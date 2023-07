Nå kommer nye elbiler med EH-skilter: Når går vi tom for E-skilter? Og hva skjer da?

GODT INN I BUNKEN: Møller Bil Horten er godt inne i bunken av EH-skilter allerede, kan kundemottaker Knut Kverne bekrefte. Foto: Rune Nesheim / elbil.no

Vi har snaut en million kombinasjoner igjen før vi går tom for E-skiltene. Hva gjør vi da?

Skiltseriene blir skiftet ut stadig raskere.

Årsaken er selvfølgelig høy elbilandel og at man stort sett bare bruker E-serien på de elektriske bilene.

19 år på EL-serien

I starten av den norske elbilrevolusjonen var det nesten blomster og snorklipping hver gang det ble byttet bokstav på elbilskiltene.

Det tok for eksempel hele 19 år før man brukte opp skiltserien som startet med bokstavene EL.

I 2016 gikk vi over til EK-skilter, og to år senere kunne generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen smile over av EV-skiltene var her:

Men i takt med at elbilsalget skrider fremover, tygger man seg også kjappere gjennom bokstavene.

EC-skiltene ble blåst bort på ni måneder, ED åtte. På et drøyt år har vi brukt opp både EE og EF og nå langt ut i juli er vi er godt inne i bunken på EH.

Bokstavkombinasjonene EL, EK, EV, EB, EC, ED, EE, EF og EH er foreløpig reservert elbiler.

Dette blir de neste bokstavene

– Etter EH følger høyst sannsynlig EJ og EN. Men vi har foreløpig ikke lagt til rette for dette i systemene våre, og nettsiden vår er heller ikke oppdatert med denne informasjonen, opplyser pressevakt Bjørn Lillevolden i Statens vegvesen.

Statens vegvesen informerer videre om at G kun benyttes på gasskjøretøy, og da med bokstavkombinasjonen GA og HY er reservert hydrogenkjøretøy.

De særnorske bokstavene Æ, Ø og Å brukes tradisjonelt heller ikke på bilskilt.

I tillegg har vi noen bokstaver som ikke brukes fordi de kan forveksles med tall eller andre bokstaver, eller tar for stor plass. Disse er G, I, M, O, Q og W.

Elbil-alfabetet – slik det ligger an nå: EA

EB – i bruk for elbil

EC – i bruk for elbil

ED – i bruk for elbil

EE – i bruk for elbil

EF – i bruk for elbil

EG – unngås

EH – i bruk for elbil

EI – unngås

EJ – neste som skal tas i bruk

EK – i bruk for elbil

EL – i bruk for elbil

EM – unngås

EN

EO – unngås

EP

EQ – unngås

ER

ES

ET

EU

EV – i bruk for elbil

EW – unngås

EX

EY

EZ

EÆ – unngås

EØ – unngås

EÅ – unngås

Ligger an til å gå tom for e-skilter om drøye seks år

Da gjenstår altså bare 11 bokstavkombinasjoner, og vi sitter igjen med knapt en million skiltnummer med E (11 x 89999).

Med et totalt personbilsalg på 150.000 årlig – og med et mål om 100 prosent elbilsalg allerede om et og et halvt år – vil vi være tomme for e-skilter om seks og et halvt år.

Synlig markering av nullutslipp

Verken Statens vegvesen eller Samferdselsdepartementet har satt noen sluttdato for utdeling av E- eller HY-kjennemerker.

– Vi vurderer situasjonen løpende, både med tanke på antall gjenværende bokstav- og tallkombinasjoner og hvor nyttig det er å ha E- og HY som synlige markører på nullutslippskjøretøy, opplyser pressevakten i Statens vegvesen.

Vegvesenet mener både E- og HY-kjennemerker fremdeles utgjør en nyttig funksjon i visuell kontroll av kjøretøyene i trafikken, for eksempel i kollektivfelt og andre elbilfordeler, eksempelvis ved parkering.

– Hva kommer etter dagens skille mellom fossil og ikke-fossil ?

– Det kan Statens vegvesen ikke svare på. Dette vil en gang i fremtiden bli et politisk spørsmål som i praksis iverksettes av Samferdsels-departementet, sier pressevakt Lillevolden.

Må ikke ha E-skilter

Regelverket har etter hvert blitt myknet opp med tanke på valg av skilter.

Blant fossildrevne biler er det overvekt av personer som ønsker Bærum-skilt, og det har vært en oppblomstring av ZZ-skilter på sportslige biler. Dette er opprinnelig en bokstavkombinasjon for Lakselv.

Elbilister må ikke ha skilter som starter på E, de heller. Blant annet er det meldt om påfallende mange eiere av Porsche Taycan som har benyttet seg av muligheten for ikke å bruke elbilskilter.

Personlige skilter ble lov i 2021, og fra og med 16. juni 2022 kunne du også bestille dem i liten størrelse.