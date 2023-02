God nyhet for alle med elektrisk firmabil: Skatteetaten lemper på reglene om elbillading hjemme

MYKER OPP REGLENE: Nå skal det være tilstrekkelig å dokumentere overfor Skatteetaten hva som er den sannsynlige ladekostnaden.

Mange med elbil som firmabil har strevd med å dokumentere kostnaden til lading. Heretter rekker det å oppgi sannsynlig kostnad for påfyll av strøm.

Regelen har vært at ansatte med firmabil må betale skatt for den private bruken, og utgifter til lading skal dokumenteres, ifølge en pressemelding fra arbeidslivkonsulentselskapet Simployer.

Men dette har ikke vært like lett for alle.

– Nå åpnes det for å bruke skjønn, noe som betyr at det holder å dokumentere hva som er den sannsynlige kostnaden for lading, sier økonomirådgiver Espen Øren i Simployer.

Flere biler på samme lader

Ifølge reglene i skatteforskriftene skal bilutgifter dokumenteres ved at arbeidstaker leverer originalbilag som skal vedlegges arbeidsgivers regnskap.

Alle som kjører fossilbil kan enkelt legge ved kvitteringer fra bensinstasjoner.

For elbiler er det litt verre, særlig om arbeidstaker i hovedsak lader hjemme.

Riktignok kan man skaffe seg apper og brikker som gjør det mulig å dokumentere ladekostnadene konkret, men slett ikke alle arbeidstakere har skaffet seg disse løsningene.

– I tillegg er det vanlig at arbeidstaker lader både firmabil og privatbil på samme lader. Vår opplevelse er derfor at mange arbeidsgivere har utfordringer med dokumentasjonen til lading, sier Øren videre.

Skatteetaten myker opp

I den siste versjonen av Skatte-ABC, under B-7-12.3 Kostnader pådratt under privatkjøring, skriver Skatteetaten:

Det må sannsynliggjøres at strømutgiftene kun er knyttet til lading av firmabilen, for eksempel ved egen strømmåler eller en utgiftsoppgave over strømkostnadene som viser pris per kWt og hvor mange kWt som har gått med. Det kan legges til grunn gjennomsnittlig strømpris per måned per kWt etter fratrukket eventuell strømstøtte.

– Her slipper arbeidstaker altså å dokumentere hva som faktisk er ladet på den konkrete bilen, sier Øren.

Han forklarer videre at ved hjelp av en egen strømmåler klarer man ikke å se hva som er ladet på en firmabil og hva som eventuelt er ladet på andre elbiler i husstanden.

– Velger man alternativet med utgiftsoppgave handler det bare om å bruke skjønn for å begrunne/beregne hvor mange kWt som sannsynligvis er gått med, sier han.