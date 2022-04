Bli med Ladeklubben på elbilferie: Legoland, ladekø og Legolas

STRØMMER TIL: Turens første ladekø er et faktum. Heldigvis var redningen bare 200 meter unna. Alle foto: Jamieson Pothecary

Der er et yndigt land. Ihvertfall innimellom. Vi elsker jo Danmark.

Dette er tredje reisebrev fra vårt team på ladetur i Skandinavia. De to første finner dere her: Dag 1 * Dag 2

Hva er det med København?

Du vet det allerede når du kjører over broen – København venter på deg. Og har ventet siden sist du forlot byen.

Noen nordmenn beveger seg aldri ut av Nyhavn eller Strøget, bare såvidt bort til Runde Tårn, eller muligens på turisttur bort til Den lille havfrue.

Andre skal alltid nyte mer av byen, som mange av en eller annen grunn mener er Kongens by. I et land som har den lengstsittende kjederøykende kvinnelige monarken i verden.

Men altså, København er også for dem som leier sykkel og tar seg til nye steder.

Foto: Hulda Tronstad

Som har yndlingskafeer eller stadig får nye.

Eller som tråler Frederiksberg eller Nørrebro på jakt etter nye opplevelser. For dem vil det å være i København, være en tilbakevendende oppdagelsesferd.

Det å rusle rundt i Københavns gater i morgentimene er en oppdagelsesferd i hvordan en by kan bygge sykkelkultur.

Rette i ryggen, og med en god del watt i tråkket, strømmer københavnerne til arbeidet – på sykkel.

Mens vi er godt oppladet.

Ladet med bacon og kaffe

Vi skulle bare rusle fra det kule boutiqe-hotellet som Erik kunne styre sin begeistring for, fordi baconet var gjemt under en keramikkhatt.

Men det rettet seg litt opp da kaffen var ubeskrivelig god. Og vi hadde funnet parkeringshus med lader bare et par hundre meter unna hotellet.

Foto: Erik Lorentzen

Det er ubeskrivelig deilig å våkne og vite at man har fullladet elbil å starte dagen med. Prøv selv.

Gjensynsgleden med København varte dermed ikke så lenge. Mens de sykler, skal vi kjøre elbil videre.

Vår kameramann Jamiseon skulle endelig dukke opp på en flyplass i nærheten. Etter betydelig innsats med lag A, med sveitsiske alper og Italias svar på Mjøsa, skal vi dra med Jamieson tvers gjennom Danmark.

Kastrup har forøvrig også noen hurtigladere om bilen trenger en påtår.

Takk, men nei takk i dag, altså.

Fyn – litt av et syn

Striregn, snøvær og Storebælt er oppskriften på en minnerik tur til Fyn.

Været er det vel bare værgudene som rår med. Og gudene skal vite at vi ikke er helt på godfot med dem.

Vi skriver april og opplever striregn, deretter sludd og til slutt skikkelige snøbyger, mens danske bønder langs veien knytter nevene og ser opp.

Om vi skal lade? Joda, men vi skal bare kjøre over Lillebælt. Brua som fører oss over til Jylland.

Ettersom vi skal svi av litt watt for å gjøre bilen klar for mest mulig lading, tar vi omveien på gamle LIllebælt. Vi skal jo være litt turister også.

Så ankommer vi Danmarks peneste ladeplass med 11 prosent på dunken.

Fredricia har altså fått lynladeplasser bygd i limtre med tak. Og design setter danskene pris på.

Her oppsto vår første ladekø på turen mens Ionity-laderne uten tak sto ubrukte 200 meter unna. Note to self: Bygg tak over ladestedene!

Lek – lek – lek med lego

Målet vårt er uten tvil det som også er de fleste barnefamiliers mål for danmarksferien: Legoland.

Erik er alven fra Legoland, også kalt Legolas. Men han kan ikke bruke magien til å trylle fram så mange ladestolper her.

Fire ladere, hvorav to som ikke virker. Det kan skape en helt ny dynamikk på parkeringsplassen ved Legoland til sommeren hvis folk kommer med tomme batterier.

Heldigvis finnes det ladeplasser i nærheten, men ikke stol helt på kapasiteten når sesongen starter for fullt.

Bruk heller all energien på opplevelser inne i parken. Vi hadde planlagt særdeles godt og kom til stengte dører. Husk altså å sjekke åpningstider før du drar med deg hele familien…

GOD STEMNING: Hulda Tronstad og Erik Lorentzen beholdt humøret selv om parken var stengt.

En akevitt før midnatt?

Ålborg er byen med akevitt. Og et hotell ved strandpromenaden. Uten mulighet for lading av elbil.

Men, du verden, rett i nærheten finner Erik den eventyrlige Legolas seks ladere i et parkeringshus. Norske Zaptec-ladere.

Ladebrikken vår virker selvfølgelig.

– Brikken tar ladestresset vekk fra et gjennomsnittsmenneske, kunne Erik sagt.

Han gjorde ikke det, bare plugget i laderen.

Før fish and chips og en lille øl. For akevitt hadde de ikke.