Kople satser på både destinasjons- og hurtiglading: Mener treg saksbehandling står i veien

SATSER: Ladeoperatøren Kople satser på både destinasjonsladere og hurtig- og lynladere. Her fra Sandvika. Foto: Levent Ultanur/Kople

Kople skal bygge rundt 400 hurtigladere de neste to årene. – En flaskehals for utbyggingen er lang saksbehandling, sier daglig leder.

– Dersom behandlingstiden hos nettselskapene hadde vært kortere, ville utbyggingsfarten vår vært betydelig høyere, sier Joar T. Brunes.

Han er daglig leder i den Ringerike-baserte, men stadig utvidende ladeoperatøren Kople.

– Vi ser også at dagens effekttariff gjør at strømkostnadene på enkelte lokasjoner blir såpass høy at enkelte prosjekter må skrinlegges, fortsetter han.

KOPLE-LEDER: Joar T. Brunes, daglig leder i Kople.

For litt siden spurte vi Kople og de øvrige store hurtigladeaktørene om hva som hindrer dem i å utvide kapasiteten raskere. Svarene viste at de fleste peker på de samme utfordringene som Brunes:

Satser også på destinasjonsladere

Men den storsatsende ladeoperatøren opplever langt fra bare motvind for tiden.

I vinter skrev vi om hvordan den utenlandske aktøren Cube kom tungt inn på eiersiden i det Hønefoss-baserte selskapet, og skal investere 390 millioner i Kople de neste fire årene – og dermed er med på å sikre Koples utbyggingsambisjoner økonomisk.



I tillegg til utbyggingen av hurtigladelokasjoner, satser Kople på lading på hoteller og destinasjoner.

For eksempel var det Kople som sto for utbyggingen av de 60 destinasjonsladerne ved utstillingsområdet Kistefos Museum på Jevnaker, som sto klart til sesongstart i fjor, klare til å lade elbilene til de besøkende i timene de besøkte de kjente severdighetene der:

– Vi ønsker å legge til rette for et variert ladetilbud, tilpasset brukernes behov. Det er viktig å støtte muligheten til å lade der du opplever noe annet, fremfor å stoppe kun for å lade, sier Brunes.

Han forteller at Kople jobber med både enkeltlokasjoner og kjedesamarbeid, innen både hurtiglading og mer tradisjonelle destinasjonsladere med lavere hastighet.

– I begge tilfeller fokuserer vi på å bygge ladeanlegg i tilknytning til gode servicetilbud. Ladetilbudet skal være en naturlig del av den totale kundeopplevelsen på en lokasjon. Vi har et nært samarbeid med lokasjonseierne om å skape gode kundeopplevelser, bedyrer Kople-sjefen.

UNIVERSELL UTFORMING: Kople er blant ladeoperatørene som var tidligst ute med å tenke på universell utforming på ladestasjonene sine, altså at de skal være tilgjengelige for alle grupper elbilister, for eksempel rullestolbrukere.

En del av Elbilforeningens ladeklubb

Kople har de senere årene vist seg som en «up and coming» ladeaktør som har bygget flere hurtig- og lynladeanlegg over hele landet, og som også samarbeider med partnere i nord om å utvikle ladenettverket i Nord-Norge.

I tillegg er Kople en av samarbeidspartnerne i den nye ladeløsningen som nå rulles ut av Norsk elbilforening: Ladeklubben.

Ladeklubben er Elbilforeningen nye ladeløsning, hvor medlemmene kan lade med ett kundeforhold på tvers av ladeoperatørene gjennom Elbilforeningens app eller ved å bruke den nye blå ladebrikken som sendes ut til medlemmene i disse dager.

Foreløpig er Recharge, Ionity og Kople med i løsningen i Norge, men flere er ventet å bli med etter hvert.

– Vi jobber også for at Mer, Eviny (BKK) og Circle K skal åpne opp sine ladenettverk for Elbilforeningens 100.000 medlemmer. Vi har trua på at de skal se nytten av og verdien i å gjøre lading enklere for sine kunder, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

Fungerer også nedover kontinentet

I mellomtiden oppfordrer hun medlemmer som får den nye, blå brikken, om å ta den i bruk så snart anledningen byr seg.

– Jo flere som tar den blå brikken i bruk, jo mer attraktivt blir det for ladeoperatørene å være med. Sammen kan vi gjøre lading på farten enklere, sier Bu.

I Europa er det allerede god dekning. Den blå ladebrikken kan brukes på over 275.000 ladepunkter via de europeiske ladenettverkene Hubject, Gireve og e-clearing.net.

I Elbilforeningens store spørreundersøkelse, «Elbilisten», svarer 88 prosent at de ønsker seg enklere betaling for hurtiglading, og løsninger som fungerer på tvers av ladeoperatørene.

– Det er akkurat dette vi forsøker å tilby medlemmene våre med den nye Ladeklubben, sier Bu.

ØNSKER KOPLE VELKOMMEN TIL LADEKLUBBEN: Elbilforeningens Christina Bu.

– Et viktig skritt på veien

Daglig leder Brunes er fornøyd med at Kople er en del av ladeklubben til Elbilforeningen.

– Dette er et viktig skritt på veien mot en enklere ladeopplevelse, og en forutsetning for å kunne implementere løsninger som plug&charge i fremtiden. Med plug&charge vil brukeren kun trenge å plugge bilen i laderen, og bilen vil selv identifisere seg for lading, sier Brunes i Kople.

– Men kundene våre kan fortsatt bruke Koples drop-in betaling, app eller ladebrikke, om de foretrekker det.