Parkering for elbil

Bymiljøetaten vil bygge i nær framtid: Slik fordeles 162 nye ladepunkter i Oslo

KOMMER SNART: Planene for 162 nye kommunale ladepunkter i Oslo skal nå være noenlunde klare.

I januar lovet byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, opptil 350 nye ladepunkter i Oslo. Nå er planen klar for snaut halvparten av disse.

Mandag skrev Nordre Aker Budstikke at Bymiljøetaten i Oslo har planer om å bygge ut gatelading på rundt 50 lokasjoner.

Det ble også meldt at 12 av disse er litt nærmere en etablering enn de andre. Hvilke kan du se i tabellen nedenfor.

Hver lokasjon får mellom 8 og 22 nye ladepunkt, totalt 162 nye ladepunkt.

Samtidig sier Bymiljøetaten til avisen at «det fremdeles er usikkerhet rundt om det blir etablering av enkelte lokasjoner, og at det kan bli endring i antall ladepunkter ved senere anledning».

Frogner og Gamle Oslo får flest

Avisen skriver videre at «i planleggingen av nye ladeplasser legges det vekt på blant annet områder med blokker og bygårder uten egne parkeringsmuligheter, antall henvendelser og dekningsgrad».

Sagene Avis skriver at det er bydelene Frogner og Gamle Oslo som får flest nye ladepunkter i denne omgang. Frogner får 40 nye ladepunkter, mens Gamle Oslo får 38.

Det stedet som får flest ladepunkter er på Sagene. I Søren Jaabæks gate planlegger Bymiljøetaten 22 nye ladepunkt.

Forsiktig optimist

– Jeg er forsiktig optimist, sier Per Maltun.

Han er leder i Oslo og Akershus elbilforening og har denne vinteren jobbet mye for et bedre ladetilbud i Oslo.

– Hvis disse ladepunktene faktisk blir bygd er det veldig bra, men ifølge Nordre Aker Budstikke er det høyst usikkert om dette faktisk skjer, fortsetter han.

LADE HER PÅ TØYEN: På nyåret sto Per Maltun, leder i Oslo og Akershus elbilforening, på stand for å fortelle forbipasserende om den nye kampanjen. Foto: Karoline Haugland / elbil.no

Elbilforeningens lokallag lanserte i januar nettsiden ladeher.no, hvor hovedstadens innbyggere kan melde inn sine ønsker for flere kommunale ladepunkter.

– Det haster å komme i gang med utbyggingen. Engasjementet på Elbilforeningens nettside viser et skrikende behov for mer gatelading, avslutter Maltun.

Fikk hundre svar på en helg

Fredag skrev elbil.no at over 1400 elbilister i Oslo hadde meldt inn sine ladeønsker på nettopp ladeher.no.

Allerede mandag hadde ytterligere hundre personer klikket seg inn på nettsiden og registrert hvor de mener det er behov for kommunal gatelading i hovedstaden.

– Jeg minner om at det er viktig å bygge ladepunkter der behovet er størst. Er det én ting kartet på nettsiden ladeher.no viser, så er det at behovet for kommunal gatelading ikke er jevnt fordelt i hele byen, sier Maltun.

Det var i januar at Sirin Stav, byråden fra Miljøpartiet De Grønne (MDG), lovet Avisa Oslo å ta igjen etterslepet av utbyggingen:

– De aller fleste vil jo lade hjemme, der de bor. Men ikke alle har muligheten til dette. Derfor har vi også satset på å bygge over 2.000 kommunale ladepunkter i byen. Og i år skal vi ta igjen etterslepet ved bygge opp mot 350 nye.