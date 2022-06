Regjeringens batteristrategi lagt fram: Ti grep for å gjøre Norge til en ledende batterinasjon

Næringsminister Jan Christian Vestre lanserte regjeringens batteristrategi i dag.

Batteristrategien ble lagt fram i Mo industripark. Samtdig ble det offentliggjort at styret i batteriselskapet Freyr har besluttet bygging av gigafabrikken med en kostnad på 17 milliarder kroner i Mo i Rana.

– Dersom Norge griper mulighetene kan den norske verdikjeden for batterier sysselsette flere titalls tusen personer og omsette for minst 90 milliarder kroner innen 2030. Den globale etterspørselen vokser eksponensielt og Norge har svært gode forutsetninger for å lykkes i dette kappløpet, sa næringsminister Jan Christian Vestre i forbindelse med lanseringen.

Han understreket at formålet med strategien både er å synliggjøre regjeringens ambisjoner og samarbeid med industrien, men også å markedsføre Norge internasjonalt som vertsland som skal tiltrekke seg investeringer. Strategien kommer derfor til å bli oversatt til flere språk.

Freyer Battery lanserte investeringsbeslutning i sin batterifabrikk.

10 konkrete grep

Næringsminsteren understreket at det var viktig at investeringer i fastlandsindustrien må øke både for å sikre norsk verdiskaping, men også for å være med på jobben med å kutte klimagassutslipp gjennom å satse på klimaløsninger.

Regjeringen lanserte i strategien 10 grep for hvordan Norge skal videreutvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede: Lederskap innen bærekraft i hele batteriverdikjeden Fremme Norge som et attraktivt vertskapsland for grønne investeringer Inngå industrielt partnerskap med sentrale land Stille opp med kapital, lån og garantier som utløser privat kapital Fremme kompetansetilgang Legge til rette for mer fornybar krafttilgang Bidra til tomter og annen sentral infrastruktur Sørge for forutsigbare, effektive og koordinerte offentlige prosesser Støtte opp under pilotkommuner i vekst Lederskap om morgendagens batteriløsninger og utnyttelse av digitale teknologimuligheter Les hele batteristrategien her

– Når vi sier at Norge skal vise bærekraft i hele batteriverdikjeden, så gjelder det helt fra mineralutvinning til energibruk og gjenvinning. Vi skal jobbe med europeiske bransjestandarder. Det handler både om klima, om å ta vare på natur og om sosial bærekraft. Vi skal ta vare på den norske modellen, sa næringsminister Vestre.

Etterspørselen etter batterier er nær tredoblet siden 2018, og det globale markedet er ventet å bli opptil 20 ganger så stort de neste åtte årene.

– Vi skal mobilisere mest mulig privat kapital til batterisatsningen og staten skal stille opp med en kraftfull verktøykasse. Det handler om alt fra ren og rimelig fornybar energi, attraktive næringsarealer, utdanning av arbeidskraft, raske offentlige prosesser, støtte til vertskommuner og til at vi skal bidra med lån, garantier og egenkapital, sa Vestre.

– Har gode forutsetninger, men må kjempe

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu mener regjeringens batteristrategi gir et nytt løft for Norge som ledende elbilland.

– Ingen må være i tvil om at dette vil skape mange nye norske arbeidsplasser, enorm verdiskaping til beste for både klima, miljø og velferdssamfunnet, sier Bu i Elbilforeningen, og fortsetter:

– Norge har svært gode forutsetninger for batterisatsingen, men vi må kjempe for å kunne lykkes i den videre satsingen. Det blir for eksempel en utfordring å sikre tilgang til kritiske mineraler og metaller da Europa henger etter når det gjelder utvinning.

Hun minner om at norske elbilister er svært opptatt av bærekraft i batteriproduksjonen.

– Regjeringens satsing betyr at vi nå kan være med i hele verdikjeden og påvirke både miljøstandarder og anstendige arbeidsforhold, sier Bu.

Freyr bygger gigafabrikk

På pressekonferansen i Mo industripark offentliggjorde også Freyr Battery investeringsbesluntning på å bygge sin fabrikk Giga Artic i Mo i Rana.

Investeringen på 17 milliarder kroner, er den første store av flere planlagte i Mo i årene som kommer.

Gjennom det statlige investeringsselskapet Eksportfinansiering Norge (Eksfin), gir regjeringen 4 milliarder i garantier og lån til byggingen av Freyr-fabrikken i Mo i Rana. Dette i følge E24.

– Batteriselsskapets Freyrs beslutning om å bygge gigafabrikken i Mo i Rana er et godt eksempel på at vi er i ferd med å bygge industrihistorie, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

