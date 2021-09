Nektes parkering i fellesgarasjen fordi han har elbil: – Usaklig og bakstreversk

Først søkte han om å få sette opp lading på garasjeplassen sin, så dukket det opp en regel om at elbiler ikke engang får parkere der. – Koko, sier elbilist Jobin K. Varughese.

– Jeg må innrømme at jeg blir litt matt over at noe slikt er mulig i 2021, sier Jobin K. Varughese når vi møter ham utenfor fellesgarasjen på Lørenskog.

Den 35 år gamle nyutdannede barnelegen har akkurat begynt i ny jobb ved Akershus Univeritetssykehus (Ahus) på Lørenskog, og flyttet nylig inn sammen med kone og to små barn inn i en av de mange personalboligene Stiftelsen Ahus Boligselskap leier ut i nærheten av sykehuset ut til de ansatte.

Men overgangen fra elbilbyen Bergen til et nytt daglig virke på Lørenskog skulle ikke gå helt etter planen, i hvert fall ikke for familiens nyinnkjøpte Polestar.

Søkte om lading …

I forbindelse med flyttingen søkte nemlig Jobin boligstiftelsen om leie av garasjeplass, og var godt fornøyd da han fikk leie en plass i fellesgarasjen i kjelleren til en av boligblokkene.

– Det føltes greit å kunne beskytte bilen mot vær og vind, jeg har jo investert en del penger i denne bilen, da føltes det lurt å betale litt ekstra for garasjeplass.

Problemene begynte da han søkte om å få installere lader i garasjen, i håp om å kunne lade sin nye elbil der.

– Det fikk jeg avslag på, selv om jeg da viste til de nye lovreglene om laderett i borettslag og sameier som ble vedatt i fjor høst.

Da fikk han svar fra stiftelsen om at de reglene gjelder ikke for dem, med begrunnelse i at de er verken sameie eller borettslag.

– Da tenkte jeg bare «jaja, det får gå, jeg kan alltids klare å lade andre steder», og tenkte at det uansett var greit å beholde garasjeplassen.

Totalforbud mot elbiler

Slik kunne denne historien endt, sånn passe dårlig, men ikke helt elendig. Men så skulle det vise seg at bordet på absurd vis fanget:

– Noen dager senere får jeg høre fra dem at «forresten, du har jo elbil, og det glemte vi visst å si: Vi har totalforbud mot elbiler i garasjen», gjengir Jobin.

– Det skjønte jeg ingenting av, for jeg visste jo at DSB klart og tydelig har slått fast at det ikke er noen større risiko for brann i elbiler, snarere tvert imot. De brenner langt sjeldnere enn bensin- og dieselbiler, og her er det jo ikke engang lenger snakk om lading. Men uansett svarte de da med at det var på grunn av brannfare, ekstra farlig røyk og utfordringer med å få brannbiler inn inn i garasjen.

Nå tar vi et lite stopp her og ser på hva Stiftelsen Ahus Boligselskap skriver om elbil i sine parkeringsbestemmelser. Det er nemlig ikke bare forbudt å parkere elbiler i garasjen, reglene setter også foten ned for å installere elbillading på de mange hundre parkeringsplassene utendørs:

«Vi har ingen parkeringsplasser som er tilrettelagt for å lade elbiler, hverken utomhus eller i våre lukkede garasjeanlegg. Av sikkerhetsmessige hensyn tillates det derfor ikke å lade elbiler på vårt boligområde.»

Og som vi allerede vet, sluttet det ikke der, og videre skriver stiftelsen i sine vedtekter:

«Det er forbud mot parkering av elbiler i våre garasjeanlegg. Dette fordi skadeomfanget ved brann av en elbil som står parkert i et lukket garasjeanlegg vil være svært stort. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig for en redningsbil å hente ut en bil fra noen av våre garasjeanlegg, f.eks. ved mangel på strøm.»

– Bakstreversk og usaklig

Unni Berge er kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening, og hun blir både oppgitt og forbløffet over det som kommer frem her:

– Det er helt usaklig og bakstreversk å holde på på denne måten. Nå må garasjeutleierne ta til vettet og høre på de fremste ekspertene i landet, sier Berge.

Ekspertene hun sikter til er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, altså DSB, som Jobin nevnte over. De har høyeste myndighet her i landet om forhold som dette

DSB skriver følgende på sine nettsider:

«DSB har et tett samarbeid med Direktoratet for Byggkvalitet om forskjellige brannsikkerhetstiltak, men så langt foreligger det ingen spesielle tekniske krav til bygninger og garasjeanlegg relatert til elbiler og parkering av elbiler.»

DSB henviser videre til en RISE Fire Research-rapport fra 2019/ 2020, «El-billading i parkeringsgarasjer», som DSB understreker at heller ikke gir grunnlag for å endre dette. Direktoratet konkluderer slik om elbilparkering:

«Det er heller ingen konkrete planer om slike tiltak utover det som allerede gjelder for parkering av biler.»

Lover å følge saken til den er løst

Tilbake til Unni Berge i Elbilforeningen, som spør retorisk:

– Hva er det egentlig disse garasjeadministratorene vet, som landets fremste sikkerhetseksperter ikke kjenner til?

Berge peker på at elbiler nå har 70 prosent andel i nybilsalget, og er forbauset over at en sak som denne faktisk kan dukke opp så seint som nå i elbillandet Norge.

– Det går ikke an å utestenge denne store gruppen uten saklig grunnlag. Dette er både dumt og kunnskapsløst, og Norsk elbilforening kommer til å følge denne saken videre til den har fått en løsning, lover hun.

Berge har allerede skrevet brev til Stiftelsen Ahus Boligselskap i sakens anledning. Hun har også bedt Elbilforeningens jurister om se nærmere på saken.

– For å sjekke jussen og lovligheten rundt dette. For både sakligheten og logikken her er jo åpenbart allerede fraværende, sier Berge.

Kok i Facebook-gruppe

Foran fellesgarasjen på Lørenskog står Jobin fortsatt og klør seg i hodet mens han lener seg på sin svarte Polestar.

– Hvem skal egentlig kunne parkere her når alle om få år har elbiler? Skal garasjen bare stå tom? Hele denne saken føles litt uvirkelig, det føles egentlig som at den hører hjemme i en annen tid.

Likevel har han ikke gitt opp ennå. Han har bedt om et møte med stiftelsen for å få til en løsning og kanskje få dem på bedre tanker.

– Men jeg vet ikke om de vil møte meg, jeg har ikke fått noe svar ennå.

Det hører med til historien at da han fikk beskjeden om at han ikke kunne parkere i garasjen, skrev Jobin et hjertesukk i Facebook-gruppa «Elbil i Norge» der han ba andre elbilister om råd.

Innlegget førte til solid kok i FB-gruppa, og haugevis av kommentarer strømmet på fra fortørnede og forbausede elbilister.

En av dem var fra Unni Berge i Norsk elbilforening, som ba Jobin, som allerede var medlem i Elbilforeningen, om å ta direkte kontakt.

Facebook-koket førte deretter raskt til et tosiders oppslag i lokalavisa Romerikes Blad, men så langt har likevel ikke Stiftelsen Ahus Boligselskap vært til å rikke.

Parkerer der fortsatt

Enn så lenge parkerer Jobin fortsatt Polestaren sin i garasjen. Han har heller ikke sagt opp plassen slik han ble bedt om. Han har tross alt ingen annen parkeringsplass i området.

– Jeg har bedt om et saklig svar for hvorfor de mener det er økt risiko med elbiler, og det har jeg ikke fått noe godt svar på. Det eneste de har sagt, er at jeg må ta ut bilen min.

– Men de vet at du har bilen der inne fortsatt, hva sier de til det?

– De har ikke sagt noe eksplisitt om dette, bare gjentatte ganger sagt at jeg må få ut bilen og levere garasjenøklene tilbake.

Nå frykter Jobin at saken kan være tapt.

– Og det er i så fall ganske trist. Denne saken er jo ganske koko, litt som en molbohistorie – og nå virker det nesten som om molboene vinner.

– Så du kommer til å gi deg?

– Jeg har vel krav på å få en saklig grunn, det har jeg aldri fått, så det er kjipt å måtte gi opp. Men i verste fall får jeg heller stå parkert utenfor. Jeg har fått kommentarer om at jeg heller får bytte til fossilbil, men det kommer ikke til å skje. Dette er jo den beste bilen jeg noen gang har hatt.

Står allerede flere elbiler i garasjen

Når elbil.no blir med Jobin inn i garasjen, kan vi selv se at Polestaren hans interessant nok ikke er den eneste elbilen som står parkert i garasjen.

– Det har jeg også merket meg. De kan for alt jeg vet ha stått der i årevis.

– Så du ble rett og slett «tatt» fordi du spurte om å få lade i garasjen?

– Antakelig. De andre elbilene vet antakelig ikke stiftelsen om.

Jobin er ikke i tvil om at stiftelsens administrasjon på sikt må endre reglene, men han frykter at prosessen dit vil bli langdryg.

Kvelden før elbil.no møtte ham, oppdaget Jobin noe interessant med tanke på nettsiden der stiftelsens parkeringsregler om elbil står. Han spør:

– Er du kjent med Wayback Machine? Det er en nettside som tar kopier av alle nettsider, og som gir en historisk utvikling av ulike nettsider over tid, begynner Jobin.

– Hvis jeg forstår det riktig, ser det ut til at regelverket ikke har blitt endret siden 2018. Mens reglene som nå står der, har blitt endret den 26. august i år, altså etter at jeg begynte å leie der og hadde forhørt meg om elbil og lading.

– Du tror stiftelsen har tilpasset reglene på nettsiden etter at de var i kontakt med deg?

– Det er mitt inntrykk, ja, men det må de nesten selv svare på.

Stiftelsen: Svarer ikke konkret på spørsmål, men gir «et sammendrag»

Og det er nettopp det som var planen at Stiftelsen Ahus Boligselskap skulle få anledning til nå.

Berit Lervik er daglig leder i Stiftelsen Ahus Boligselskap, men etter å flere mislykkede forsøk på å nå henne på telefon, valgte vi å sende følgende spørsmål på e-post:

Hvorfor står dere fast på at elbiler ikke kan parkere i fellesgarasjen?

Leietakeren deres bruker ord som «uvirkelig» og «koko», mens Unni Berge i Elbilforeningen kaller beslutningen «usaklig og bakstreversk». Hva er dereskommentar til dette?

Hva er det egentlig dere vet om elbil, som landets fremste sikkerhetseksperter ikke kjenner til?

Hvordan ser dere for dere at denne saken kan løses?

Dere har også forbud mot elbillading utendørs på parkeringsplassene deres. Hvorfor?

Vi så selv at det sto parkert flere elbiler i fellesgarasjen da vi møtte Jobin Varughese der. Skal dere kaste ut disse også?

Jobin Varughese mener at den logiske løsningen må være å tømme garasjen for alle biler, siden fossilbiler statistisk er mer brannfarlige enn elbiler. Er det en løsning?

Føler dere at dere er i takt med tiden med elbilreglene deres?

Tidligere lagrede versjoner av nettsiden deres om parkeringsbestemmelsene indikerer at elbilreglene ble lagt til der den 26. august i år, altså etter at dere var i kontakt med Jobin Varughese om elbilparkering i fellesgarasjen. Har dere tilpasset reglene på nettsiden etter at dere først var i dialog med ham?

Disse spørsmålene har Berit Lervik valgt å ikke svare spesifikt på, men i en e-post skriver hun at stiftelsen heller har «valgt å gjøre et sammendrag med følgende besvarelse».

Vi gjengir dette i sin helhet her:

«Stiftelsen Ahus Boligselskap eier i underkant av 600 leiligheter som leies til ansatte ved sykehuset. Utleie av leiligheter er stiftelsens hovedformål. Mens garasjeplasser, separate garasjer og carporter er et tilleggstilbud, som tildeles etter søknad.

Forbudet om el.bil parkering i fellesgarasjen kom etter kontakt med og anbefaling fra blant annet bilbergere og brannvesen. Og i og med at vi hadde et godt alternativt tilbud, så ble nok dette ikke utredet nærmere.

Vi har over tid vært oppmerksomme på at vi må vurdere tilrettelegging for lading av el.biler i nær fremtid. Dessverre har dette vært et kapasitetsspørsmål i et lite selskap.

I mellomtiden har dette ikke vært noe problem hittil, da våre beboere har mulighet til å leie både separate garasje eller carport. (Trolig er det dette som ble presisert ved endring av teksten på vår nettside den 26. august.)

Kort sagt, vi har saken på dagsorden, men må bruke tid på å vurdere hvilke tilbud som vil være riktig å tilby våre leietakere med el.bil.»

