Test av Mercedes EQA 250: På sparebluss med ny motor

SE TESTFILMEN: Bare motoren alene skal gi langt bedre rekkevidde. Se hvordan testen gikk. Video og foto: Rune Nesheim / elbil.no

Bare ett år etter lansering skifter Mercedes motor på sin minste elbil. Vi har testet hvordan den nye utgaven har blitt.

EQA er Mercedes’ mest kompakte SUV.

Den er 30 cm kortere, 5 cm smalere og et støvkorn lavere enn sin storebror EQC.

Målene på 4,46 meter i lengden og 1,83 i bredden, plasserer denne bilen i kompaktklassen.

SAME, BUT DIFFERENT: Denne elbilen deler det meste med fossilversjonen GLA – men sammenhengende baklykter, bakfanger og bakluke gjør underverker for utseendet.

Går lenger

Men denne er ikke ny, tenker du.

Det stemmer. Vi kjørte EQA 250 da den kom i 2021, men nå har den fått en ny motor som suger i seg noe mindre strøm.

Det kommer vi tilbake til.

STILIG: Mercedes er overlegne på skjermdesign.

EQA bruker samme plattform som GLA. Ulempen er plassutnyttelse og pakking, og det gir seg utslag i et kanskje noe unaturlig framtungt utseende på bilen.

Det er gjort plass til en tverrstilt motor foran, noe som gir tilbaketrukne forhjul. For å sikre kongeplass i baksetet, er bakhjulene også trukket bakover.

OVERDÅDIG: Det mangler ikke på detaljer. Menysystemet er enkelt når du blir vant til det, men krever at du tar blikket fra veien.

Mercedes EQA 250 – oppsummert: Pluss Luksusfølelse

Skjermdesign

Energieffektivitet Minus Fortsatt ikke akkurat rimelig

Dårlig utnyttet plass

Steinhardt inntrykk av både seter, innredning og fjæringskomfort

Luksus

Skjermene på 10,25 tommer er nedtonet til kompaktklassenivå, men ingen slår Mercedes på grafikk og presentasjon. Ikke på stemningslys i mørket heller.

I det hele tatt er detaljnivået imponerende i retning bling-bling, selv om testbilen vi kjører er moderat utstyrt.

BLIR DET BRUKT? På midtkonsollen har man samme funksjoner som på rattet, med hjem- og tilbakeknapp og styreflate der man også kan skrive bokstaver. I tillegg har man en rekke kortkommandoknapper, kjøremoduser og volumkontroll.

Fortsatt synes vi at berøringsflater på ratt og konsoll for betjening ikke er presist og trafikksikkert nok under kjøring, fordi disse krever at du tar blikket fra veien og over på skjermen.

Men når du har vennet deg til den overveldende informasjonsmengden, er systemet greit å navigere i.

MED MINNE: Elstoler med minne koster ekstra. Det samme gjør plankebiten.

Plass nok

Man sitter høyt i steinharde seter i kunstskinn.

Personlig savner jeg mer tilt i forkant på de elektrisk betjente forsetene. Jeg finner aldri ideell sittestilling. Men storbilfølselsen er absolutt på plass bak rattet.

DETALJER: Mercedes har løftet inn alle detaljer fra de dyrere modellene. Det føles sobert. Men legg merke til sitteputene som er på maks høyde i forkant. Det kan bli litt snaut for mange.

Det er når du setter deg i baksetet du først blir minnet på at dette er Mercedes’ inngangsbillett til både SUV og den elektriske verdenen.

Jeg på 189 har knærne godt plantet inn i myk stopping, selv om bakseteryggene har prøvd å grave ut rikelig med benplass.

Med forsetet i nederste posisjon er det trangt for føttene, og lårstøtte finnes ikke. Men det er ok plass til både hode og skuldre.

IKKE FOR FAMILIEN: Dette er en kompakt bil, så man blir kanskje ikke overrasket over at bilen har relativt lite bakseteplass.

Det er en terskel i midten, så med mindre du er veldig liten, innebærer det å stjele ganske mye fotplass fra sidepassasjerene.

Barneseter er heller ikke EQA sin sterkeste side. Jeg må trekke frem forstolen ganske mye for å få plass til det bakovervendte barnesetet. Men heldigvis er det også Isofix-feste foran, i tillegg til de to bak.

BITTE LITE: 340 liter er ikke rare greiene, men det er praktisk firkantet og har tredelt bakseterygg.

Bagasjerommet er også ganske lite. Det rommer bare 340 liter.

Men man har 40/20/40-deling av bakseteryggene, så man kan utnytte plassen greit. Bagasjerommet er for øvrig mindre enn i sine fossile søsken. Bensinversjonen rommer 421 liter.

LITT PLASS: Du får presset nedi de tingene du aldri bruker under gulvet.

Passe sprek

Motoren under panseret har 140 kW / 190 hk og 375 Nm. Ikke supersprek, så man blir litt overrasket over den trekker i rattet under akselerasjon på sporete veier, ellers er den ok.

FØR, MEN IKKE NÅ: I gamle dager fikk tallet 250 det til å pumpe i blodet. Det betød 2,5 liters rekkesekser og en svindyr bil med datidens avgifter. Denne oppfattes som moderat sprek i 2023, og er dermed litt opphausset som modellbetegnelse.

Jeg blir aldri venn med pedalresponsen på verken gass eller brems. Utrolig treig gassrespons og veldig diffus bremsefølelse.

Bare det å presisjonsparkere mot en vegg blir vanskelig.

Du velger mellom kjøreprogrammene Eco, Comfort og Sport. I denne bilen justeres klimaanlegget etter valgt kjøreprogram, samt en tydelig skarpere gasspedalrespons, uten at følelsen blir bedre av den grunn.

Hvilket kjøreprogram den står i spiller mindre rolle. Effekten er uansett moderat, og demperoppsettet er fast på bilen vi kjører.

Til tross for at den står på moderate 18-tommere er den overraskende stivt oppsatt til Mercedes å være.

ROSEGULL: Fargen i bronse ish farge, får kanske mer frem de feminine sidene i mag. Designen digges av mange.

Den forrige testbilen hadde adaptive dempere og var langt mykere oppsatt i Comfort, og noe strammere i Sport.

Overpresterer

Batteripakka er på 66,5 kWt netto, altså den delen av batteriet du kan bruke i praksis. Ny WLTP-rekkevidde er opptil 495 kilometer.

Med utstyret i vår testbil er rekkevidden oppgitt til 486 kilometer.

Oppgitt forbruk er 1,47-1,6 kWt på mila. Husk at WLTP også tar høyde strømtap når man lader, det gjør ikke vi.

På vår 15 mil lange testrute ender vi opp med et forbruk på 1,34 kWt per mil. Det er skikkelig sommer og 24 varmegrader når vi kjører.

Da vi testet bilen for to år siden endte forbruket på 1,65 kWt/mil. Da var det også tørr asfalt, men da var det mellom 10 og 12,5 grader ute.

Vår motorveitest i 100 km/t med fartsholder, ender med et forbruk1,56, det er en saftig differanse til de 2,13 kWt/mil vi målte sist!

Lader sakte

Mercedes oppgir en ladefart på 100 kW på hurtiglader.

Det var ok under lansering, men regnes nesten som sneglefart nå. Riktignok er ladekurven bedre enn hos de fleste:

Her er det full gass fra start og opp til drøyt 50 prosent – og den holder faktisk høyt ladetempo helt opp til 80 prosent, før den dabber kraftig av.

Du har tilgang til oppvarming via navigasjonen eller manuell forvarming. Den kutter i midlertid ved sju prosent, men vi tviler på at det har noen særlig betydning for lading med denne utetemperaturen.

Økta fra 2-90 prosent tar 43 minutter.

Det er ikke superimponerende, med tanke på at batteriet bare er på 66,5 kW. Da hadde vi ladet 62,4 kW, så ikke alt går til å fylle batteriet.

SNILL: Testbilen har ikke den populære AMG-pakka som blant annet har mer markerte fake luftinntak på sidene.

Billig inngangspris

Startprisen på EQA 250 har blitt høyere.

Bilen starter på 471.900 kroner (417.900 kroner for et par år siden), men testbilen er moderat utstyrt, så sluttprisen akkurat for denne utgavens del lander på 538.380 kroner.

STRIPE: De rimeligste modellene har ikke lysstripen mellom lyktene.

Heldigvis er standard utstyrspakke nesten omfattende nok:

Ambient lys, nøkkelfri adgang, ryggekamera, gode LED High Performance adaptive fjernlys, elektrisk bakluke, komfortunderstell (som egentlig ikke er mest komfortabelt) og 11 kW ombordlader er inkludert.

Men som alltid blir man litt overrasket over hva som er definert som ekstrautstyr.

For digitalskjermene og klimaanlegget er nemlig det, det samme er plankebitene i interiøret.

I tillegg har bilen kjøreassistentpakke, parkeringspakke (kameraer og sensorer i alle retninger, oppvarmet ratt og elektrisk utfellbart tilhengerfeste.

SMÅ OG TETTE: 18-tommerne gir den beste rekkevidden.

Den kompakte SUV-en slåss i markedet mot Volvo XC40 og Lexus UX300e – og prismessig mot folkebilene Ford Mustang Mach-E, Skoda Enyaq og VW ID4.