BYD ETP3 relanseres med Blade-batteripakka: Nå kommer også elvarebilen med kobolt-fritt batteri

BLADE-RUNNER: Den nye utgaven av den elektriske elvarebilen BYD ETP3 kommer med koboltfritt Blade-batteri.

Den elektriske varebilen gjør comeback som «blade»-runner.

Det er snart to år siden vi første gang skrev om Blade-batteripakka til den kinesiske bilprodusenten BYD.

Det er også over to år siden BYD Norge lanserte elvarebilen BYD ETP3 for det norske markedet.

Utsatt for hardt testregime

Nå reintroduseres varebilen med Blade-batteriet. Dermed kommer hele BYDs modellrekke i Norge med en batteripakke av denne typen.

Forskjellen på BYDs tilnærming og andre vanlige batterikonstruksjoner, er at det er valgt å organisere battericellene i «bladene» som til sammen utgjør batteripakka. Dette sparer plass, i tillegg til at batterikjemien litiumjernfosfat (LFP) i seg selv regnes som sikker – og dessuten billigere enn alternativene.

BYD melder via sin importør RSA at det nye batteriet har vært igjennom et omfattende testprogram for å teste batteriets eksplosjons- og brannsikkerhet.

I disse testene har man blant annet boret og spikret i batteriene, utsatt de for ekstremt høye temperaturer og overladet batteriet med mange hundre prosent for å fremprovosere en reaksjon.

Blade-batteriet utviklet angivelig verken røyk eller flammer i disse testene, og oppnådde aldri temperatur over 60 grader celsius.

BLADE-BATTERIET: Slik ser Blade-modulene ut.

– Gode tilbakemeldinger

Sammenlignet med tradisjonell litium-batteriteknologi, skal altså Blade-batteriet være mindre utsatt for å ta fyr – selv når batteriene er alvorlig skadet, ifølge BYD selv.

– Siden vi lanserte personbilen BYD Tang i 2021, har vi solgt nesten 3.000 biler med Blade-batteri. Tilbakemeldingene vi får fra kunder er at batteriet leverer godt – også ved kalde temperaturer.



Det sier Simen Wøien Christensen, salgssjef i BYD Norge.

Salgssjefen er glad for at nylanseringen av ETP3 nå betyr at hele modellrekken i Norge leveres med Blade-batteriet som standard.



– Dette gir en stor trygghet for alle som sitter mange timer bak rattet i arbeidshverdagen. I tillegg er batteriet lettere enn tidligere, noe som gir det fordeler som høyere nyttelast og lang rekkevidde.

FORNØYD: Simen Wøyen Christensen i BYD Norge.

24 timers leveringsgaranti

Varebilen kommer med 50 kWt batterikapasitet og et varerom på 3,5 kubikkmeter.

Den nye utgaven leveres med 705 kg tillatt nyttelast og rekkevidde fra 233-275 km etter WLTP-målestokken.

I 2022 endte BYD ETP3 som Norges sjuende mest solgte varebil. Ifølge Christensen forventer de å selge 600 biler i 2023.

Han forteller også at BYD i Norge vil innføre 24-timers leveringsgaranti fra februar og ut resten av året.

– Vi har bestilt et stort antall biler som er på vei til Norge nå, så fra februar vil vi være leveringsdyktige over hele landet.

Prisen på den relanserte BYD ETP3 starter på 409.900 kroner.