LAST ER VIKTIG, MEN KAN VÆRE FARLIG: Sjekk tillatt nyttelast og sikre lasten godt. Video: Jamieson Pothecary / elbil.no

Vet du hvor mye du kan laste i bilen? Ikke stol på vognkortet. Les videre for noen gode råd før elbilsommeren.

Ferien er selve hardtesten av bilen. Da skal ALT være med.

For da skal gjerne både sykkel og kajakk med på samme lasset. Men det er mange feller å gå i, ikke minst for elbilister.

Sjekk komplett liste over nyttelast på alle elbiler nederst i saken. Tallene der er hentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikken, OFV.

FULLT: Etter å ha regnet sammen vekta på alle i bilen, bør du sjekke hvor mye vekt du har igjen til bagasje.

Husk «kjøttvekta»

Mange elbiler har lav nyttelast, til tross for at de ser ut om fullvoksne familiebiler.

Det hjelper lite med et stort bagasjerom, dersom man stapper bilen full av folk og man strengt tatt ikke har lov til å putte noe i det.

Tar man utgangspunkt i at hver passasjer veier 75 kilo, er det ikke alltid mye vekt å rutte med til bagasjerommet.

Undertegnede veier eksempelvis ganske mye mer, men det er tross alt sjelden de fleste av oss kjører med fem fullvoksne i bilen. Det blir gjerne altfor trangt i baksetet.

De fleste familier vil trolig ligge ligge greit under «kjøttvekta» på 375 kilo, som altså er 5 x 75 kilo.

Husk vekta på bagasjen … og ekstrautstyret

Det er få biler med 500 kilo nyttelast. Det er det viktig å tenke på dersom du bruker opp dine 80 kilo på tilhengerkula i form av et sykkelstativ med sykler, samt 75 kilo på taket.

Nyttelast og totalvekt står i vognkortet. Men for å gjøre dette enda mer komplisert, er det ikke sikkert at nyttelasten som står i vognkortet er riktig.

Den gjelder nemlig biltypen og ikke nødvendigvis akkurat din bil. Har du for eksempel satt på større hjul og tilhengerfeste, stjeler dette av nyttelasten.

Den eneste måten å være helt sikker på, er å kjøre bilen på en av vektene til Statens Vegvesen.

Her ser du hvor din nærmeste vekt er.

Har du et stort ferielass, kan tilhenger være løsningen. Sjekk hvor mye du kan trekke med din bil i lenka under:

Disse har minst nyttelast

Se hvor lite bilene nedenfor kan ta med seg dersom man har bilen full av folk.

NULL OG NIKS: Romslig og stort bagasjerom, men pass på vekta.

Jac e-JS4 er registrert for fem og har nyttelast på 300 kilo. Det vil si at dersom alle veier 75 kilo, kan du ha med deg 0 kilo bagasje. Man bør nesten veie passasjerene for å vite at man er innafor.

Også Seres 3 og 5 er femsetere med kun 300 kilo nyttelast. Altså 0 kilo bagasje.

Tesla Model 3 har kritisk dårlig nyttelast på alle modeller, fra 302 til 314 kilo.

Det er bakhjulstrekkeren som har lavest nyttelast, 2 kilo når den er full av folk, mens både Long Range og Performance kan ha 13 kilo.

Cupra Born med den største batteripakka blir degradert til fire seter og har en nyttelast på magre 239 kilo. Det vil si 14 kilo til overs dersom du benytter alle setene.

Hongqi E-HS9 er enorm, men utstyrsutgaven Premium med sju seter, har en nyttelast på 470 kilo.

Med full bil, kan du laste magre 20 kilo, men den har heller ikke rare bagasjerommet med alle seter oppslått.

Byd Han og og Atto er begge femsetere med 335 kilo nyttelast. Altså 35 kilo ekstra.

Maxus Mifa har vi ikke sett mange av i Norge, men den luksuriøse MPV-en for seks personer får også bare med seg 35 kilo.

Volkswagen ID.3 er tvillingmodell med Cupra Born, men har klart å trylle frem mer nyttelast i sin variant med største batteripakke på 77 kWt netto.

Nyttelasten er på 336 kilo, det vil si 36 kilo med full bil.

Lucid Air er en svindyr luksusbil og har verdens største bagasjerom foran (med unntak av Ford F-150 Lightning). Men nyttelasten er bare på 340 kilo. Altså 40 kilo ekstra med full bil.

Honda e har bare nyttelast på 275 kilo. Men den er bare registrert for fire, så du får allikevel med deg 50 kilo med full bil.

Den har heller ikke hengerfeste eller lov til å ha taklast, så alt må du ha i det lille bagasjerommet på 171 liter (861 nedslått). Da holder det antagelig med 50 kilo.

Mercedes EQS er ikke kritisk dårlig, men 65 kilo i grommodellen 580 4Matic føles ikke overveldende, med tanke på hvor romslig den er, ikke minst i bagasjerommet.

Kan være farlig

– Dersom et kjøretøy blir belastet med mer vekt enn den er konstruert for, vil kjøreegenskapene kunne endre seg veldig, sier seniorrådgiver Arne Island i Statens vegvesen.

Han peker på at hvis for eksempel mye av vekta plassert bak, kan bilen overstyre i en kritisk situasjon. Da vil den kunne gå ut med rumpa og du mister kontrollen.

– For selv om bilens sensorer registrerer både veigrep, styrevinkler og trafikken rundt seg, er de ikke nødvendigvis konstruert for å kunne håndtere en veldig feillastet bil eller altfor mye vekt. Da kan bilen kan reagere på en annen måte.

Hva skjer hvis du blir stoppet?

Politioverbetjent Kjetil B. Midtkandal forteller at politiet normalt ikke har nødvendig utstyr for å fastslå vekt på kjøretøy.

– Så vi innhenter bistand fra Statens vegvesen for å dokumentere dette. Vedkommende blir da kanskje ledsaget til en trafikkstasjon eller med bistand på stedet fra en mobil enhet fra vegvesenet med mobile vekter.

– Er det et forhold hvor det åpenbart er for mye vekt, kan vi nedlegge kjøreforbud med pålegg om at kjøretøyet avlastes til lovlig totalvekt, tilhengervekt, koblingslast eller taklast før ferden går videre, forklarer Midtkandal.

Med overlast mer enn 30 prosent over tillatt totalvekt, eller uansett mer enn 500 kilo over tillatt totalvekt, vil det normalt kvalifisere til et gebyr på 3.000 kroner.

Graverende tilfeller medfører anmeldelse hvor førerkortbeslag kan forekomme ut fra en konkret skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Det beste er derfor å kjøre innom ei vekt å se hvor mye bilen din faktisk veier.

Tenk på dette før du pakker bilen:

Hvor mange personer skal du frakte og hvor mye veier de?

Hvor mye veier bagasjen du skal ha med?

Last tunge ting innerst og nederst i bagasjerommet. Sikre om nødvendig.

Hvor mye veier sykkelstativet og syklene du vil ha med?

Hva er kulevekta på tilhengerfestet?

Hvor høy nyttelast og totalvekt har bilen?

Sjekk tilhengerkalkulatoren (Bil og henger-appen) til Statens vegvesen om du er i tvil om du kan trekke aktuell tilhenger med din bil.

Så mye nyttelast har din elbil: