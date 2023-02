Parkering for elbil

Ryktet er bekreftet: Nissan Leaf i versjon 3.0

NOE I DENNE GATA? Konseptbilen Nissan Chill-Out ble vist allerede høsten 2021. Hvor mye den nye Nissan Leaf ligner på denne vet bare noen få innvidde. Alle foto: Nissan

Da første Nissan Leaf kom på markedet i 2011 begynte det å ta av for elbilsalg i Norge. Nå er det bekreftet at tredje generasjon av den populære karen kommer.

– Det jeg kan si er at dette er en bil vi gleder oss til å få plass. Leaf har vært en viktig modell for oss. Det vil den fortsatt være, sier Stian Thrane, kommunikasjonssjef hos Nissan Norge til TV 2.

Modellen var med på å gjøre oss til elbil-landet over alle da den traff massemarkedet. Les saken under om du lurer på hvordan det gikk til.

Nissan Leaf er den mest solgte elbilen i Norge gjennom tidene og på starten av 2018 kom andre generasjon av den.

Populær også som bruktbil

Ferske tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) viser at i januar tronet Nissan Leaf på bruktelbil-toppen her i landet hvor 595 eksemplarer fikk nye eiere.

Og selv om Nissan Leaf kanskje ikke havnet på topp ti-listen over de mest solgte bilene i 2022, som for øvrig var helelektrisk, så havnet den høyt oppe ifølge tall fra OFV.

I 2022 ble det totalt solgt 3220 Nissan Leaf som splitter nye biler her i landet. Modellen havnet med det som nummer 17 på listen over de mest solgte elbilene i fjor.

Nykommer kommer

Til TV 2 vil Thrane ikke røpe noe om når versjon 3.0 er ventet, ei heller ytres det ett ord om rekkevidde eller annet:

– Nei, men jeg har sett en prototype av bilen og kan fortelle at det er snakk om en helt ny bil på en ny plattform, men i samme segment og dermed størrelse. Den er en litt mer høyreist utgave enn dagens. Det vi gjerne kaller en crossover.

DEN SOM LEVER FÅR SE: Hvor mange likhetstrekk det er mellom denne konseptbilen og tredje generasjon av Nissan Leaf vil ikke Stian Thrane i Nissan Norge røpe til elbil.no selv om han har sett bilen. På telefon legger han til: – Stort sett har de det.

Her kan du se mange flere bilder av konseptbilen Nissan Chill-Out.

Sist uke, da James Pothecary i elbil.no fikk bli med en selvkjørende Nissan Leaf rundt i Londons gater, møtte han Thrane i Nissan Norge.

På spørsmål om den nyeste Nissan Leaf ville bli vist fram under bilmessen Tokyo Motor Show i Japan 26. oktober til 5. november, blinket bare kommunikasjonssjefen lurt.

Men en ting er sikkert, og det er at han gleder seg til å utvide utvalget ytterligere – når enn det måtte bli.

– Nye Nissan Leaf vil styrke vår modell-miks sammen med vår nye og større Ariya, sier Thrane.

Ariya var for øvrig en av de fem bilene som fikk kjørt seg i Elbilforeningens vintertest 2023.

Går du inn på vår YouTube-kanal vil du se hvordan den gjorde det mot de andre da vi testet bremser, lys, grep i oppoverbakker, varme i seter og ratt, batterier i 40 kuldegrader, infotainment-system… and what not!

Bare søk på Vintertest 2023, vi lover mye moro.