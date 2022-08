Satser mer på batteribyttestasjoner: Nio vil produsere i Europa

BATTERIBYTTE: Nio skal produsere batteribyttesystemer i Europa.

Den kinesiske bilprodusenten planlegger å åpne sin første fabrikk utenfor Kina allerede i september.

Anlegget ligger i Pest i Ungarn og vil utvikle og produsere kraftprodukter som batteribyttestasjoner for å betjene europeiske brukere, sa Nio i en uttalelse sent fredag for en uke siden.

Nio vil fremskynde byggingen av batteribyttestasjoner i Europa med sikte på å utvide salget av biler i Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark i andre halvår i år.

Selskapet samarbeider også med oljegiganten Shell for å bygge batteribyttestasjoner globalt, og starter med Kina og Europa i år, ifølge Nio. Shell vil åpne ladenettverket i Europa for Nio-brukere.

Nio begynte å sende sine ES8-er til Norge i 2021 og har åpnet et showroom i Oslo. Den første batteribyttestasjonen utenfor Kina foreløpig, er oppført på Shell på Lierstranda.

Nio planlegger å etablere 4000 batteribyttestasjoner over hele verden, en fjerdedel av dem utenfor Kina.

Dette er Nio Nio ble grunnlagt i november 2014 som et globalt elbilselskap og har over 7000 ansatte verden over.

De har egne sentre for forskning og utvikling, design og produksjon i Shanghai, Beijing, San Jose, München, London og seks andre lokasjoner.

I 2016 presenterte NIO en av de raskeste elektriske bilene i verden. EP9 satte banerekord for et elektrisk kjøretøy på velkjente Nürburgring og tre andre kjente baner.

I 2017 avduket NIO sin visjonsbil EVE og kunne samtidig kunngjøre at NIO EP9 satte en ny verdensrekord for et selvkjørende kjøretøy ved Circuit of the Americas.

I juni 2018 startet de å levere flaggskipet – SUVen ES8.

I mai 2019 rullet de ut den mest aktuelle bilen for Ola og Kari: ES6 – en femseters SUV med god kapasitet. Den har en rekkevidde på 610 km med 100 kWh batteri (målt etter NEDC-metoden).

