Parkering for elbil

Norske Eviny vant milliardkontrakt: Skal bygge over 1200 ladepunkter i Tyskland

FORNØYD FYR: Odd Olaf Askeland startet satsingen på hurtiglading i ladeselskapet Eviny, og er strålende fornøyd med at selskapet har sikret seg 142 av de 900 lokasjonene for ladestasjoner i Tyskland i anbudsrunden som nå er avsluttet. Foto: Eviny



Vestlands-selskapet fikk maks uttelling i tysk anbudsrunde. Nå skal de bygge og drifte 1232 ladepunkter i Tyskland, fordelt på 142 ladestasjoner.

Elbilsalget begynner så smått å ta av i Europa, og Tyskland satser stort på å etablere flere ladestasjoner.

Der har myndighetene nylig gjennomført en anbudsrunde for etablering og drift av et nytt tysk hurtigladenettverk som går under navnet «Deutschlandnetz».

Får en milliard i tysk støtte

Den norske ladeaktøren Eviny har deltatt i konkurransen om å få tildelt pakker med ulike utbyggingsområder, der vinnerne også får økonomisk støtte.

Her vant Eviny tre pakker, hvilket var øvre grense for hva én aktør kunne få.

– Dette er en stor anerkjennelse av jobben vi har gjort med å bygge ladestasjoner i Norge og Norden. Over en milliard kroner i støtte fra tyske myndigheter vil gi oss en boost når vi nå starter utbygging i Tyskland,

Det sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny i en pressemelding.

Vi har tidligere omtalt at Vestlands-selskapet har gjort ladefremstøt utenlands:

Og med nyheten som nå er ute, tar altså Vestlands-selskapet brått et stort skritt utover landegrensene.

Blir en betydningsfull ladeaktør i Tyskland

– Vi møtte sterk konkurranse og er strålende fornøyde med å få full pott i tildelingen. Dette vil gjøre oss til en betydningsfull ladeaktør i Tyskland, sier Pål Tveitevåg, daglig leder for Eviny Elektrifisering, selskapet som har ansvar for hurtigladesatsingen.

Totalt lå 900 lokasjoner inne i anbudet fordelt på ulike regioner, og Eviny sikret seg hele 142 av disse med til sammen 1232 ladepunkter.

Eviny er allerede i gang med å prosjektere og bygge flere ladestasjoner i Tyskland. Disse kommer i tillegg til ladestasjonene i anbudet.

– Samlet tar Eviny sikte på å bygge mer enn 200 nye ladestasjoner i Tyskland, der de første kan være i drift tidlig på nyåret, opplyser Tveitevåg.

Biter fra seg som eksportnasjon på hurtiglading

Eviny er en av de største ladeaktørene i Norge og regnes også blant de store i nordisk målestokk.

Totalt har Eviny 258 ladestasjoner og 1485 hurtig- og lynladepunkter over hele Norge og Sverige.

I Danmark og Tyskland er selskapet i oppstartsfasen med å etablere et nettverk av ladestasjoner.

– Vi har markert oss godt i Norge gjennom flere år, sier Odd Olaf Askeland, gründeren som startet satsingen på hurtiglading i Eviny.

– Appen vår har over en halv million registrerte brukere, og vi ligger helt i toppen på målinger av kundetilfredshet. Denne sterke posisjonen har bidratt til at vi nå får innpass hos tyske myndigheter, sier Askeland.

I Eviny er man godt fornøyd med den geografiske plasseringen av områdene der selskapet vant i Tyskland.

Ett er i nordvest, som henger fint sammen med utbyggingen i Sverige og Danmark. De to siste ligger i sørlige Tyskland, der det så langt er flest elbiler.

– Vi er glade for at vi nå får sjansen til å eksportere våre grønne satsinger. Historisk har Norge ofte vært tidlig ute, uten at vi har greid å ta det ut av landet. Med hurtiglading ser det ut som vi har gjort noe riktig, sier Tveitevåg.

Fakta om Eviny: Et av Norges største energi- og teknologikonsern, og produserer fornybar energi fra 39 vannkraftverk på Vestlandet.

Over 500.000 nordmenn bruker Evinys ladestasjoner for elbil. Eviny leverer ellers fibertjenester og fjernvarmenett, bygger landstrøm til skip, og elektrifiserer havbruk og transportnæringen.

Selskapet leverer også løsninger som gjør byggeplasser utslippsfrie, og bygger et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter.

Datterselskapet BKK frakter strømmen hjem til 450.000 vestlendinger i 19 kommuner.

Eviny er eid av 17 vestlandskommuner, Statkraft samt to lokale kraft- og elektrisitetslag.