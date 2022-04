Hardt rammet bilindustri: Prisene på batteri­råvarer opp 430 prosent

MYE DYRERE: Batteriene er den mest kostnadsintensive delen av elbilproduksjon. I det siste har råvareprisene steget kraftig.

Det er blitt mer enn fem ganger dyrere å lage et elbilbatteri enn for bare ett år siden.

Krisene har nærmet stått i kø for bilindustrien de siste årene. Etterdønningene etter covid-pandemien merkes godt fremdeles og Russlands invasjon av Ukraina minner oss på at begge landene er store produsenter av råvarer, også til bilproduksjon.

Som en konsekvens har råvareprisene gått rett i været.

For ett år siden kostet den mengden med nikkel, litium og kobolt som trengs for å produsere et batteri på 60 kWt, 12.246 kroner. I slutten av mars kostet de samme råvarene 64.964 kroner. Det er en økning på 430 prosent, skriver Financial Times, refererer tall fra det engelske batteriselskapet Farasis Energy.

Pristrenden snur

Bilprodusentene har frem til nylig beregnet at batterikostnadene skal blir lavere for hvert år. Slik har det vært frem til nylig.

En studie som ble presentert i The Economist i fjor, viste at batteriprisen hadde sunket med 98 prosent de 30 siste årene.

Men nå spørs det om denne trenden fortsetter. Noe av grunnen er at Russland står for 11 prosent av verdens nikkelproduksjon og etterspørselen var allerede høy før landet gikk til angrep på Ukraina.

Bil- og batteriprodusenter har jobbet kontinuerlig med å redusere behovet for både kobolt og nikkel. Det blir ikke mindre aktuelt å fortsette med dette arbeidet nå.

Fossilbilene rammes også

Men det er ikke bare elbiler som blir mindre lønnsomme å produsere, fossilbilene slipper heller ikke unna. De trenger nemlig palladium i katalysatorene, og Russland er verdens ledende leverandør av denne råvaren.

For bilprodusentene bidrar det økte kostnadsnivået til å legge press på fortjeneste. En naturlig konsekvens er at bilene blir dyrere også for sluttkunden.

Tesla økte prisene i Norge tre ganger i løpet av en liten uke i mars, uten å ville kommentere hvorfor. En mulig og naturlig forklaring er nettopp økningen i råvareprisene.

Ifølge bærekraftsjef Thomas Becker i BMW Group, kommer det ikke noe umiddelbart prishopp på bilene derfra.

– Vi har langsiktige kontrakter med alle battericelleprodusenter, så det kommer ikke noen direkte effekt. Det er for tidlig å si om det blir noe forskjell på lengre sikt, sier han til Financial Times.

