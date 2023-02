Ny milepæl: Over 600.000 elbiler på norske veier

POPULÆRT FREMKOMSTMIDDEL: Særlig mot slutten av 2022 sto folk i kø for å kjøpe seg elbil: Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Aldri har det rullet flere elektriske personbiler rundt i Norge. Nå er 21 prosent av personbilparken elbiler.

Rett før jul kunne elbil.no melde at hver femte personbil var elektrisk.

Hver femte elbil er fortsatt elektrisk, men jubileumsglade som vi er her på elbil.no, kan vi nå markere nok en mektig høytidsstund.

Fra 20 til 21 prosent

For når vi studerer oppdaterte tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), ser vi at andelen elbiler siden vi skrev saken over, har gått fra 20 til 21 prosent av personbilparken.

Men ser vi ekstra godt etter, får vi ferten av nok et lite jubileum: Den siste fredagen i februar passerte vi nemlig 600.000 elbiler i Norge.

Det skjer bare knappe ti måneder etter at vi passerte en halv million elbiler her i landet:

Det er for øvrig verdt å merke seg at vi bikket 10-prosentstreken så sent som i januar for drøye tre år siden, så her går det unna, Gunnar.

10 på topp så langt i år

De mest solgte personbilene så langt i år, er ifølge OFV disse modellene, med Tesla på en klar foreløpig topp:

Tesla Model Y

Volkswagen ID.4

Toyota bZ4X

Volkswagen ID.3

Volvo XC 40

Skoda Enyaq

Tesla Model 3

Peugeot e-2008

Toyota Yaris Cross

Audi Q4 e-tron

Den eneste fossile bilen i lista over, er Toyotas kompaktbil Yaris, og elbilandelen i nybilsalget så langt i 2023 er på 80 prosent.

Ser vi isolert på februar så langt, er andelen allerede økende, etter en nokså treg start på nybilsalget etter en heftig utrulling like før jul, som følge av mange ville komme de varslede avgiftsendringene – med delvis moms og den nyinnførte vektavgiften – i forkjøpet.

Tallene for februar så langt viser nemlig at elbilandelen i nybilsalget var på 84,3 prosent – per 26. februar – ifølge OFVs tall.