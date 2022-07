Elbillandet Norge best i klassen på CO2-utslipp blant nye biler: Slik ligger de ulike EU-landene an

STORE FORSKJELLER I EUROPA: Utslippstallene for nye biler varierer voldsomt mellom de europeiske landene. Foto: Jamieson Pothecary/elbil.no

Sjekk vårt gjennomsnittlige CO2-utslipp fra nye biler – sammenlignet med de ulike EU-landene.

Norge har en eventyrlig høy elbilandel av nybilsalget sammenlignet med andre land.

Og det gjør selvfølgelig noe med gjennomsnittlig CO2-utslipp fra de nye bilene.

Nylig slapp ACEA (European Automobile Manufacturer’s Association) tallene for 2020, som også viser prosentvis bedring fra året før:

NY OVERSIKT: Mange av de europeiske landene har en lang vei å gå på utslippsfronten, selv for nye biler. Illustrasjon: ACEA

Verst i klassen er Bulgaria, Kypros og Polen, men det er bedrøvelig få som har klart å komme seg under 100 gram CO2.

Og det til tross for at mange av landene har høy andel dieselbiler, som har lavt CO2-utslipp, men desto flere andre utslippsproblem, som nitrogenoksid.

Nederland best i EU

Ikke overraskende er det Nederland som har det laveste gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler i EU (82,3g CO2/km), men det var kanskje ikke alle som trodde at Sverige hadde andreplass?

Sverige hadde 93,4g CO2/km. Vårt andre naboland Danmark er trede best, med 95,3g CO2/km).

Det tilsvarende tallet for Norge? 38,2g CO2/km.

Vi er altså soleklart best i klassen i europeisk sammenheng.

Grafen under gir en detaljert oversikt over gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye biler for hvert av de 27 EU-medlemslandene, pluss Island, Norge og Storbritannia:

Bli medlem! Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 110 000 andre elbilister! Bli medlem

Les også