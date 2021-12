Elbilandelen i nybilsalget økte med 11 prosentpoeng i år: Spår at elbilandelen vil bikke 80 prosent i 2022

FORNØYD MED 2021: Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu er strålende fornøyd med at elbilandelen i nybilsalget i Norge har steget med 11 prosentpoeng siden i fjor. Hun er også optimistisk for neste år, siden Elbilforeningens prognose antyder at elbilandelen i 2022 vil passere 80 prosent.

Elbilandelen i nybilsalget har steget fra 54 prosent i 2020 til 65 prosent så langt i 2021.

2021 er ikke helt over ennå, men ser vi på registreringsstatistikken fra årets start frem til 19. desember i år, ser vi at elbilandelen i nybilsalget så langt i år er på rekordhøye 65 prosent.

Opp 11 prosentpoeng fra i fjor

I 2020 landet til sammenlikning elbilandelen på 54 prosent, noe som også da var rekord.

– Elbiler er snart for alle. At det er så mye å velge mellom blant familiebilene er en helt avgjørende årsak til den solide økningen, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Nok en gang jubler altså Elbilforeningen for ny rekord. 65 prosent av alle nye biler som selges er elbiler så langt i år.

Og 8 av 10 privatpersoner som kjøper ny bil, velger elektrisk – det er næringsmarkedet som henger etter.

Her er det bare drøye 40 prosent som velger elbiler.

Elbilboom i nord

– Ekstra gøy er det at hele landet kjøper elbiler. Elbil er favoritten enten du bor på i by eller bygd. Nye rekorder kommer i alle fylker. Lengst nord i landet har salget tatt helt av sammenlignet med 2020, sier Bu.

I 2021 doblet elbilsalget seg i Nordland, Troms og Finnmark, mens Hordaland og Oslo måtte nøye seg med en økning på 49 og 44 prosent.

Likevel har Hordaland landets høyeste andel elbiler i nybilsalget med 77 prosent, og Oslo ligger like bak med sine 72 prosent.

Passerer 80 prosent i 2022

Christina Bu har stor tro på at vi får nok en sterk elbilrekord i 2022. Norsk elbilforenings prognose for det kommende året er at elbilsalget vil passere 80 prosent.

– Og vi har tradisjon med å treffe på prognosene våre. I fjor anslo vi 65 prosent elbilandel i nybilsalget, altså spot-on, fastslår hun.

Bu mener vi fortsatt har en elbilpolitikk det virkelig svinger av, og dét er avgjørende om vi skal nå stortingsmålet om at alle nye biler som selges skal være utslippsfrie i 2025.

– Først og fremst har vi fått beholde momsfritaket for elbil enda ett år. Og så har vi fått gjennomslag for at helt nye forurensende biler skal bli litt dyrere. Derfor kommer 2022 til å bli et sterkt elbilår, sier Bu, selv om chip-mangel fortsatt skaper usikkerhet med tanke på billeveranser.

Mener Støre kan bli historisk

I tillegg lister Bu opp fire saker Elbilforeningen har fått gjennomslag for i året som har gått, som er viktige for at Norge skal 2025-målet om utslippsfritt nybilsalg:

Regjeringen skal på oppdrag fra Stortinget skal lage en strategi for lading. Vi trenger nok hurtigladere i hele landet som er enkle å bruke.

Regjeringen skal utrede hvordan elbiler skal bli mer populære for de som leaser i stedet for å kjøpe. I leasing- og firmabilmarkedet velger fortsatt over halvparten biler som forurenser. Elbil må bli for alle som vi skal lykkes med å kutte utslippene som trengs.

Fortsatt miljørabatt på elbil som firmabil.

Lavere avgifter på kjøp av brukte elbiler.

Tilgjengelig og enkel lading på farten er avgjørende for at alle skal bli med i elbilrevolusjonen, mener Bu.

– En fortsatt sterk elbilpolitikk er viktig om Jonas Gahr Støre skal bli den første statsministeren i verden som sørger for 100 prosent utslippsfritt nybilsalg, og slik tar stafettpinnen i mål slik at vi når Norges elbil- og klimamål, sier Bu.

Fakta om bilsalget 2021*

Elbilandel: 65 prosent

Elbilandel, privatkjøp: 83,2 prosent

Elbilandel, næring: 43 prosent

(*Per 19. desember 2021. Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken.)

Mest solgte bilmodeller så langt i 2021:

Tesla Model 3: 11195 Toyota RAV4: 8506 Volkswagen ID.4: 8370 (Inkl. ID.4 GTX) Tesla Model Y: 7889 Volvo XC40: 6317 Ford Mustang Mach-E: 5969 Skoda Enyaq: 5543 Audi e-tron: 5431 Nissan Leaf: 5037 Polestar Polestar 2: 4032

(1.januar – 19.desember. Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken.)

Tabell: Antall solgte nye elbiler, sortert etter økning i elbilsalget fra 2020 til 2021

Fylke (gammel fylkesinndeling) Nye elbiler i 2020 Nye elbiler i 2021* Økning i elbilsalg Elbilandel 2021* Finnmark 187 385 106 % 35 % Nordland 1 269 2 609 106 % 54 % Troms 941 1 900 102 % 51 % Møre og Romsdal 2 473 4 346 76 % 60 % Trøndelag 5 291 8 656 64 % 66 % Aust-Agder 1 032 1 688 64 % 58 % Rogaland 5 975 9 727 63 % 67 % Oppland 1 404 2 248 60 % 58 % Sogn og Fjordane 842 1 324 57 % 51 % Vest-Agder 2 875 4 352 51 % 61 % Buskerud 3 961 5 951 50 % 58 % Akershus 11 860 17 697 49 % 67 % Hordaland 8 512 12 656 49 % 77 % Vestfold 3 326 4 900 47 % 64 % Østfold 4 789 6 976 46 % 64 % Oslo 11 997 17 423 45 % 72 % Hedmark 1 907 2 762 45 % 58 % Telemark 2 430 3 280 35 % 58 %