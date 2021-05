Mercedes-Benz eSprinter: Konkurrenten til VW e-Crafter og Maxus EV 80

Nå starter salget på eSprinteren fra Mercedes-Benz. Dermed tetter det seg litt i den så langt ikke veldig konkurranseutsatte sjangeren store elektriske varebiler.

Markedet har ikke akkurat bugnet på varebilfronten når det gjelder store elektriske varebiler man kan kjøre med vanlig førerkort.

For der markedet for mindre elvarebiler har tatt seg opp stort, særlig det siste året, har det vært relativt beskjedent for dem som trenger mer plass og større lastekapasitet. Men nå blir det altså litt bedre.

Hurtiglader på opptil 80 kW – bare 155 km WLTP-rekkevidde

For fra i dag er i hvert Mercedes Benz med i dansen, med sin romslige eSprinter, som nå er tilgjengelig i Norge.

Introduksjonsprisen på eSprinteren starter på 539.900 kroner.

– Dette er en fleksibel varebil med god størrelse og null utslipp, og med hurtiglading er du raskt på farten igjen etter et lite ladestopp. De første bilene er klare for bestilling allerede nå, sier Per Ragnar Johansen, salgsdirektør for Mercedes-Benz varebil hos Bertel O. Steen.

At en såpass høy og tung bil ikke har voldsom rekkevidde, er som forventet.

155 kilometer WLTP-rekkevidde er kanskje ikke all verden, men for en 267 cm høy og 217 cm bred bil på 2,6 tonn, er det heller ikke så verst.

Dessuten kan elvarebilen hurtiglades på opptil 80 kW.

Batteriet kan lades fra 10 til 80 prosent på rundt 25 minutter. Med hurtigladehastigheten på 80 kW er den også kjappere å lade enn sine få konkurrenter i klassen for store elvarebiler.

Batterikapasiteten er 55 kWt (installert).

Nyttelast på 891 kg

Mercedes-Benz eSprinter dekker et bredt bruksområde innen bylogistikk. Den har en tillatt totalvekt på 3.500 kg hvor maksimal nyttelast er på 891 kg.

Lastevolumet er 11 m3, akkurat som på en sammenlignbar Sprinter med forbrenningsmotor.

Den elektriske driften i eSprinter driver forhjulene med en effekt på 116 hestekrefter (toppeffekt) og et dreiemoment på opptil 295 Nm.

Toppfarten er på 120 km/t, men den bør du nok ikke engang nærme deg hvis du skal være i nærheten av å beholde den estimerte WLTP-rekkevidden. Men denne varebilen vil nok i praksis ikke befinne seg mest på motorveien uansett.

Bilens forbruk er estimert til 33,7-42,8 kWt per 100 kilometer ved blandet kjøring.

Fire regenereringsmoduser

Fire regenereringsmodus kan velges mellom via hendlene på rattet. I «D-» er det maksimal regenerering som står i fokus, og det er mulig å få til «enpedals-kjøring».

Det betyr at bilen bremser kraftig når du går av gasspedalen slik at du kan få maksimal utnyttelse av regenereringen. Dersom modusen «D ++» velges, vil eSprinteren «gli» når du går av gasspedalen.

I tillegg har bilen tre kjøremoduser hvor du avhengig av behov kan velge hvor energieffektivt du vil kjøre.

Ombordladeren på eSprinteren er på 7,4 kW, så normallading vil ikke gå veldig fort på denne, men så avskrekkende er det heller ikke. Kobler man den til en ladeboks når man setter den fra seg etter endt arbeidsdag, vil den være fulladet om morgenen.

Bilen er for øvrig litt over seks meter lang, og har en maksimal tillatt taklast på 150 kilo.

Nesten 80 prosent av varebilene går fortsatt på diesel

Så langt i år er 18,84 prosent av nyregistrerte varebiler elektriske. 79,83 prosent er dieselbiler. Det er langt unna målet om 100 prosent i 2025.

– Men nå ser vi endelig at elvarebilene kommer på det norske markedet, sier testansvarlig i Elbilforeningen, Ståle Frydenlund.

Han er nettopp ferdig med en grundig test av de to mest solgte elbilene i år og kan konstatere at dersom ikke lasten er for stor, er dette blitt reelle alternativ for veldig mange. Les saken her, eller sjekk videoen fra testen under.

Frem til nylig er det stort sett Nissan e-NV 200 som har hatt varebilmarkedet helt for seg selv.