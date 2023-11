Parkering for elbil

Elbilforeningen arrangerte webinar: Mange hadde spørsmål om vinter-rekkevidde

ARRANGERTE WEBINAR: Christina Bu – kveldens programleder (og til vanlig generalsekretær i Elbilforeningen) – ønsket velkommen til webinar og. Med seg bak mikrofonen hadde hun Elbilforeningens fagekspert Lars Godbolt, og sammen svarte de på spørsmål fra Elbilforeningens medlemmer. Foto: Jamieson Pothecary

Tirsdag kveld arrangerte Elbilforeningen et fullbooket webinar om hvordan man kan kjøre lengre med elbilen på vinterstid.

Allerede samme kveld som invitasjonen var sendt ut, eksklusivt til Elbilforeningens medlemmer, ble maksgrensen for antall registreringer nådd.

(Maksgrensen på 1000 deltakere var for øvrig en fysisk begrensning for webinaret, hadde det vært opp til Elbilforeningen ville vi sluppet inn alle påmeldte medlemmer.)

Uansett: Tirsdag kveld klokka 19 ønsket Christina Bu – kveldens programleder (og til vanlig generalsekretær i Elbilforeningen) – velkommen til webinar.

Med seg bak mikrofonen hadde hun Elbilforeningens fagekspert Lars Godbolt.

Ikke et hverdagsproblem

På webinaret kunne deltakerne lære mer om hvorfor rekkevidden blir kortere om vinteren, og hva de selv kan gjøre for å beholde mest mulig rekkevidde når det er kaldt ute.

– For de aller fleste er ikke rekkevidden noe problem i det daglige, men skal man på lengre turer må man gjerne ha et ekstra ladestopp, spesielt om vinteren, konstaterte Bu.

DELTE GODE RÅD: Fagekspert Lars Godbolt og generalsekretær Christina Bu delte kunnskap og erfaringer med nysgjerrige medlemmer i Elbilforeningen.

Godbolt pekte på at et kaldt batteri i hovedsak er grunnen til at man opplever kortere rekkevidde om vinteren.

– Batteriet er rett og slett mindre effektivt når det er kaldt. Innvendig motstand øker i kulden, og det er vanskeligere å få ut energi, forklarte han.

I tillegg spiller føret en rolle i hvor mye rekkevidde du har om vinteren. Hvis det er snø og slaps på veiene, øker rullemotstanden.

– Da vil elbilen bruke mer energi, sammenlignet med hva den gjør på tørre sommerveier, påpekte Godbolt.

Dette kan du gjøre selv

Det er flere ting du selv kan gjøre for å beholde rekkevidden på vinteren, både før du starter selve turen og underveis når du kjører.

– Det enkleste tipset er å avslutte ladingen rett før du skal kjøre. Da er batteriet varmere og du får vesentlig bedre rekkevidde, rådet Godbolt.

For å starte turen med varmt batteri er det derfor en fordel å ha ladeboks hjemme.

Også når du er ute og kjører er det flere ting du kan gjøre for å beholde litt av rekkevidden.

For eksempel bør du vente med å hurtiglade til du har kjørt en stund, slik at batteriet er varmere enn da du startet turen.

– Og greier du deg med 21 grader i kupeen, bruker bilen mindre strøm på oppvarming. Og så kan du supplere med sete- og rattvarme, rådet Godbolt videre.

LURT MED DEN BLÅ: Lars Godbolt anbefalte å bruke Elbilforeningens blå ladebrikke for å raskt og enkelt starte ladeøkten når det er kaldt ute.

– Tilpass kjørestilen etter forholdene. Det er lurt for rekkevidden og for sikkerheten, avsluttet Godbolt.

Mange stilte spørsmål

Medlemmene som deltok, hadde også mulighet til å stille spørsmål om det de måtte lure på om å kjøre elbil i kulda.

Blant annet kom det spørsmål om hvor mange prosent reduksjon rekkevidde man kan forvente på vinterstid.

– Du kan forvente 20 til 25 prosent reduksjon, men det er veldig mange faktorer som påvirker rekkevidden, svarte Godbolt.

Han siktet til faktorer du ikke får gjort noe med, som vær og vind, men også ting du selv kan gjøre for å påvirke rekkevidden.

Det var også flere som hadde spørsmål om forvarming av batteriet før hurtiglading, for eksempel hvor lenge man bør forvarme bilen for at det skal lønne seg.

Fikk du ikke deltatt på webinaret? Fortvil ikke, allerede i januar sendes det ut invitasjon til et nytt webinar til Elbilforeningens medlemmer.

Hvis ikke du er medlem allerede, har du god tid til å melde deg inn før det.