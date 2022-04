Elbilforeningen ga råd: Toppmøte om norsk batterisatsing

BATTERITOPPMØTE: Næringsminister Jan Christian Vestre, klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu og statsminister Jonas Gahr Støre var blant deltakerne på dagens batterimøte på statsministerens kontor.

I dag inviterte regjeringen til råd om hvordan en norsk batteriindustri kan realiseres. Elbilforeningen deltok.

– Regjeringen har store ambisjoner for et grønt industriløft i Norge, og vi legger nå et løp for å skape nye, grønne arbeidsplasser, øke eksporten og kutte klimagassutslipp, forklarer næringsminister Jan Christian Vestre om bakgrunnen for regjeringens temamøte om batteri på statsministerens kontor i dag.

Regjeringen har varslet at de skal lage en handlingsrettet nasjonal batteristrategi som skal sørge for verdiskaping innen dette feltet på en miljømessig bærekraftig måte.

Har høy prioritet

Toppmøtet om batterier ble ledet av statsminister Jonas Gahr Støre, og tilstede var hele fire statsråder:

Næringsminister Jan Christian Vestre, klima- og miljøminister Espen Barth Eide, landbruks- og matminister Sandra Borch og forsking – og høyre utdanningsminister Ola Borten Moe.

Statsminister Støre åpnet møtet og var tydelig på at Norge skal gripe muligheten og at norsk batterisatsing har høy prioritet.

Han sa at regjeringen skal ha den norske batteristrategien klar før sommeren.

Næringsminister Vestre fulgte opp og var tydelig på at Norge skal bli en aktør å regne med på dette området, og at vi også har særskilt gode forutsetninger for å lykkes.

Til å gi råd var det invitert var både utvalgte toppledere fra batteri-verdikjeden i Norge og flere vertskapskommuner, samt parter i arbeidslivet, akademia, miljøorganisasjoner og representanter fra EU.

Enormt potensiale for verdiskaping

– Vi har lenge etterspurt satsing på batterifabrikker i Norge og synes det er helt fantastisk at flere norske aktører nå er på banen med helt konkrete prosjekter, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Helt tilbake i 2016 tok Norsk elbilforening til orde for en norsk satsing.

– Jeg tror mange ikke har forstått hvilken mulighet vi har framfor oss, det er et enormt potensiale for verdiskaping og nye arbeidsplasser. Men skal vi klare dette må vi tenkte stort, og vi må handle raskt – for batteritoget i Europa går NÅ.

– Norge kan ikke somle, da blir vi stående igjen på perrongen, konkluderer Bu.

Norske batteriinitiativ

Det er allerede flere norske batteriinitiativ i mange ledd av verdikjeden. Både når det gjelder utvikling av battericeller, gjenvinning av batterier og forskning på ulike batterisammensetninger.

Tre aktører er allerede godt i gang med planleggingen og etableringen av pilotfabrikker for norsk batteriproduksjon.

I Mo i Rana arbeider Freyr Battery med å etablere den første av totalt fem planlagte battericellefabrikker. Lenger sør planlegger selskapene Beyonder og Morrow Batteries med sine gigafabrikker.

Beyonder jobber for å få på plass fullskala produksjon allerede i 2024, og fabrikken til Morrow Batteries skal stå ferdig i 2026.

Både Freyr, Beyonder og Morrow var tilstede på rådslaget. Det var også Batteriretur og Hydrovolt, samt ordførerne i Rana, Arendal og Tysvær.

Kan gi arbeid til 30.000 i Norge

En norsk verdikjede for batterier kan innen få år sysselsette 30.000 personer i Norge, og innen 2030 kan omsetningen ligge på rundt 90 milliarder kroner, ifølge NHO-rapporten Grønne elektriske verdikjeder (pdf).

Dette tilsvarer eksportinntektene fra en samlet norsk fiskerinæring i 2019.

Batterier har en avgjørende rolle i en vellykket overgang fra fossile til fornybare energisystemer, og den globale etterspørselen etter batterier er ifølge den samme rapporten estimert til å bli 25 ganger så stor som dagens nivå innen 2050.

Viktig å skynde seg ansvarlig

– Det er helt sentralt at globale verdikjeder ansvarliggjøres i alle ledd. En batteriverdikjede er ikke bærekraftig hvis miljøhensyn og menneskerettigheter ikke ivaretas. En norsk batteriindustri bør være i front på disse temaene og bruke dette som konkurransefortrinn, sier Bu.

Elbilforeningen har samarbeid med Amnesty for å påvirke særlig bilprodusenter til å være pådrivere for anstendig arbeidsforhold bakover i verdikjeden, også i gruveindustrien som leverer til bilbatteriene.

I fjor vedtok Stortinget en åpenhetslov som skal sikre at næringslivet engasjerer seg i kampen for menneskerettigheter og miljø.