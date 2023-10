Parkering for elbil

To norske ladeselskaper har vunnet anbudsrunder i Tyskland: Mer jobb til Mer – fikk milliardkontrakt

KAN SMILE BREDT: Mer-direktør Kristoffer Thoner har grunn til å smile etter kontrakten verdt 170 millioner euro.

De norske ladeselskapene Mer og Eviny har begge signert store kontrakter om hurtigladerutbygging i Tyskland.

I forrige uke kunne vi fortelle at det stadig ekspanderende, delvis Statkraft-eide vestlandsselskapet Eviny hadde sikret seg en saftig milliardkontrakt og skal bygge ut hurtigladenettverket i deler av Tyskland:

Det vi ikke kunne fortelle, fordi vi da ikke hadde fått det med oss, var at Evinys enda mer Statkraft-eide konkurrent Mer også har landet en kontrakt verdt nærmere to milliarder kroner – i samme anbudsrunde.

– En gigantisk sak

Begge kontraktene er en del av prosjektet «Deutschlandnetz», som skal sørge for at nærmeste hurtigladepunkt kan nås på bare noen få minutter fra hvor som helst i Tyskland.

Mer har gradvis ekspandert i markeder utenfor Norge de siste par årene, blant annet i Sverige, Storbritannia, Irland, Østerrike og nettopp Tyskland:

Kontrakten som Mer nå har landet, er med det tyske transportdepartementet – og er på 170 millioner euro.

– Dette er en gigantisk sak, fantastisk for Tyskland som land, og for kloden. For Mer er dette en superviktig kontrakt som passer perfekt i strategien om å bli en ledende aktør i Europa, sier Kristoffer Thoner, administrerende direktør i Mer, til Dagens Næringsliv.

Du kan for øvrig møte den også tidligere svært entusiastiske Thoner i denne saken, der elbil.no intervjuet ham da han begynte i direktørjobben for ladeselskapet:

Full pott for både Eviny og Mer

Utvikling og etablering er planlagt i perioden 2024-2026, og Mers ladestasjoner i Tyskland vil utseendemessig minne om dagens bensinstasjoner.

Dagens Næringsliv forteller at Mer skal bygge og drifte 83 ladestasjoner med totalt 700 ladepunkter langs de føderale tyske motorveiene, altså det vi kjenner som autobahn.

Totalt var 23 det kontraktsområder ute på anbud, der den enkelte tilbyder kunne vinne maksimalt tre områder.

Mer, i likhet med sin norske konkurrent Eviny, lyktes med å vinne tre av tre mulige utbyggingsområder.

Om det hele nå skal markeres med en heidundrende oktoberfest i de to ladeselskapene, er foreløpig uklart.