Tesla stiller strenge krav for å få «total selvkjøring»

HOLD DEG I SKINNET: Du bør helst ikke bruke de enorme kraftressursene og kjøreegenskapene i Teslaen din dersom du ønsker full selvkjøringsfunksjon.

Du blir evaluert etter siste måneds kjørestil og må kjøre pent for å få teste betaversjonen av FSD (Full Self Driving).

I USA har Tesla startet å betateste total selvkjøring. Den identifiserer trafikklys og stoppskilter og kan kjøre selv i byen. Føreren må fortsatt følge med, og «beta» hos Tesla betyr i klartekst total ansvarsfraskrivelse om noe skulle skje.

Amerikanske eiere som allerede har kjøpt denne fremtidige FSD-funksjonen, får tilbud om å teste denne beta-utgaven, men det er lettere sagt enn gjort.

Lagrer alle data

Tesla lagrer nemlig all informasjon om kjøringen din og legger til grunn de siste 30 dager/161 siste milene du har kjørt, i tillegg til de sju neste etter at du har bekreftet at du vil teste.

Den bruker alle bilens sensorer og egne formler for å se om du er skikket til å få selvkjøringsfunksjonen.

Dersom du kjører fint nok, vil systemet åpnes for deg. Karakteren settes mellom 0 og 100, og Tesla regner medgir at de fleste havner omkring 80 prosent.

RELAX? Det blir nok ikke bare å fyre i peisen og slappe av bak rattet dersom du vil ha full selvkjøring.

Fem faktorer

Frontkollisjonsvarsleren: Den varsler dersom du må bremse for objekter foran deg. Bilen registrerer hvor mange ganger den varsler.

Hard bremsing: Hard bremsing registreres ved 0,3 G eller høyere. Det tilsvarer en hastighetsreduksjon på 11 km/t i sekundet. I formelen regnes det også ut hvor mange prosent det bremses i 0,3 G i forhold til hvor lenge det bremses under 0,1 G.

Aggressiv svinging: Også her brukes G-kraftsmåleren. Formelen er omtrent den samme. Det beregnes hvor mye man er over 0,4 G i forhold til hvor ofte man er over 0,2 G.

Avstand til bilen foran: Tesla måler både din hastighet, hastigheten til bilen foran og avstanden mellom bilene. Basert på disse dataene kalkulerer den hvor lang tid du trenger for å reagere og stoppe dersom bilen foran deg bråbremser. Her måles hvor ofte du er mindre enn et sekund unna bilen foran i forhold til tiden du er mindre enn 3 sekunder foran. Det måles kun dersom du kjører over 80 km/t. Det vil si så å si aldri dersom den ikke blir forandret før den kommer til Norge.

Avbrutt Autopilot: Autopiloten slår seg av dersom føreren ignorerer tre lyd- og visuelle varsler. Disse varslene aktiveres når du har fjernet hendene fra rattet og blir ukonsentrert. Karakteren svekkes med avbrudd.

FULL GASS: Og for oss som ikke får brukt Full Self Driving, kan det være greit at Tesla Model 3 Performance i den andre enden har en greit fungerende Track Mode.

Vanskelig

Dette må høres ut som en drøm for forsikringsselskapene. Enkelte norske selskaper har tilsvarende løsninger for å fastsette forsikringsbeløpet.

Det finnes forsikringsselskap som også tilbyr G-kraftmåler i bilen din som måler kjøreadferden din. Målet er å gi forsiktige førere lavere forsikringer.

Skal vi tro tilbakemeldinger fra eierere som har testet systemet, må man kjøre svært så pent for å komme over 90 prosent. Enkelte mener at spesielt G-kraftsmålerne er problematiske fordi man blir straffet for å bremse hardt, for eksempel når trafikklyset skifter osv.

Andre har sluttet å bruke automatisk parkering i frykt for at sensorene skal slå ut og gi deg lav poengsum.

Det er trolig en stund til vi vil få samme mulighet her hjemme og da kan det samtidig hende at Tesla har fått ET større erfaringsgrunnlag for systemet sitt, slik at man ikke må gjennom «førerprøve» for å få systemet.