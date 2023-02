Parkering for elbil

Sniktitt på nykommeren JAC e-JS4: Skal inn på billig­mar­ke­det i Norge – men hvor bra er den?

NY PRISPRESSER: Importøren har ståltro på billigere elbiler i årene som kommer. Video og foto: Rune Nesheim / elbil.no

En ny kompakt og enkel SUV fra Kina skal prøve seg i det rimeligere segmentet. Nå har vi fått se og føle på bilen.

Det kinesiske markedet flommer over av bilmerker mange av oss aldri har hørt om. Nå kommer enda et til Norge.

Denne gangen er det JAC.

LED: Det er selvfølgelig LED-lys over alt. Fronten mangler parkeringssensorer, men har frontkamera som vil gi deg 360 graders visning, og bilen skal visstnok også kunne gi varsel om hindringer i trafikken.

Hva er det?

Bilen med navn som et halvdårlig passord, er en høyreist, kompakt SUV med 4,41 meters lengde, akselavstand på 2,62 meter og en bakkeklaring på 14,5 cm. Den står på 18-tommers hjul med 225 mm bredde.

Det er RSA som importerer JAC. De selger også elbiler fra BYD og Maxus.

HELDEKKENDE: I kjent el-stil har Jac-modellen heldekkende LED-stripe over hekken.



JAC e-JS4 er romslig for størrelsen. Mange vil elske 520 liters bagasjerom. Det blir til 1050 liter når du slår ned setene – som er 40/60-delt.

Da skal visstnok literne under gulvet komme i tillegg.

SVÆRT: Tradisjonell 40-60-deling og lettlastet flatt bagasjerom på hele 520 liter. Det gir nødvendigvis høy lasteterskel.

Men du får ikke med deg mye tungt, for nyttelasten er på 300 kilo. Det vil si at dere ikke kan være fem voksne i bilen.

For ordens skyld. Bilen er registrert for fem. Selen til sistemann henger i taket bak deg.

Du kan ha sparsomme 35 liter på taket. Tilhengerfeste har den ikke.

KJELLEREN: Under gulvet i bagasjerommet har du plass til ladekabler og diverse.

400 km rekkevidde – den nye standarden

Batterikapasiteten oppgis til 65,7 kWt netto, 68,8 brutto. Med et oppgitt forbruk på magre 1,32 skal det være nok til å kjøre opptil 434 kilometer.

Ombordladeren er klargjort for maks ladefart på 400 volt anlegg, og tar imot 11 kW.

LYSER OPP: Panelet og skjermen er helsvart til du trykker inn Power-knappen. Da lyser hele det sorte panelet opp. Skjermen viser fire hovedmenyer. Den mangler navigasjon, men med Android Auto eller Apple Carplay får du live oppdaterte kart.

Det er foreløpig ikke oppgitt hvor raskt den lader på hurtiglader, men tendensen fra samtlige kinesiske biler, med unntak av MG4, har til nå vært veldig treg lading, basert på våre egne testmålinger så langt.

I dag kunngjør imidlertid den kinesiske bilprodusenten Xpeng at den kommende oppdaterte modellen P7 får ladefart opp mot 200 kW.

JAC opplyser at ladetiden fra 30-80 prosent – egentlig litt rart å bruke den intervallen – tar ned mot 45 minutter.

Det betyr minimum halvannen time dersom du skal lade fra 0-100. Kort sagt bør du skygge unna hurtigladere med denne bilen.

TRE TEMAER: Instrumentskjermen fås i tre temaer. Vi hadde altfor liten tid til å gå inn i detaljene, men skjermen viser alt du trenger til det daglige på øverste skjermbilde.

Treiging

Bilen veier bare 1.690 kilo og motoren har friske 192 hester og 340 Nm. Da skulle man tro det gikk litt unna. Det gjør det ikke.

0-100 km/t gjøres på 11 sekunder. Det er såpass treigt at de har tatt det uvanlige grepet og oppgitt 0-50 på fire sekunder i stedet.

Toppfarten er oppgitt til 140 hos Statens vegvesen, 150 i reklamemateriellet.

HALVELEKTRISK: Seteputen på førerstolen justeres elektrisk i høyde og lengde. Manuell betjening av rygg. Rattet kan kun justeres i høyde.

Det er som nevnt RSA som importerer bilen til Norge. De har stort forhandlernettverk og lang erfaring med salg av kinesiske bilmerker. RSA har fra før BYD og Maxus, i tillegg til japanske Suzuki og Isuzu.

GOD PLASS: Undertegnede på 189 cm har faktisk plass «bak seg selv» i den forholdsvis lille bilen.

«Mye for penga» er gjennomgangstonen hos RSA. Suzuki har plassert seg som den billigste firehjulstrekkeren i samtlige segmenter merket er i, og Maxus Euniq6 har en norsk løsning på bagasjerommet som gjør den til den klart romsligste bilen i sin klasse, se lenke lenger opp i saken.

LUFT OG STRØM: Man kan justere luftstrømmen og du finner to lyssatte USB-kontakter.

Billig nok?

Foreløpig er prisen satt til 374.900 kroner.

Da inngår panorama soltak, LED-lys, mørke ruter, høydejustertbart (ikke lengde) multifunksjonsratt, varmepumpe, oppvarmede 4-veis justerbare forseter i «skinn». Førerstolen er elektrisk justerbar. Baksetene har isofix-fester.

Bilen har en del aktive sikkerhetssystemer, seks kollisjonsputer og beltestrammere.

I det daglige er du sikkert mer fornøyd med 360 graders kamera og parkeringssensor.

TRADISJONELT 1: Når så du sist et nøkkelhull på dørhåndtaket? Du har likevel nøkkelfri åpning og lukking. Det enkle er ofte det beste.

Hvorfor JAC?

Importøren brukte mesteparten av tiden på å forklare hvorfor de har valgt JAC. Det har først og fremst å gjøre med hvilken salgsmodell fabrikken foretrekker.

RSA har ståltro på et solid forhandlernettverk og gode deletilganger når det er feil på bilene. Dette for å gi kundene trygghet på at man skal kunne ta service de neste 20 årene.

TRADISJONELT 2: Ja, du åpner faktisk vinduer og låser opp og igjen dører med fysisk knapp.

RSA-sjefen sjøl, Frank Dunvold, har sett etter aktuelle elbiler siden 2014, da de mistet avtalen med Alfa Romeo, Fiat og Jeep. Han har vært i Kina og besøkt flere fabrikker 17 ganger før koronaen slo til.

De har foreløpig endt opp med BYD, Maxus og nå JAC. Selskapet antyder at det kan komme ett bilmerke til.

JAC har bygget biler siden 1964 og er det kinesiske bilmerket som har drevet lengst med elbiler. Ifølge Dunvold har de flere topp moderne produksjonsanlegg og bygger blant annet bilene for Nio.

TRADISJONELT 3: Tradisjonelle knapper på rattet gjør at du ikke trenger ta blikket fra veien.

JAC har også et samarbeid med Volkswagen, blant annet om et helt nytt elektrisk bilmerke i Kina.

Allerede nå kan JAC selges av nærmere 30 forhandlere i Norge og det ligger ti til klare for signering. Målet er 60 norske forhandlere.

TRADISJONELT 4: Du justerer både speil og lys med knapper.

Flere modeller

JAC e-JS4 er den første modellen ut på markedet, men neste bil ut blir trolig en kombivariant på størrelse med Tesla Model 3.

Det kommer også også en småbil på størrelse med utgåtte VW e-UP, en varebil i størrelse med VW Transporter med 50 kWt batteri og rekkevidde opp til 250 km.

Høyst sannsynlig også en Pickup som fås enten som firehjulsdrevet hybrid med plenty nyttelast og tilhengerlast og den samme i elektrisk bakhjulsdrevet variant.

Den mest spennende er en kompakt SUV med linjer som ikke minner rent lite om en blanding mellom Mini og Mini Countryman.

Dagens biler er bygget på en plattform som også brukes sammen med hybride varianter.

Nå utvikler JAC en egen elektrisk plattform for kompakte biler opp til 4,3 meters lengde.