Over 1400 elbilister i Oslo har talt: Se hvor flest ønsker seg kommunal gatelading

FOLKS ØNSKER: Kartet viser hvor i Oslo det er størst behov for flere kommunale ladepunkt.

– Vi ser et skrikende behov, sier Per Maltun, leder i Oslo og Akershus elbilforening. Nå oppfordrer han flere av byens borgere til å legge inn sitt ladeønske i kartet.

Ved å følge denne lenken, og deretter trykke på «Se andres ønsker», kan du selv se hvor på Oslo-kartet flest ønsker kommunal gatelading.

Siden Oslo og Akershus elbilforening lanserte nettsiden ladeher.no i januar har over 1400 Oslo-innbyggere registrert hvor de ønsker flere ladepunkter.

– Kartet viser at det er et stort engasjement blant byens innbyggere, og at det er stort behov for mer kommunal gatelading, sier Maltun.

LEGG INN DITT LADEØNSKE: På ladeher.no kan du fortsatt registrere hvor i Oslo du ønsker et bedre gateladetilbud.

Han oppfordrer Oslo-folk til fortsatt å legge inn sitt ladeønske på ladeher.no:

– Desto flere ladeønsker som blir registrert, desto tydeligere signal er det til Oslo-politikerne, sier Maltun.

To bydeler skiller seg ut

Kartet viser at Frogner og Gamle Oslo er de bydelene hvor det er størst behov for flere kommunale ladepunkt.

Men også i bydel Østensjø er det mange som trenger mer kommunal gatelading.

I gater som Solbergliveien og Vetlandsveien på Oppsal er det mange som ønsker ladepunkt. Welding Olsens vei på Skullerud er også en av gatene flest har plottet inn på kartet.

FLERE HOT SPOTS: I bydel Østensjø er det spesielt på Oppsal at folk melder inn at de trenger flere kommunale ladepunkt.

Tror flere vil bytte til elbil

Etter at du har registrert ditt ladeønske kan du krysse av på om du har elbil, eller ville hatt elbil om det var enklere å lade.

Så langt har 17,6 prosent svart at de ville hatt elbil om lading var enklere.

Det tallet bør politikerne merke seg, mener Maltun:

– Disse kjører kanskje en fossilbil i dag, men sitter på gjerdet fordi det er vanskelig å lade. Andelen som velger en nullutslippsbil i stedet for en fossilbil har direkte sammenheng med hvor godt ladetilbudet er.

– Skal vi klare å nå Oslos klimamål om at alle biler i 2030 skal være nullutslippsbiler, så må det bygges flere kommunale ladepunkt, legger han til.

Tar med innspill til politikerne

I slutten av mars arrangerer lokalforeningen folkemøte i Oslo. Dit er politikerne invitert, og Maltun lover å ta med alle innspillene til dem.

– Vårt mål er at Oslo kommune bygger de kommunale ladepunktene de har lovet. I fjor lovet de 200 nye ladepunkt, men endte opp med fire. I år har de lovet 350 nye ladepunkt.

I slutten av januar sa byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav fra Miljøpartiet De Grønne (MDG), følgende til Avisa Oslo:

– Et viktig bidrag fra Oslo kommune til elbilsuksessen er støtte til hjemmelading i borettslag og sameier har muliggjort nesten 55.000 ladepunkter. De aller fleste vil jo lade hjemme, der de bor. Men ikke alle har muligheten til dette. Derfor har vi også satset på å bygge over 2.000 kommunale ladepunkter i byen. Og i år skal vi ta igjen etterslepet ved bygge opp mot 350 nye.

– På folkemøtet vil vi minne politikerne på hva de har lovet. Ladeher.no viser at behovet for kommunal gatelading er stort, avslutter Maltun.