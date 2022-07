Mercedes-Benz utvider den elektriske varebilporteføljen: Ny variant av eVito

NY MODELL: Mercedes-Benz er nå ute med et nytt tilskudd i det elektriske varebilsegmentet. Prisen for eVito starter på rundt 550.000 kroner.

Den nye varebilen har en litt mindre batteripakke enn long range-utgaven, og en litt hyggeligere pris.

En ny variant av Mercedes-Benz eVito varebil er nå åpen for bestilling.

Bilen har en batteripakke på 66 kWt, og en rekkevidde på opptil 314 kilometer etter WLTP-målestandarden, kommer det frem i en pressemelding fra Mercedes-Benz.

Den nye varianten kan sees på norske veier allerede nå, og prisen begynner, for å være pinlig nøyaktig, på 549.761 kroner.

Testes som politibil

– Elektriske eVito Tourer Long Range varebil får selskap av nye eVito varebil med 66 kWt batteripakke. Det betyr at den elektriske varebilforteføljen til Mercedes-Benz utvides med enda et solid alternativ, sier Per Ragnar Johansen, salgsdirektør for Mercedes-Benz varebil, hos Bertel O. Steen i meldingen.

Den elektriske drivlinjen driver forhjulene med en toppeffekt på 116 hestekrefter.

Dreiemomentet er på opptil 360 Nm, og til sammen er dette nok til å gi bilen en topphastighet på 120 km/t.

EN AV TO: Den ene av politiets to eVitoer ble vist frem på EVS35 på Lillestrøm for noen uker siden. Foto: Jamieson Pothecary/elbil.no

Norsk politi er forresten i gang med å teste ut nettopp eVito som patruljebil.

De to elektriske eVitoene som nå prøves ut i tjeneste er faktisk de eneste elbilene som er i uniformert tjeneste:

Politiet har for øvrig i flere år hatt et større antall fossildrevne Vitoer i uniformert tjeneste.

Hurtilades på opptil 80 kW

Nye Mercedes-Benz eVito kan hurtiglades med en ladehastighet på inntil 80 kW.

Det gjør at bilen kan lades fra 10 – 80 prosent på rundt 35 minutter under gode forhold, altså en noenlunde varm dag.

Bilens ombordlader på 11 kW gjør at det tar i underkant av 6,5 timer til batteriet er fulladet om du bruker en rask hjemmelader eller en semihurtiglader.

Energien lagres i et litium-ion batteri som er plassert lavt og sentrert under gulvet, noe som har en positiv effekt på kjøreegenskapene. I tillegg vil den lave plasseringen bidra til at varerommet ikke påvirkes, slik at størrelsen er tilsvarende dagens Vito med fossilmotor.

Kommer i to lengder

Varebilen kan frakte inntil 840 kg i lasterommet avhengig av bilens utstyr.

Den kan også leveres i to forskjellige lengder:

Lang Ekstra lang Lengde 5140 mm 5370 mm Lasteromsvolum 6,0 m3 6,6 m3

Med store døråpninger og lav lastekant bør bilen være lett å laste inn og ut av. Den kan bestilles med skyvedører på begge sider og har rom nok for tre europaller.

Skinnene i gulvet og i sideveggen gir mange fleksible muligheter for lastesikring.

Greit utstyrt

Bilen leveres med et greit nivå av standardutstyr, hvor blant annet komfort-skillevegg, aktiv bremseassistent, cruise control, forvarming av kupé og Entry-utstyrspakke er inkludert.

Det er mulig å velge mellom mye ekstrautstyr som blant annet LED Intelligent Light System, Distronic adaptiv cruise-kontroll og intelligent innvendig speil.

Kampanjemodellen inkluderer blant annet lakkerte støtfangere, ryggekamera, setekomfortpakke, LED Intelligent Light System, lengdejustering av sittepute på førersiden og tregulv i varerom.

Som ekstrautstyr kan du også montere takstativ med en tillatt vekt på opptil 75 kg.

Tekniske data:

eVito A2 varebil eVito A3 varebil Hjuldrift Forhjulstrekk Forhjulstrekk Batterikapasitet – installert 66 kWh 66 kWh Rekkevidde (Kombinert WLTP) 242 – 314 km 242 – 314 km Ombordlader 11 kW 11 kW Hurtiglader 80 kW 80 kW Blandet forbruk (WLTP) 21,3 – 27,2 kWh/100 km 21,3 – 27,2 kWh/100 km CO2 utslipp (WLTP) 0 g/km 0 g/km