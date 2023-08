Parkering for elbil

Tesla har installert V4 Supercharger i flere europeiske land: Teslas nye lade­stasjoner har kortleser

UTVIDER LADENETTVERKET: Teslas V4 Superchargers dukker nå opp i flere land i Europa. På bildet tas hettene av den nye ladestasjonen i Graz i Østerrike – hvor det er observert kortleser på ladestolpen. Foto: Esther Kokkelmans / Twitter

Nederland, Frankrike og Østerrike. Tesla har nå åpnet V4 Superchargers i alle de tre landene. Alt tyder på at de også har klargjort for mulig kortbetaling på disse.

I vår ble den første V4 Supercharger fra Tesla etablert i Europa. Det skjedde i den nederlandske byen Harderwijk:

I begynnelsen av juli ble den andre ladestasjonen med disse superladerne åpnet i Frankrike.

De siste dagene dukket opp bilder fra to nye V4-ladestasjoner i Europa, melder nettstedet Insideevs. Frankrike har fått ytterligere en, mens den fjerde er etablert i Østerrike.

Disse europeiske byene har nå V4-stasjon:

Harderwijk, Nederland

Chasse sur Rhône, Frankrike

Clermont-Ferrand, Frankrike

Graz, Østerrike

Pushet av Norge?

Tidligere i juli skrev elbil.no om Tesla sin sannsynlige kortbetalingsmulighet på sine nye V4-ladere:

På en liten firkant, godt skjult under kontakten, så det ut til at det var en kortleser med et tomt område over den hvor en liten skjerm ville ha passet fint.

Nå blir dette på mange måter bekreftet, etter at bilder fra de ferske ladestasjonene i henholdsvis Frankrike og Østerrike, viser at ladestasjonene sannsynligvis har mulighet for nettopp det.

KORTBETALING: Litt uklart bilde, men man ser tydelig den kontaktløse kortleseren og berøringsskjermen som er på de helt nye V4-laderne i Graz, Østerrike. Foto: Esther Kokkelmans / Twitter

Tesla-eiere trenger ikke kortbetaling for sine biler, fordi man legger betalingskortet direkte inn i persondataene knyttet til bilen.

Men alle andre får nå sannsynligvis etter hvert mulighet til å betale med kort på nye ladestasjoner som blir lagt opp.

Norge er nemlig ett av markedene som har tvunget frem denne løsningen, som nå ligger an til å bli standard på nye Tesla-ladestasjoner fremover:

Tesla har helt siden starten hatt sitt eget nettverk av hurtigladere i alle sine markeder og bidrar sterkt i det samlede ladetilbudet i Norge.

For et par år siden begynte de å åpne ladenettverket for andre elbiler også, og utvider stadig tilgangen.

Tre meter lang ladekabel

Teslas korte ladekabel har ofte bidratt til stor frustrasjon, særlig blant elbilister som ikke selv kjører Tesla.

For ikke alle elbiler har sin ladeluke plassert på samme sted som disse amerikanske bilene.

PROBLEMATISK FOR MANGE: Korte ladekabler på Tesla sine Superchargers har skapt frustrasjon hos mange elbilister. I videoen over får du gode tips til hvordan du best lader andre bilmerker enn Tesla.

Men løsningen er nær i alle fall for flere nederlendere, franskmenn og østerrikere.

For ladekablene på de nye V4-ladestasjonene er dobbelt så lange som på de eldre V3-stasjonene.

LANG KABEL: De nye V4-laderne har en ladekabel på nesten tre meter. Foto: Esther Kokkelmans / teslarati.com

Bilder fra baksiden av et ladepunkt avslører også spesifikasjonene, en spenning på 1.000 volt og en strømstyrke på 615 ampere.

Regner vi litt på det, ved å multiplisere ampere (A) med volt (V) og dele på 1.000, får vi en ladehastighet på 615 kilowatt.

Da er det jo fort gjort å spekulere: Har Tesla bygget den nye ladearkitekturen for å møte morgendagens elbiler med 800 voltsbatteri?

Leverer foreløpig som på V3

Rapporter og informasjon fra ladekart til Tesla viser at de nye ladestasjonene foreløpig leverer samme hastigheter som V3-stasjonene – som er opptil 250 kilowatt.

Men spesifikasjonene viser i hvert fall at den nye stasjonen er fremtidsrettet og klar for høyere ladehastigheter – og gir dermed et inntrykk av hva disse nye V4-stasjonene kan levere på sikt.