Prøvekjøring av Volvo EX30: Blir sjokka om denne ikke blir en storselger

SPREK OG BILLIG: EX30 gjør at Volvo blir tilgjengelig for flere. Video og foto: Rune Nesheim / elbil.no

Denne modellen er så billig og bra at Volvos EX30 nærmest er nødt til å bli en suksess når den kommer på markedet.

Vi må nesten begynne med prisen.

Og det er ikke først og fremst innslagsprisen på 322.000 kroner for bilen med den minste batteripakka og korteste rekkevidden vi hever øyenbrynene for, men den dyreste.

For den topputstyrte Twin Motor Performance med 315 kW (428 hester og 543 Nm koster 451.000 kroner.

VELG OG IKKE VRAK: Vi fikk kjøre bakhjulstrekkeren og firehjulstrekkeren med det største batteriet under prøvekjøringen i Barcelona. Begge med Ultra utstyrsnivå.

Dropper du utstyrsnivået Volvo har kalt Ultra og går for Plus i stedet, får du den samme bilen for 422.000 kroner.

Da ofrer du panoramataket, elektrisk justerbare seter med fireveis korsryggstøtte og 360 graders kamera.

Volvo EX30 – oppsummert Pluss Pris

Kraft

Design Minus Plass

Mangler noe utstyr

Ikke typisk Volvo-komfort i setene

Det finnes ikke mange elektriske firehjulstrekkere for den prisen, kun Nio ET5, der du må leie batteriet og MG med Marvel R AWD Performance og MG4 XPower AWD.

SKEPTISK: Personlig liker jeg verken overflatene på dashbordet eller pyntelista som går på tvers og i et stort felt på dørene. Men det finnes flere overflater å velge mellom.

Interiør og betjening

Volvos designere har gjort mye for at bilen skal se bærekraftig ut. Her går det i vegansk skinn, flaskekorker, fiskegarn og fiber av forskjellig art.

GAMLE VINDUSKARMER: Prikkene skal visstnok stamme fra oppmalte vinduskarmer i plast. Hendlene bak rattet er nye og går tilbake til nøytral posisjon hver gang de brukes.

Gulvtepper og seter ser bra ut, spesielt setene i ull på toppmodellen, men den mattsvarte overflaten på dashbordet og pyntelisten som har rester av vindusrammer i plast, ser rett og slett billige ut i mine øyne. Men det finnes fire forskjellige interiørvalg å velge i.

NAKENT: All justering er fjernet fra døra for å gi luftigere følelse i kupeen.

Volvo har tatt en Tesla, og går for bare én skjerm, bare mindre. En stående 12,3 tommer føles nesten litt lite når det ikke er mer visning i bilen.

Det meste kan styres via stemmestyringen fra Google Assistant, og den er genial.

Volvo har forenklet menyene betraktelig og har kjørefunksjoner øverst, kart i midten, de mest brukte appene i en stripe under kartet og faste hurtigtaster nederst. Det funker stort sett greit.

KNOTETE: Dette blir den nye setejusteringa i Volvo fremover. For å få justert tilt må du trykke én gang på knotten i midten. For å justere korsryggstøtte, trykker du to ganger før du vrir og vrenger. Heldigvis får du tilbud om å lagre på skjermen hver gang du justerer noe.

Men de som ønsker å se kjørecomputer for å se forbruk etc. må ofre kartet, for da må du inn i egen meny. Det hadde vært god plass til å vise dette øverst i skjermen.

Knappene til vindusheiserne er plassert i den svært spesielle midtkonsollen og høyttalerne er plassert i en «lydplanke» på dashbordet.

Grunnen skal være å spare ledningsnett og dermed kobber. Litt rart, siden speil, låser og vindusheisere uansett må ha ledninger ut i dørene for å fungere.

SKUFF: Skuffen kan brukes som rom eller koppholder. Du bare fjerner den øvre delen. Ellers kan du trykke den innunder armlenet i to trinn, slik at den enten blir helt borte eller står igjen med en koppholder. Vindusbetjening og låsing av dører er plassert i midten.

Uansett blir dørene visuelt renere og får større lommer.

Hanskerommet har byttet plass til midten. Da blir det enklere for fører å finne ting også, men det må åpnes via en knapp på skjermen.

Ytterligere ett grep for å få bedre romfølelse i kupeen er å åpne opp mellom fører og passasjer. Det betyr at oppbevaring er på gulvet og ladeplater langt nede, langt frem.

PÅ GULVET: Midtkonsollen er på gulvet og inneholder to høyder. Foran har du to plasser til mobiltelefon, men kun én av plassene lader. Der må du også legge nøkkelkortet for å starte bilen, i hvert fall inntil du har koblet bilen opp mot mobilen din.

Under armlenet får du en skuff som også kan funke som en eller to koppholdere. Baki har du også en uttakbar skuff.

Løsningen virker billig. Tar du den ut, havner alt du har i rommet foran, helt bak i midtkonsollen, dersom du bruker gasspedalen flittig.

Sittestilling

Et av Volvos varemerker har vært gode seter.

Men ikke her. Innstillingsknotten er ny og keitete. Den er en firkant med en knapp i senter som må trykkes inn etter hva du ønsker å stille.

Du får guiding til å skjønne det på skjermen – et bevis på at det er for lite intuitivt. Men når du først har gjort det, får du tilbud om å lagre innstillingene på skjermen, som hos Tesla.

LEKKERT: Det er fire setealternativ å velge mellom og alle skal være bærekraftige.

Det som er verre er at folk fra 1,75 cm og oppover vil savne lårstøtte, og at mange vil synes seteputa er kort.

Ullsetene er desidert best å sitte i, men setter større krav til renslighet enn de veganske skinnsetene.

Rattet stilles (heldigvis) manuelt og du har rikelig med justeringsmuligheter.

Baksetet

Oi. Her er det trangt. Jeg er 1,89 cm høy og bak meg selv kan jeg ikke sitte med mindre jeg har bena på hver side av forsetet.

Dermed blir det umulig å ha med en femte person i midten, dersom denne har ben.

FØR OG ETTER: Målgruppa er barnløse par. Det skjønner man etter en tur i baksetet. Sjekk videoen øverst i saken.

Takhøyden er det derimot ingenting å si på, og panoramataket går langt bak hodet, så det kommer ikke i konflikt med noen takbjelke.

Vi kjører forseriebiler og de har ikke Isofix i forsetet, men det blir trolig tilgjengelig når bilene er ute på markedet, ifølge Volvo.

SMÅTT: Selv om bagasjerommet bare er på 318 liter, føles det romslig. Det er et lite rom bakerst under dette gulvet også.

Barneseter i baksetet kan bli problematisk dersom personen foran er lang. Knapper for vindusheisere og USB-C strømuttak finner du i bakkant på midtkonsollen.

Bagasjerommet

Det er ikke stort bedre plass her, men tar du ut gulvet, får du cirka 15 cm mer i dybden.

Bagasjerommet vil funke for de fleste i hverdagen. Men man kan undres på hvorfor Volvo, historisk sett fra skinasjonen Sverige, ikke har skiluke.

Trolig er det fordi det knapt er plass til folk i baksetet uansett, så da kan man bare slå ned en av seteryggene, som er delt 40/60.

FLATT: Med gulvet på plass har du 61 liter under gulvet. Til sammen (uten ekstragulvet) kan du laste 400 liter opp til taket og 904 liter med setene nedslått.

Bak rattet

Vi kjører både Single Motor Extended Range og Twin Motor Performance. Kjørekomforten er kliss lik på begge.

Sjefen for kjøreegenskaper og dynamikk i Volvo, John Lindgren, forteller at de ville prioritere god komfort, men også god fremkommelighet på vinterstid.

KABELROM: Sju liter er så vidt bedre enn ingenting. Kjekt å ha varseltrekanten foran, da, ikke under all bagasjen baki.

Understellet er ganske mykt satt opp og tillater en del bevegelse og vektforflytning i bilen.

Volvo vil ikke at ESP-systemet skal strupe effekten altfor mye når det er glatt, og heller tillate noe hjulspinn for å komme seg frem.

Derfor gir bilen deg litt bøllete og leken oppførsel dersom du vil ha det gøy bak rattet.

KOMFORT: John Lindgren har vært chassisansvarlig for både XC40 og EX30. Og de er svært like å kjøre. Om man velger noe mer sportslig enn de lettrullende dekkene, vil den få en sportsligere karakter.

Bakhjulstrekkeren er nesten hakket mer morsom enn firehjulstrekkeren, men det er den siste du vil ha om du virkelig vil kjenne akselerasjon ut av svingene, gjerne med hjulspinn fra indre framhjul.

Men når man kjører defensivt og aktpågivende, som man skal gjøre, oppleves bilen som komfortabel.

Sprekinger

Motoren på bakhjula har 272 hk og 345 Nm i dreiemoment.

Den 1.755 kilo tunge bilen går som et olja lyn. 0-100 på 5,3 sekunder er langt bedre enn man forventer.

ELG I SOLNEDGANG: Jeep var vel blant de første med morsomme detaljer på bilene sine. Nå følger de fleste etter. Volvo, elg og skau er tema under frunk-lokket.

Faktisk er bakhjulstrekkeren med lengst rekkevidde og mest batterikapasitet raskere enn bilen med det lille batteriet.

Grunnen er at det minste er et LFP-batteri med mindre energitetthet, og faktisk er tyngre enn de større batteriene.

Den klarer allikevel sprinten til 100 km/t på 5,7 sekunder.

TØFFING: Fronten er arvet fra EX90, mens den spretne knekken under siderutene bak knytter den til XC40. Bakkeklaringen er 16,5 cm og den kan vade 50 cm, så neste flom er ingen krise.

Firehjulstrekkeren får en motor ekstra og til sammen 428 hester.

Der går sprinten til 100 km/t på 3,6 sekunder. Det gjør den til den raskeste Volvoen noensinne, hvis vi glemmer toppfarta.

Ingen nye Volvoer går fortere enn 180 km/t.

Rekkevidde

Det er litt skuffende at den splitter nye elektriske SEA-plattformen til Geely ikke er mer energieffektiv.

Se på Tesla, for eksempel. Deres Model 3 Long Range har et oppgitt forbruk på 1,4 kWt på mila.

SNERTEN: Volvoen er 4,23 cm lang, altså rimelig kompakt. Smart #1, som den deler plattform med, er bare 4 cm lenger. Den har takket være et skyvbart baksete, potensielt mye mer plass. Den har også skiluke. Sjekk videoen under.

For EX30 er tallene 1,67 for Single Motor, 1,57 for Single Motor Extended Range og 1,63 for Twin Motor Performance.

Vi rekker ikke å sjekke rekkevidde på vår intensive prøvekjøring, men skulle gjerne sett bedre forbrukstall.

NEW WRAPPING: Mye det samme, men det meste føles allikevel annerledes. Og sjekk bakseteplassen.

Lading går heller ikke brennkvikt. 134 kW for Single Engine og 153 kW for bilene med det store batteriet.

For å få inntrykk av ladingen, kan vi vise til ladetesten av Smart #1 Pulse, som har samme plattform, men muligens ikke helt samme batteri.

Der tar i alle fall ladeøkta fra 9-90 prosent 47 minutter. Sjekk ladekurven under.

Konklusjon

Bilen ser helt fantastisk ut og designen er en blanding mellom XC40 og kommende EX90.

Vi tipper den kommer til å friste mange, selv om det er helt klart at man har spart på utstyr.

For her mangler både head up-display, instrumentskjerm og LED Matrix-lys som masker ut trafikken foran.

Volvos målgruppe for bilen er personer før og etter at de har barn i familien.

Selv det laveste utstyrsnivået, Core, har det utstyret man trenger, men man må nøye seg med 18-tommers hjul.

Utstyrsnivået Plus gir deg blant annet Harman Kardon lydanlegg, parkeringssensorer foran, stemningslys innvendig, tak i kontrastfarge, to soners klima, pilot-assist og elektrisk bakluke.

KUL: Volvo har virkelig truffet innertier med designen.

Tipper alle velger firehjulsdrift

Men du må opp på utstyrsnivået Ultra for å få panoramatak, elektrisk justerbare seter og korsryggstøtte, automatisk parkeringsassistent og 360 graders kamera.

Vi tipper de fleste går for den.

Tohjulstrekkeren vil trolig holde i massevis for de fleste, men med tanke på at det bare koster 25.000 kroner mer for firehjulstrekk, vil vi tro at de aller, aller fleste vil velge den.

Går du for Plus koster bilen som tidligere nevnt 422.000 kroner.

Med Ultra blir prisen fortsatt hyggelige 451.000 kroner, og da kan du trekke 1.600 kilo på kroken, mot 1.400 for bakhjulstrekkeren med det store batteriet.

Hengerfestet koster deg 12.800 kroner ekstra.

Volvo har også lagt opp til at du kan leie EX30. Sjekk prisene over.