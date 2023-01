Parkering for elbil

Maxus solgte flest store elvarebiler i Norge i fjor: Slo neste på lista med ett solgt eksemplar

Stadig flere bedrifter får øynene opp for elbilen som arbeidsverktøy, og innenfor kategorien store elektriske varebiler var det en knapp vinner i 2022.

Maxus topper tabellen som Norges mest solgte merke blant de større elektriske varebilene

Fjorårstallene fra opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), forteller at det var Maxus som stakk av med seieren i 2022, med kun én registrering mer enn Ford i dette segmentet.

Voksende marked

Dessverre er det ikke veldig store antall det er snakk om i segmentet for store elvarebiler.

Så langt er modellutvalget nokså begrenset, det er også rekkevidden for denne typen biler, selv om utviklingen går i riktig retning på begge disse feltene.

Dessuten er ikke virkemidlene for å fremme elvarebiler optimale, og elbilandelen for varebiler ligger langt etter sammenlignet med personbilsegmentet.

Den elektriske andelen i salget av store elvarebiler endte på 23,5 prosent i fjor. I 2021 var den på 14 prosent.

Slo neste på lista med én varebil

Maxus hadde i fjor en markedsandel på over 42 prosent blant store elektriske varebiler.

Gjennom modellene E-Deliver 9 og EV80, sto Maxus med totalt 215 registrerte varebiler, med Fords E-Transit pustende helt i nakken med 214 varebiler.

De andre konkurrentene lå lenger bak i løypa. Mercedes-Benz eSprinter hadde eksempelvis 59 nyregistreringer i fjor, og Volkswagen e-Crafter hadde 11.

Bak der igjen kom Maxus igjen med sin EV 80 og Fiat e-Ducato.

PÅ TOPP I NORGE: Maxus med sin elektriske modell e-Deliver 9.

– Trengs ny politikk for å elektrifisere varebilmarkedet

– Norge trenger kraftigere politikk for å elektrifisere varebilmarkedet, og man kan lære av det man har gjort for personbilene, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk Elbilforening.

Hun mener dette er særlig viktig nå som det kommer flere elektriske varebilmodeller på markedet.

Elbilforeningen ga denne uken ut en rapport med status for elbilsatsingen, og med egne råd for hvordan utviklingen i varebilmarkedet kunne gå raskere:

Det bør komme et nasjonalt fritak for elvarebiler i bom.

Miljøprofilen for engangsavgiften på forurensende varebiler bør skjerpes årlig, og CO2-satsene i avgiften bør etter hvert bli de samme som for personbil.

Enova-støtten til elvarebil bør økes.

Hele rapporten kan du lese i denne artikkelen:

Populær hos Posten Maxus (SAIC Maxus Automotive) er et person- varebilmerke som eies av det kinesiske selskapet SAIC Motors. Etter fire år i Norge har de blitt leverandør til selskaper som Posten, Bring og Ikea. Spesielt er det varebilen e-Deliver 9 som salgssjef i Maxus Norge, Bernhard Jahnsen, trekker frem. – E-Deliver 9 har den største batteripakken, noe som gir markedets beste rekkevidde i dette segmentet, kombinert med god nyttelast og hengervekt. Bilen har god komfort og høyt sikkerhetsnivå, dette har gjort at dette har blitt en foretrukket arbeidsplassen for mange, sier han. Denne modellen leveres med tre vareromstørrelser for kassebil 9,7 m3, 11 m3 og 13 m3, fire batteripakker (51,5 kWt, 72kWt og 88,5 kWt for kassebiler og 65 kWt for chassis).