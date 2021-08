Test av VW ID.4 GTX: Imponerer på det viktigste

Den er passe kvikk og overrasker på ladestasjonen. VW ID.4 GTX har det aller meste norske elbilister ønsker seg.

Frem til nå har vi blitt servert ventepølsa, nemlig tohjulsdrevne versjoner av ID.4. Les test av den her. Endelig kommer versjonen alle vil ha, i hvert fall hvis du vurderer ID.4

GTX, som vi kjører, har nemlig fått en motor under panseret, også. Frem til nå har du måttet nøye deg med en motor under bagasjeromsgulvet på 204 hester som trekker bakhjulene. Nå har den fått følge av en 95 hesters motor under panseret som sikrer firehjulsdrift. Til sammen har du 299 hester tilgjengelig – dersom batteriet er varmt nok og har over 80 prosent kapasitet.

Røde sømmer og detaljer i interiøret og GTX-logoer hist og her gjør ikke dette til noen sportsbil. Men den får plutselig en del andre pluss i margen.

35.000 ekstra

I praksis betaler du ingenting ekstra for firehjulsdriften. Prispåslaget er 35.000 kroner, men da får du LED Matrix frontlykter. De kommer du til å elske på vinteren når de gjør mørketiden lys. Lysdesignen bak er også annerledes, med blant annet bremselys formet som en X dersom du legger godviljen til. Støtfangerne og de falske luftinntakene har også fått mer sporty utforming.

Du får også 20-tommers hjul med på kjøpet. På testbilen står det 21-tommers Narvik-felger med dekk som er 235 mm brede foran og 255 bak. Det går faktisk svært lite ut over komforten, men gir desto mer igjen på kjøreegenskaper og grep. ID.4 er nemlig tung, og du vil ha det grepet du kan få.

Vi synes hjulene i kombinasjon med firehjulsdriften bidrar til stabilitet og gjør at ESP ikke griper inn på langt nær like hyppig som på versjonen med tohjulstrekk i kombinasjon med 18-tommere.

Kvikk, ikke sporty

Selv om GTX ønsker å trekke veksler på GTI, er ikke dette en sporty bil. Den er riktignok kvikk i starten, sammenlignet med fossilbiler. 0-100 km/t kan gjøres unna på 6,2 sekunder, og det er faktisk raskere enn siste generasjon Golf GTI. Men den jevne effektleveransen gjør bilen mer smidig enn kriblende.

Toppfart er ikke noe tema i Norge, men den er økt fra 160 til 180 km/t.

GTX blir kanskje mer sporty med Sport Pluss-pakka med adaptive dempere og 2,5 cm senket understell fra 17 til 15,5 cm. De gir stivere demping i i sportsprogrammet. Testbilen gikk på vanlige sportsfjærer. De er komfortabelt satt opp og gir knallbra komfort og imponerer desto mer når veiene blir dårlige. Støynivået er også lavt.

Du blir minnet på at du har kjøpt GTX med merkelige blå kunstskinn-innlegg med røde sømmer på dashbord og dører. Og litt mer sporty, manuelle stoler. Testbilen har 10-veis elektrisk justerte stoler med integrert nakkestøtte, manuell puteforlenger og massasje. De inngår i en Top Sport+ pakke til 27.000 kroner inkludert innklappbare, oppvamede utvendige speiler.

Stolene er ikke utpreget sportslige. Baksetet og bagasjerommet er nøyaktig det samme som før, det vil si mer enn romslig for to voksne baki, med mulighet for egen klimasone og USB C, samt et bagasjerom på 543 liter på sitt beste.

Man har alt man ønsker av funksjoner, men interiøret føles billigst av trekløverne fra VW-gruppen i denne klassen. Hastigheten på skjermen, der du i prinsippet gjør det meste, er også kritisk dårlig. Berøringsknottene på rattet er også en dårlig idé når det er løst på denne måten. Audi har faktisk fått det bedre til i Q4 e-tron.

Gjerrig

Firehjulsdrift betyr ikke nødvendigvis ekstra forbruk. Den ekstra motoren utgjør ikke all verdens drivverkstap og er bare med og trekker når det går hardt for seg. På rolig kjøring, typisk som på vår testtur, er aldri forhjulene med å trekker.

Forbruket imponerer på den varme sommerdagen vi er ut og tester. (Se tabellen). 15 kWt pr/100 km er veldig bra for en stor familiebil. Da kommer du 513 kilometer.

Langs vår teststrekning på motorvei i 100 km/t havner forbruket på meget hyggelige 16,05 kWt pr/100 km. Det vil i så fall gi en rekkevidde tett på 480 kilometer.

Den imponerer like mye når strømmen skal inn i bilen. GTX kan ta i mot opp til 125 kW på lynlader, og det svelger den unna fra 10 til den passerte 30 prosent. Selv på 80 prosent var den godt over 50 kW. Vi ladet fra 9 til 90 prosent i løpet av 46 minutter.

Bra pakke

Prisen på GTX starter på 456.000 kroner. Det finnes noen utstyrspakker, men alle er billige og noen må du ha. Slik som førerassistentpakke som gir deg blant annet nøkkelfri adgang og ryggekamera. Testbilen koster 526.000 kroner og gjør den konkurransedyktig.

Tre pluss

Firehjulstrekk

Støysvak, komfortabel, romslig

Lader raskt, går langt

Tre minus

Den ville fint klart mer tilhengervekt

Materialbruk og design innvendig litt billig

Multimediasyetem er tregt

