfor ergerlig at verken regjeringen eller SV ønsker å gjøre noe med firmabilsaken, mener Bu.

Viktige grep for å fase inn elvarebiler

SV foreslår både å øke CO2-avgiften, veibruksavgiften og engangsavgiften på fossile varebiler.

I tillegg vil de gi elvarebiler fritak for trafikkforsikringsavgift og bompenger.

– Det er godt å se at SV vil ta et krafttak for å elektrifisere varebiltransporten, sier Christina Bu.

Hun håper at dette vil rette opp regjeringens svake politikk for varebilsegmentet i Norge.

Vil få opp farten for lastebil-elektrifisering

SV ønsker også å gjøre viktige grep for å få fortgang i elektrifiseringen av tungtransporten.

Her har partiet sannsynligvis lyttet til både Elbilforeningen og Miljødirektoratet, som viser til at hundre prosent salg av nullutslippslastebiler i 2030 vil være det største bidraget til reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren.

I sitt alternative budsjett gir SV 700 millioner kroner til elektrifisering av lastebiler gjennom Enova. Dette vil komme i tillegg til Enovas nåværende støtteprogram.

SVs bilpolitikk oppsummert: Vil gi elbiler samme reduksjon i trafikkforsikringsavgift som fossile personbiler.

Vil ha redusert omregistreringsavgift for elbiler.

Ber om 700 millioner kroner i øremerket midler til elektrifisering av lastebiler gjennom Enova.

Vil elektrifisere varebiltransporten. SV vil øke CO2-avgiften, veibruksavgiften og engangsavgiften og vil gi elvarebiler fritak for trafikkforsikringsavgift og bompenger.

Vil ha høyere engangsavgift for fossile personbiler og øke CO2-avgiften for disse.

Vil reversere kuttet i veibruksavgift på diesel (mineralolje) og reversere kuttet i veibruksavgiften på bensin.