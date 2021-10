Vi har prøvekjørt Hongqi E-HS9: Presidentbil for folket

PONDUS: Kineserne elsker store griller, og det får du her. Men selv om den er stor og bamsete, tror vi definitivt den forholdsvis billige elbilen finner sine kunder.

Hongqi E-HS9 gir deg enorm plass og luksus for godt under millionen. Og den treffer på mye.

Hongqi har eksistert siden 1958, men har kun vært forbeholdt pampene i kommunistveldet frem til for sju år siden. Produksjonen lå da på 4.000 til 5.000 biler i året og kunne ikke kjøpes, men fortjenes.

Nå satser Kinas eldste bilmerke på storproduksjon, og de produserte 3,7 millioner biler i fjor. 700.000 lisensproduserte Audi, blant annet e-tron, og 800.000 Toyota er inkludert i antallet.

RØDT FLAGG: Fortiden finnes igjen på bilen og de røde elementene vil trolig prege Hongqi i fremtiden, også.

Men det er stor grunn til å ta Det røde flagg, som Hongqi betyr på kinesisk, på alvor. De ligger på 66. plass på kapital-lista Fortune 500 og er nummer 9 på lista over bilmerker. Blant disse er FAV- selskapet som står bak Hongqi, de eneste med vekst.

Som en hard pakke på juleaften

Hongqi har pirret oss i hele sommer med bilder av noen prototyper som har sirkulert hos norske forhandlere. Vi fikk kjenne litt på den i vår, men nå er endelig dagen her for å sette seg bak rattet og teste ut systemene på skjermene i et språk det er mulig for oss å forstå.

Det er fortsatt snakk om fire forseriebiler som er flydd til Norge for at norske motorjounalister skal få en forsmak på hva vi har i vente.

Den norske importøren HBI Norge, som er en del av Motorgruppen (Mitsubishi, Renault, Xpeng), har faktisk en aldri så liten Europapremiere her vi står på sørsiden av Drammenselva.

Og det er mer spesielt enn man kunne tro. For selv om bilmerket er godt kjent i Kina, er Norge et av de aller første markedene i verden utenfor Kina og det første i Europa.

VEGG TIL VEGG LED: LED-lysene går fra side til side og «renner» nedover sidene.

For pompøs?

På bilder ser virker den enorm. Det gjør den bak rattet, også. Jeg skuer ut over et høyt og langt panser med ornament, og filvarsleren gjør meg oppmerksom på bredden litt oftere enn vanlig. Mange elsker denne følelsen og strengt tatt er den ikke verre å betjene enn de store SUV-ene som det florerer av på veiene i dag.

GÅR EGNE VEIER: Tradisjonell luksus er blandet med nytt. Og det både ser og føles overraskende luksuriøst ut. Skjermen til høyre er ekstrautstyr.

Men den blir lagt merke til. Den voldsomme grillen og de to loddrette LED-lysene gjør den majestetisk, uten at det egentlig blir «over the top». Spesielt i sort, som majoriteten av de 500 forhåndsbestilte bilene er, tones fronten ned en smule.

Etter en uke i den omtrent like lange Mercedes EQS, savner man riktignok bakakselstyringen på 10 grader, som gjør Merca like lettmanøvrerbar som en VW e-UP!

DETALJER: Treverket har aldri vært gjennom fotosyntesen, men alt ser bra ut og interiøret er detaljrikt.

En smak av den gode verden

Dørhåndtakene kommer deg i møte, og dørene åpnes like mykt og dempet som softclosedørene lukkes. Interiøret er lekkert og oser luksus. Touch and feel er bra. Detaljer som lukkbare lommer i dørene er velgjort med tung motstand og tillitsvekkende lyd og følelse.

KINA-HINT: Pynt her og der, som på dørtersklene, gir oss litt eksotiske detaljer vi tidligere har vært helt ukjente med .

Den doble midtkonsollen med vaffelmønstret skinn, «fake» trepaneler og mengder med aluminiumsdetaljer er lekkert utført. Den har to koppeholdere, en stående induksjonslader og rikelig med uttak.

LOMMER: I alle dører finner vi lukkbare rom med høy kvalitetsfølelse.

Ikke helt ferdig ennå

Dashbordet består av tre 16,2 tommers skjermer bak en buet skjerm, samt en 10-tommer foran midtkonsollen for klimaanlegg, setefunkjsoner, parkeringshjelp, nedoverbakkeassistent og antispinn.

Instrumentpanelet styres med berøringsknapper og rullehjul på venstre hånd. Multimedia på høyre side. Kjørecomputeren er ikke like omfattende som hos Audi, men du har det du trenger.

DET DU TRENGER: Instrumentpanelet er enkelt i bruk og enkelt å forstå.

Multimediaskjermen har hovedkategorier i scrollemeny til venstre og er veldig intuitiv pg enkel. Forseriebilen er ikke helt i mål på alle funksjoner. Den mangler for eksempel flere visninger på kart, Android Auto og Apple Carplay, så det må vi komme tilbake til når dette dukker opp i løpet av første kvartal neste år.

Foreløpig ønsker ikke importøren å gjøre oppdateringer over nett, for å sikre at alt virker som det skal, men bilen er klargjort for dette når man velger å ta det i bruk. Skjermen virker i hvert fall kjapp i bruk.

DAB+: Det er utfordrende med DAB+ fra et land som ikke har egne DAB-signaler. Men eventuelle forbedringer skjer etter hvert som problemene eventuelt skulle oppstå.

Stemmestyringen kommer også på norsk, men er langt fra bra nok ennå og funksjonen er derfor avslått. Men ting går kjapt, og vi tror faktisk på importøren når de sier dette vil løse seg. Tiden vil vise. Da skal man i så fall kunne gi kommandoer for vinduer, temperatur osv. istedenfor å taste og trykke.

Akkurat som hos Porsche Taycan og Mercedes EQS, har passasjeren egen skjerm for speiling av mobilen, video, radio eller musikk via egen Bluetooth-utgang for trådløse hodetelefoner. Det gjelder riktignok bare på toppmodellen Exclusive.

BERØR: Rattet har en blanding av berøringsknapper og rullehjul. En god kombo, dersom man absolutt må kvitte seg med brytere. Og det ser bra ut og responderer som ønsket.

Ja, det er plass til sju

E-HS9 fås som seks- eller sjuseter. De elektrisk justerbare kapteinstolene i tofarget skinn ser fantastiske ut og har nok justeringsmuligheter.

Til og med uttrekk på seteputa på første rad. De fire fremre i Exclusive-utgaven har både varme og ventilasjon, som faktisk kan brukes samtidig. Forsetene har også tre massasjeprogrammer.

FULL LUKSUS: Exclusive-utgaven har fire elektrisk drevne kapteinstoler, myke nakkeputer, varme og kjølig. Forsetene har massasjeprogrammer og i baksetet har man fantastisk mye plass dersom man slipper å ta hensyn til noen i tredje seterad.

Baksetene mangler dessverre tilt på puta, men beinplassen er overdådig om man kan kjøre setet helt bak uten å ta hensyn til noen i tredje seterad. Baksetepassasjerene har flere ladeuttak (230 volt og USB-C) og hver sin klimasone.

6 SONER: Man kan bestemme separat temperatur på begge sider i alle seterader.

For egen klimasone har man faktisk i bakerste rad, også. Her er det atså seks soners klima. Det har vi aldri opplevd før.

Adkomst til tredje rad skjer mellom setene i andre rad. Bilen har faktisk plass til seks fullvoksne, dersom det deles litt på plassen. Men hodet kommer i konflikt med bakkant av taket. Isofix til blant annet barneseter finner du i de generøse midtsetene.

SENTRAL: Baksetepassasjerene kan velge og vrake i strømuttak. Også 230 volt.

Haugevis av bagasjeplass

Bagasjerommet med alle seter oppe er på 255 liter og faktisk ganske brukbart. Det inkluderer trolig at man tar vekk gulvplaten.

De to bakerste setene felles ned elektrisk via knapper. En kjekk løsning, selv om vi både skulle ønske det gikk fortere og at de også kjørte den elektrisk drevne midtraden fremover. Det hender nemlig at setene kommer i konflikt.

SVÆRT: Med tredje seterad nede er det god plass i et lettlastet bagasjerom uten nevneverdig lasteterskel.

Som femseter er plassen gedigen. Nøyaktige data finnes ikke, men med alle seter nedslått, får man 1.747 liter.

HBI Norge måtte jobbe litt med kineserne for å få de til å skjønne at statslederbilen måtte ha både tilhengerfeste OG frunk.

GOD PLASS: Selv med alle seter oppe, er det ok plass i bagasjerommet.

Der nede har eierne av slike biler egne ansatte som kjører ting på dynga og setter båten på vannet. Men vi har fått begge deler. Den tar 1500 kilo på kroken, 80 liter under panseret og 75 kilo på taket. Konstruksjonsendringen gjelder nå for alle, mens Frunken foreløpig er en norskprodusert variant som koster 4.500 kroner ekstra.

EKSTRA ROM: Det er ekstra rom under gulvet. Ikke altfor dypt, men fint til kablene.

Bøllete oppførsel

Testbilen har 551 hestekrefter fordelt på alle fire hjul. Selv om bilen skal veie hele 2.660 kilo, føler man absolutt trykket i ryggen når man kjører på det sportsligste programmet, som artig nok nås med å holde begge rulleknappene på rattet inne i et par sekunder.

Da viser bilen at det mangler litt opp til de beste tyske konkurrentene. Den setter seg lett i rumpa, men vrir seg såpass av de 750 Newtonmeterne at man faktisk må korrigere på rattet på rett veg. Artig og rampete, men et stykke fra Rolls-Roycen den ligner på. Audi, BMW og Mercedes også, for den saks skyld.

LED MATRIX: Skal du ha de smarteste lysene, må du opp på Premium. Vi hadde bilen til disposisjon en drøy time og fikk ikke testet lysene.

Det luftavfjærede understellet er kanskje det som hemmer den ultimate luksusfølelsen mest. Den er satt opp overraskende stramt, uten at det i seg selv ødelegger komfortfølelsen i det daglige.

Men den blir dårlig avstemt mot skarpe dumper, fartsdumper osv. Samtidig blir den naturlig nok svær og litt upresis dersom du prøver å være bajas når svingene kommer.

De fleste velger trolig sju seter og dermed stålfjærer. Vi må komme tilbake til hvordan denne kjører når den blir tilgjengelig nærmere jul.

LITT AUDI: Bak er det rette linjer og antydning til fortidens eksos på diffuseren i hekken. Stilig, ryddig og rent.

Mye bil for pengene?

Kineserne er glade i store biler. I løpet av få måneder har vi fått BYD Tang, Nio ES8 og Hongqi E-HS9. Alle er svære, har opp til sju seter, firehjulstrekk og over 500 hestekrefter. Det eneste elektriske alternativet er strengt tatt bare Tesla Model X, som koster fra 1.050.000 kroner.

Den må nok også tåle sammenligning med nye BMW iX, Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC og Jaguar I-pace, selv om disse er mindre og rene femsetere.

EGEN SKJERM: Exclusive-utgaven har fire kapteinstoler og egen underholdningsskjerm for forsetepassasjeren.

Det er ikke mange som trenger så store biler. Men de som gjør det, har aldri fått så mye plass og power for pengene, med god margin.

E-HS9 kommer i tre versjoner: Comfort, Premium og Exclusive.

Comfort koster fra 620.000 kroner, har 320 kW/436 hk og 600 Nm i kombinasjon med batteri på 84 kWt netto, som gir en WLTP rekkevidde på 396 kilometer. Allerede på enkleste modell har du panorama glasstak, doble støyisolerende glass, fire klimasoner, navigasjon, parkeringsassistent, førerstøttesystemer og varme i ratt og seter. Dersom du klarer deg med rekkevidden, vil dette være et bra alternativ.

Premium koster fra 700.000 kroner. Her får man 405 kW/551 hester og hele 750 Nm i dreiemoment. Batteriet på 99 kWt gir en rekkevidde på 465 kilometer. Premium gir deg interiørbelysning, egne klimasoner og ikke minst LED Matrix.

Toppmodellen Exclusive koster fra 780.000 kroner og har 6 seter. Først da får du luftfjæring, underholdningsskjermen for passasjeren, varme, kjøling og massasje i setene. Vår testbil har både vinterhjul, frunk, beskyttelseslister og gummimatter. Da blir prisen 821.826 kroner.

Det er for tidlig å konkludere med denne bilen. Vi må teste en bil der alt er oppdatert først. Men en solid importør med 44 forhandlere som satser på personlig service og et moderskip i Kina – som ikke har dårlig tid – lover godt for eierne.