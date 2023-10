Parkering for elbil

Høyre og Venstre skal styre Oslo de neste fire årene: Vil ha gatelading til kostpris og utslippsfri transport

HÅND PÅ RATTET: De neste fire årene er det Høyre og Venstre som skal ha «hånda på rattet» i Oslopolitikken.

Fra i dag styrer Høyre og Venstre hovedstaden med støtte fra Frp og Krf. Her kan du lese hvilken planer det påtroppende byrådet har for elbilpolitikken framover.

Tirsdag la Høyre og Venstre fram den såkalte Hammersborg-erklæringen: Over nesten 50 sider beskriver de to partiene hvordan de vil styre byen de neste fire årene.

I erklæringen skriver Høyre og Venstre at de vil gjøre Oslo til verdens beste by. Og de vil gjøre transportsektoren utslippsfri innen 2030.

Partiene skriver også at det «alltid skal lønne seg å velge de mest miljøvennlige bilene» og at det framover skal være «minst like attraktivt å ha utslippsfrie biler, sammenlignet med fossile biler, som i dag».

I dag ble det også klart at Marit Vea fra Venstre blir byråd for miljø og samferdsel. Hun tar over stafettpinnen etter Sirin Stav fra MDG.

NYTT BYRÅD: Marit Vea, nummer to fra høyre, er ny byråd for miljø og samferdsel. Foto: Sturlason.

Blir det flere gateladepunkt?

Et av de store spørsmålene for mange Oslo-innbyggere er hva påtroppende byråd vil gjøre med kommunens ladetilbud.

Høyre og Venstre skriver i erklæringen at de vil bygge ut ladeinfrastruktur og at de vil øke utbyggingen av hurtig- og lynladere.

Men like viktig for Oslos innbyggere er det såkalte gateladetilbudet – altså sakteladere kommunen bygger på gateplan. Det utgjør «hjemmeladingen» til mange elbilister i Oslo som ikke har mulighet til fast parkeringsplass/ladeplass.

Erklæringen sier lite om utbygging av gateladetilbudet. Høyre og Venstre tallfester ikke hvor mange nye gateladepunkter de ønsker å bygge ut de fire neste årene.

Per Maltun reagerer slik på byrådets lovnader:

– Det er fint at byrådet lover flere hurtigladere. Skal de nå målet om utslippsfri transport, trengs det også betydelig mer gatelading enn i dag, sier Maltun.

MÅ BYGGE MER: Skal vi nå 2030-målet må byrådet bygge flere kommunale gateladepunkt, mener Per Maltun i Oslo og Akershus elbilforening.

– Vi må bygge det som trengs

– De påtroppende byrådspartiene har i valgkampen lovet mer gatelading og vi forventer at de innfrir, fortsetter Maltun.

Høyres ordførerkandidat gikk før sommeren langt i å love betydelig flere gateladepunkt med Høyre i byråd:

Både Bymiljøetatens og Elbilforeningens egne analyser viser at det må bygges mellom 500 og 700 nye ladepunkt årlig fram til 2030.

Elbilforeningen har flere ganger bedt Oslopolitikerne om å få opp farten i utbyggingen av gateladepunkt, og var kritisk da avtroppende byråd i sitt forslag til budsjett satt av penger til bare 100 nye ladepunkt:

Er tiden med jojo-priser forbi?

I erklæringen skriver det nye byrådet at de vil «tilby lading til kostpris på de offentlige tilgjengelig laderne».

Det betyr at prisen på gatelading kun skal dekke de utgiftene kommunen har ved å tilby ladingen, og at kommunen ikke skal tjene penger på ladetilbudet.

Med formuleringen i Hammersborg-erklæringen er forhåpentligvis tiden med jojo-priser over.

Elbilforeningen reagerte da bystyret høsten 2022 vedtok en sjokkøkning på 170 prosent for å lade bilen på et kommunalt gateladepunkt. Etter press fra blant annet Elbilforeningen, reduserte bystyret prisene den gang.

Hvor mye vil det koste i bommen?

Fra 1. januar 2024 øker bompengene i Oslo, og i løpet av våren skal det forhandles om framtidige bomsatser i hovedstaden.

Hvordan det påtroppende byrådet ser på de forhandlingene, sier erklæringen lite om.

Samarbeidsavtalen Høyre og Venstre har inngått sammen med Frp og Krf derimot, har et punkt som omtaler bompenger. Der står det at «partiene vil være opptatt av begrense kostnadene for privatpersoner og næringsliv».

Per Maltun minner partiene om hvorfor elbilen har miljørabatt i bomringen:

– Solid miljørabatt i bomringen er et av de viktigste tiltakene for å gjøre bilparken utslippsfri. Nylig viste en rapport fra TØI at økte bomtakster vil sette Oslos klimamål i fare, sier han.

Rapporten Maltun viser til ble også omtalt på elbil.no.

I Hammersborg-erklæringen skriver også Høyre og Venstre at de vil gjøre dette:

For å redusere støy og forurensing, vil byrådet stimulere til mer utslippsfri tungtransport gjennom bomsystemet

Styrke miljødifferensieringen i bomsatsene for tyngre kjøretøy

Jobbe for å innføre veiprising basert på faktisk bruk så raskt som mulig, som erstatning for dagens bompengesystem – samtidig som personvernet ivaretas

Sette beboerparkeringsavgiften til kroner 0 utenfor ring 3

Be om hjemmel til å opprette en nullutslippssone i Oslo

Forsere utbygging av fylle- og ladeinfrastruktur for utslippsfri varetransport, tungtransport og maritim transport