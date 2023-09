Dette kan bli elbilpolitikken i Rogaland etter valget: Lover flere ladestasjoner i neste periode

VIL BYGGE FLERE: Mange av fylkespartiene i Rogaland lover velgerne flere hurtigladere hvis de kommer til makten.

Få av partiene i Rogaland sier noe konkret om bompenger for elbil i sine valgprogrammer, men mange lover flere hurtigladere i neste fireårsperiode. Her får du oversikten over hva partiene skriver om elbilpolitikk i sine fylkestingsprogrammer.

11. september går vi til valgurnene for å velge politikere til kommunestyrer og fylkesting. Et valg som også påvirker hverdagen til elbilistene.

En av sakene lokalpolitikerne rår over er bompenger for elbiler.

I en fersk undersøkelse fra Elbilforeningen sier mange at hva partiene mener om miljørabatt – hva elbilen betaler i bommen sammenlignet med en forurensende bil, er med på å avgjøre hva de stemmer i lokalvalget:

Også når det kommer til ladeutbygging sitter mange lokalpolitikere med en viktig nøkkel. Gjennom støtteordninger og god arealpolitikk kan de legge til rette for et bedre ladetilbud i fylket. Ladeutbygging er også det flest av partiene i Rogaland mener noe om i dette valget.

Vil bygge flere hurtigladere

Både Arbeiderpartiet, Høyre, MDG og Venstre skriver i sine fylkestingsprogrammer at de vil bidra til bedre ladeinfrastruktur i fylket de neste fire årene.

Det gleder Erik DePasquale, leder i Rogaland elbilforening:

– Antallet elbiler på veien øker. Selv om mange lader hjemme er det viktig med et godt hurtigladetilbud langs veien, sier han.

Samtidig savner DePasquale lovnader om destinasjonslading:

– Vi mener at Rogaland fylke bør lage en støtteordning for destinasjonslading. Der kan reiselivsbedrifter søke om støtte for å etablere normalladere som kan brukes av deres besøkende.

SAVNER LOVNADER OM DESTINASJONSLADING: – Det er bra at partiene i Rogaland vil bidra til flere hurtigladere, men vi savner lovnader om destinasjonslading, sier Erik DePasquale i Rogaland elbilforening.

Han mener destinasjonslading vil gjøre Rogaland til en enda mer populær feriedestinasjon.

– I framtiden vil de fleste turister komme med en elbil, og vi vet at elbilistene ønsker å lade når de uansett har et lengre stopp på for eksempel hotellet, museet eller i familieparken, sier han.

Dette vil også fjerne noe av trykket på hurtigladere langs veien.

Andre fylker har gode erfaringer med lignende støtteordninger:

Lite håndfast om bompenger

Miljørabatt for elbil i Ryfast har vært mye debattert den siste tiden. Men også i Stavanger by og i Haugesund er det bomring med miljørabatt for elbil.

Dette er politikk som fylkespolitikerne er med på å avgjøre.

I partiprogrammene er det kun Høyre som skriver noe om hva elbilene skal betale framover. De skriver at de «er positive til en gradvis opptrapping av nivået for bompenger for elbil, parallelt med at elbilandelen øker».

Folkets Parti, Frp og Rødt skriver at de er imot bompenger, mens Arbeiderpartiet mener at det ikke er sammenheng mellom klimamålene og «gulrøttene» i bypakkene.

MDG og Venstre skriver at de er positive til veiprising. MDG ønsker det som et supplement til bompenger, mens Venstre vil at det skal erstatte bommene. Senterpartiet skriver at de vil ha tiltak for å redusere biltrafikken, særlig i byene.

HVA SKJER MED BOMMENE DE NESTE FIRE ÅRENE? – Miljørabatt i bomringen er viktig. Derfor bør partiene bruke valgkampen til å klargjøre sin politikk, sier Erik DePasquale i Rogaland elbilforening.

Det er spesielt to grunner til at Erik DePasquale gjerne skulle sett at fylkespolitikerne var tydeligere på hva de mente om miljørabatt for elbil:

– Stortinget har flere ganger vedtatt at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Det er viktig at partiene sier hvordan vi i Rogaland skal bidra til å nå dette målet, sier han.

– For det andre er miljørabatten et viktig tiltak for å flere til å velge en elektrisk bil framfor en forurensende bil. Derfor er det viktig at partiene er forutsigbare og sier hva de mener om dette.

Ligger langt bak

I august i år var elbilandelen i nybilsalget i Rogaland på 82,7 prosent, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Det plasserer Rogaland på 8. plass blant landets fylker, forbigått av både Nordland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Dette viser at vi fortsatt trenger en kraftfull elbilpolitikk sier DePasquale:

– Politikerne må føre en politikk som sikrer at forbrukerne velger en elbil istedenfor en forurensende bil, avslutter Erik DePasquale.