Nikkelverk i Kristiansand krever nullutslippskjøretøy: Mosegrodde elektriske lastebiler inntar Sørlandet

STORE KRAV: Glencore Nikkelverk krever etter hvert at alle kjøretøy som skal inn på deres område skal være nullutslippskjøretøy. Nå har deres faste transportfirma Seafront fått et par Volvo FH Electric-lastebiler inn i trafikken. Foto: Torstein Magelsson

I Kristiansand er to svære elektriske vogntog satt inn i trafikk mellom havna og byens nikkelverk.

– Vi var de første til å bestille to elektriske trekkvogner fra Volvo og ser dette som en spennende start på det grønne skiftet i transporten, et prosjekt vi står i sammen med oppdragsgiver Glencore Nikkelverk, sier Morten Årikstad, direktør i Seafront Group AS.

Inn i skytteltrafikk

Selv om transporten kun er på tre kilometer hver vei, blir det kjørt 20 runder om dagen.

– Det blir 4000 turer i året, og vi er stolte over at vi bidrar til mindre utslipp i Kristiansand med de nye bilene, legger Årikstad til.

Det vil altså verken gro mose på biler eller kapellhenger med det første, selv om de er foliert med den grønne planten for å gi et signal om at det grønne skiftet kommer i full fart.

– Vi er overbevist om at dette er rett vei å gå, og så er vi heldige som har en kunde som også ser det og som er villig til å ta merkostnaden dette innebærer sammen med oss, sier Årikstad.

MILDE MOSE: Her er det i alle fall ingen ugler i mosen. Foto: Torstein Magelsson

Investeringen har vært på rundt sju millioner kroner, men Enova bidrar med støtte på 40 prosent av merkostnaden for de elektriske bilene.

Utslippene opp i fjor

Bortsett fra i Oslo, gikk utslippene av klimagasser opp i alle de store norske byene i fjor. Helt i sør pekte tallene i feil retning med en økning i 1,9 prosent.

Sjekk Miljødirektoratets graf for Kristiansand kommune her.

Nå skal de to elektriske Volvo-lastebilene gjøre sitt for renere luft i sørlandsbyen.

– Investeringen er en del av et målrettet arbeid mot lavere utslipp. Dette er en skikkelig gladsak som vi er kjempestolte av og regner med er av interesse for Kristiansands befolkning, sier Nils Gunnar Gjelsten, administrerende direktør i Glencore Nikkelverk.

Vår nikkel brukes i grønn teknologi over hele verden, blant annet i batterier for el-kjøretøy. Nils Gunnar Gjelsten

Hundre prosent eksport

Årlig produksjon av nikkel ligger på 92.000 tonn, ifølge selskapets hjemmeside. I tillegg lager de kobber, kobolt og svovelsyre, som også eksporteres til hele verden. Alt skipes ut fra havna i Kristiansand.

TUNG OVERLEVERING: Fra venstre Tom Jarlsby, salgssjef hos Volvos lastebilforhandler Trucknor, Morten Årikstad, adm.dir. i Seafront Logistics og kommunikasjonsrådgiver Ingunn B Engen fra Glencore Nikkelverk. Åge Nesland (foran) er sjåfør på eltraileren. Foto: Torstein Magelssen

– Vår nikkel brukes i grønn teknologi over hele verden, blant annet i batterier for el-kjøretøy, sier Gjelsten.

Selskapet har over tid jobbet for å få nullutslipp i all logistikk, noe som betyr at trucker og andre kjøretøy for interntransport på nikkelverket er elektriske.

ELTRUCKER I LANGE BANER: Transportselskapet Seafront går for nullutslipp også innendørs.

– Vi er stolte av å være tidlig ute med både elektriske trucker og ikke minst lastebiler, sier Kjetil Hansen, daglig leder i Seafront Logistics AS til elbil.no.

– I forlengelsen vil det også bli stilt krav til rundt 200 kontraktører og øvrige leverandører. Vi krever etter hvert at alle kjøretøy som skal inn på vårt område skal være nullutslippskjøretøy, avslutter Gjelsten i Glencore Nikkelverk.