Parkering for elbil

Mercedes EQA og EQB med facelift og hengerfeste: Rekkevidden øker også

NYE VERSJONER: EQA og EQB har fått et ansiktsløft og andre tiltak som gjør at de nye utgavene går lenger.

Større batteri, lavere luftmotstand, andre hjul og en ny look skal friste kundene nå.

EQA og EQB har vært på markedet noen år, og trenger oppgraderinger for å friste kundene.

Plasten i fronten er ny, med nye fangere og panel med stjernemønster – og frontlyktene bindes sammen med en LED-stripe. Lysdesignen på baklyktene er også endret.

Innvendig har du fått det nyeste Mercedes-rattet, en ny tresort og et dekorvalg med bakgrunnsbelysning.

KROK OG NYE LAMPER: EQA har alltid hatt hengerfeste. Nå får EQB det også, sammen med ny design på baklyktene.

Lenger rekkevidde

Det er bare et år siden Mercedes byttet motoren foran på EQA og EQB med forhjulstrekk for å øke rekkevidden.

Nå er det gjort mer – på alle modellene.

Batterikapasiteten er økt fra 65,5 til 70,5 kWt, og sammen med annet dekkvalg og optimalisering av aerodynamikken, har rekkevidden økt på alle modeller.

Det er tohjulstrekkerne som virkelig får økt rekkevidde. Sjekk lista under:

STJERNER NÅ STANDARD: Dekoren på plata har fått stjerner. Det pynter mer enn man skulle tro.

Og de blir enklere å lade.

Nå er Plug & Charge integrert i løsningen, det vil si at du bare trenger å plugge inn kabelen, så starter lading automatisk, dersom du har abonnement.

Mulighet for tilhenger

Det er nok mange som har droppet den litt småkule EQB fordi den har manglet hengerfeste.

Nå får du det, men bare dersom du velger femseter-versjonen.

Du kan trekke 750 kg med forhjulstrekkeren og 1.700 med firehjulstrekkerne.

STANDARD: Til nå må du betale ekstra for å få to integrerte skjermer. Nå er det standard.

Bedre brukeropplevelse

MBUX, altså Mercedes-Benz User Experience, har også fått endringer du knapt legger merke til.

Stemmeassistenten skal nå være selvlærende og husker mye brukte innstillinger og kjøreruter.

Litt rart at dette er en nyhet nå, for dette skulle være fortrinnet allerede da systemet ble presentert for mange år siden.

Da er det kanskje nyttigere å vite at sensorene er blitt bedre og inkluderer et mono-multifunksjonskamera og et nytt ryggekamera.

Og endelig styres filassistenten via at den trekker i rattet fremfor å hugge inn bremsen på den ene siden for å nappe bilen tilbake i feltet.

NYE LYKTER: Også EQA har fått en freshere design på baklyktene.

Netto CO2-nøytral produksjon

Siden 2022 skal all produksjon ved alle Mercedes-Benz egne personbil- og varebilfabrikker verden over ha blitt netto karbonnøytrale.

Det inkluderer anleggene i Rastatt (Tyskland) og Kecskemét (Ungarn) som produserer EQA og EQB, samt batterifabrikkene i Kamenz (Sachsen) (Mercedes-Benz’ datterselskap Accumotive) og i Jawor (Polen).

Mercedes-Benz krever også at de som produserer battericeller skal gjøre dette netto CO2-nøytralt. Kravet har medført at utslippene knyttet til produksjon av en celle er redusert med rundt 30 prosent.

Det er satt som mål å ytterligere redusere karbonfotavtrykket gjennom utslippsreduksjon i katodematerialer og bruk av fornybare energier i produksjon og foredling av råvarer.