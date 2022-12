Parkering for elbil

Tilgang til elbillading øker boligverdien: – Kanskje den beste investeringen du kan gjøre i egen bolig

LØNNSOM INVESTERING: Elbilforeningens laderådgiver Tormod Bergheim er ikke i tvil om at tilgang til elbillading gjør boligen mer attraktiv når den skal ut på boligmarkedet.

For mange boligkjøpere vil lademulighet være utslagsgivende for om de velger å by på boligen. Dermed kan dette påvirke både taksten og hvordan budrunden ender.

– Da jeg solgte leiligheten min fulgte det med en enkel ladeboks. Dermed fikk jeg en estimert verdiøkning på 60.000 kroner i takstvurderingen, sier Tormod Bergheim.

Lønnsom investering

Bergheim er leder for laderådgivingstjenesten til Norsk elbilforening.

Dette er en tjeneste rettet mot borettslag og sameier som trenger nøytrale og uavhengige råd.

Laderådgivningstjenesten selger ikke ladeanlegg, i motsetning til aktørene i markedet, og kan derfor tilby objektiv laderådgivning, som dessuten utføres til kostpris.

Bergheim er ikke i tvil om at det er lønnsomt å investere i ladeinfrastruktur, det har han erfart både som privatperson og i jobben som laderådgiver.

– Jeg kan ikke tenke meg en eneste investering i en bolig som potensielt kan gi like stor verdiøkning sett opp mot innsatsen/investeringen.

Gjelder både sameier og eneboliger

Dette bekrefter også eiendomsmeglere vi har vært i kontakt med.

Ettersom elbilandelen øker og flere har – eller planlegger å kjøpe – elbil, velger stadig flere boligkjøpere å gå for en bolig bolig der ladeboksen allerede er på plass.

Dette gjelder både for eneboliger og for borettslag og sameier, understreker Bergheim.

– Det å kunne tilby lading gjøre sameiet mer attraktivt, sier Bergheim.

Ifølge ham koster det mellom 4000 og 7500 kroner å få på plass lademulighet i en felles kjellergarasje, noe han mener er en rimelig og overkommelig investering for de fleste.

Viktig å nevne i boligannonsen

– Jeg har vært megler i 22 år og vi har merket etterspørselen etter lademulighet har økt betraktelig, sier eiendomsmegler hos Privatmegleren, Rune Andersson.

22 ÅRS ERFARING: Eiendomsmegler Rune Andersson merker at etterspørselen etter lademulighet for elbil økt i boligmarkedet.

Dette gjelder særlig i borettslag, men også i eneboliger er det et pluss at ladeboksen er på plass, ifølge Andersson.

Å måtte strekke en kabel fra huset og ut til en eventuell garasje er ikke en veldig stor investering, men likevel noe en boligkjøper vil være glad for å ha i orden når man flytter inn.

– Er det lademulighet, drar jeg det selvfølgelig frem i annonsen, sier Andersson.

At interessen for lading er stor hos mange boligkjøpere, er han ikke i tvil om, selv om han ikke våger seg på noen beregning av eventuell verdistigning i kroner og øre.

Også administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, mener at muligheten for lading klart påvirker interessen for en bolig, særlig i borettslag, men også i eneboliger.

– Å ha lademulighet har blitt en hygienefaktor for boligkjøpere, på samme måte samme måte som internett.