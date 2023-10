Får ikke velge elbil – NAV stikker kjepper i hjulene for rullestolbrukere: NAV lovet elbiler – to år senere har ingenting skjedd

VIL KJØRE ELEKTRISK: I 2021 lovte NAV å legge til rette for at Anders og pappa Håvard kan velge en elektrisk rullestoltilpasset bil. To år etter må de fortsatt kjøre fossilbil. Bildet er fra 2021.

I 2021 lovte arbeidsministeren å legge til rette for at rullestolbrukere kan velge elbil gjennom NAV. Etter to år har lite skjedd. – Vi vil også være med på det grønne skiftet, sier fortvilte brukere.

NAV fikk kritikk da de i 2021 inngikk en rammeavtale for innkjøp av kassebiler til rullestolbrukere – helt uten nullutslippsalternativer, altså elbiler.

Arbeidsministeren og NAV gikk langt i å love elbiler i 2023, når neste rammeavtale skulle inngås.

I slutten av september i år kunne Handikapnytt melde at sånn blir det likevel ikke.

Nå fortviler brukerne. Igjen.

2021: Ønsket elbil – fikk nei av NAV

En av dem som ble skuffet allerede i 2021, var Håvard Ravn Ottesen fra Trondheim.

Han er far til multihandikappede Anders (13) og ville da (som nå) gjerne kjøpe en elektrisk bil med rullestolrampe. Han fikk nei fra NAV:

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen, Unni Berge, kalte den gang rammeavtalen for «utdatert og brukerfiendtlig».

Statsråden lovet forbedring

Den gang kom også daværende arbeids- og sosialminister Hadia Tajik på banen.

I et svar til SV på Stortinget sa Tajik at «eg vil be Arbeids- og velferdsetaten om å leggje til rette for at det i staden for å forlengje rammeavtalen etter to år, heller blir vurdert om ein skal inngå ei ny rammeavtale dersom marknaden kan tilby tilstrekkeleg mange nullutsleppsbilar som egnar seg».

Saken endte med at NAV langt på vei lovte endring.

Til Handikapnytt sa seksjonssjef Christian Lupke i 2022 at «vi arbeider for at det skal kunne tilbys mellomstore og store elektriske biler i neste anbudskonkurranse.»

Det fikk Håvard og sønnen Anders til å juble:

2023: Nektes fortsatt elbil

Det var derfor knyttet stor spenning til NAVs nye rammeavtale for innkjøp av kassebiler til rullestolbrukere, som egentlig skulle trådt i kraft 1. november i år.

«Men slik blir det ikke. Ikke blir det elbiler. Ikke blir det ny avtale», skriver Handikapnytt nå.

Istedenfor en ny rammeavtale med mulighet til å velge elektriske biler, forlenger NAV dagens rammeavtale i ett år.

Ifølge NAV finnes det ikke elbiler på markedet hvor det kan installeres rullestolrampe.

Det får Håvard Ravn Ottesen til å riste på hodet. Han er styremedlem i Handikappede barns foreldreforening og sitter også i styret i Trøndelag elbilforening.

– Dette er flaut. Mange medlemmer i Handikappede barns foreldreforening har tatt kontakt og mener dette er urimelig. De ønsker å kjøpe en elbil og har ventet på en ny rammeavtale, sier han.

– De opplever at de ikke får ta del i det grønne skiftet. De utsetter et høyst nødvendig bilbytte og er bekymret.

FORTSATT IKKE NULLUTSLIPPSALTERNATIVER: Til tross for lovnader i 2021 har NAV fremdeles ikke funnet elektriske biler de mener kan brukes av rullestolbrukere. Skjermdump fra handikapnytt.no

Bekymret for drivstoffutgiftene

Morten Muus Falck er en av dem som i disse dager venter på ny bil fra NAV. Han har valgt en dieseldrevet Mercedes Vito.

– Jeg ville nok valgt en elektrisk bil hvis det var mulig, sier han.

Men ikke for enhver pris:

– Jeg velger bil i hovedsak ut ifra praktiske årsaker. Det er viktigere at bilen tilfredsstiller behovet mitt enn hvilket drivstoff den bruker, sier han.

Det er først og fremst en bekymring for framtidige kostnader med en fossilbil som gjør at Falck ønsker elbil:

– Jeg skal kjøre bilen i cirka 11 år, og er bekymret for hvor høye drivstoffprisene kommer til å være i 2034, sier han.

Han påpeker at dialogen med NAV har vært god, og at han ikke har grunn til å stille spørsmålstegn ved deres begrunnelse for ikke å tilby elektriske biler.

BEKYMRET FOR UTGIFTENE: Morten Muus Falck er bekymret for hvor høye drivstoffutgiftene blir med den bilen NAV ber han om å velge. Foto: Privat

Elbil tidligst i 2025/2026

Også i høst har SV stilt spørsmål på Stortinget om denne situasjonen til arbeids- og sosialministeren.

Nylig avgåtte statsråd Marte Mjøs Persen hevdet i sitt svar til SV at markedet for større elbiler som er egnet for ombygging, er svært begrenset.

Hun peker blant annet på at bilbatteriets plassering og restriksjoner fra bilprodusentene gjør det krevende å bygge om bilene til rullestoltilpasning.

Persen skriver at «tilbakemeldingen fra de store bilprodusentene er at det kommer elektriske biler som kan være aktuelle tidligst i perioden 2025–2026.»

At det ikke skulle eksistere elbiler som kan bygges om var også tema da elbil.no skrev om saken i 2021:

Stusser over NAVs begrunnelse

Ottesen i Handikappede barns forening stusser over NAVs begrunnelse.

Han hevder det finnes en rekke elektriske biler på markedet som kan bygges om, og nevner eksempler som Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter, Man, Peugeot Boxer og Fiat Ducato.

Men ting tar tydeligvis tid i NAV-mølla. Elbil.no har dekket problemstillingen jevnlig de siste fem årene, og fint lite har skjedd selv om elbilutviklingen har vært enorm.

Eksempelvis skrev vi om Adrian Jektvik i reportasjen nedenfor fra 2019, der Jektvik påpekte at mange funksjonshemmede velger dieselbiler på grunn av NAV-reglene, selv om det allerede da var mange elbiler på markedet som i mange tilfeller ville kunne gjøre jobben vel så bra.

Og lenge så det altså ut til at endringene ville komme, som da vi optimistisk fulgte opp reportasjen med Jektvik et drøyt år senere:

Unni Berge i Elbilforeningen er frustrert over at NAV bruker så lang tid på å tilpasse seg realitetene i en tid preget av en stadig økende klimakrise:

– Det er frustrerende at det skal ta så lang tid å få på plass noe som burde vært løst for lengst. Alle i Norge bør kunne velge utslippsfri bil i 2023, det hører ingensteds hjemme at NAV fremdeles stikker kjepper i hjulene for rullestolbrukere som ønsker å velge elbil.

Hun legger til:

– Vi har fått konkrete løfter fra regjeringen og arbeidsministeren på at dette skal på plass. Når NAV ikke evner følger opp, bør de få tydelig styring fra ministeren.