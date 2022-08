Porsche Taycan Turbo S: Tok tilbake elektrisk rekord på Nürburgring

TILBAKE I TYSKLAND: Porsche Taycan Turbo S har igjen rekorden for raskeste serieproduserte bil på den legendariske nordsløyfa på Nürburgring.

Porsche har tatt tittelen som raskeste produksjonselbil rundt Nürburgring. Tidligere var det Tesla Model S Plaid som hadde den.

Rekord rundt ringen på den kjente motorsportsbanen er ikke noe ukjent fenomen for Porsche, som nærmest har vært som tittelforsvarere å regne, særlig med 911.

Men det gjelder for Taycan også. Den satte tidligere en rekord på motorsportsbanen på 7:42 i august 2019. Rekorden ble plukket kraftig ned av Tesla med med tiden 7:35,6.

Nå har Porsche tar tatt den tilbake med en noe mindre margin, 7:33,3.

For at rekorden skal være gyldig, må den kjøres med en bil som er identisk med en produksjonsbil, bortsett fra et sikkerhetsbur og racingseter.

Det er trolig siste versjon av Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) og deres nye Performance kit, som har gjort forskjellen.

Ekstrautstyr

Bilen veier det samme som serieproduksjonsbilen. Et offisielt vitne var på plass for å bekrefte den nye rekordtiden på den 20,8 kilometer lange banen i Eifel-regionen i Tyskland, mens TÜV Rheinland bekreftet at rekordbilen var en standard produksjonsmodell.

Bilen, en Taycan Turbo S med med Performance kit fikk en rundetid på 7:33. Da slo den Tesla med over to sekunder.

Performance kitet inkluderer 21-tommers RS-Spyder-designhjul med gategodkjente Pirelli P Zero Corsa sportsdekk som nå er tilgjengelig for Taycan. Dekksammensetningen deres ligner på racingdekk.

Den har også en programvareoppdatering på Porsche 4D Chassis Control for å matche dekkene. Systemet analyserer og synkroniserer alle chassissystemene til Taycan i sanntid.

– Tidligere var det bare fullblods supersportsbiler som kom inn i 7:33-serien, sier testsjåføren Lars Kern.

– Med det nye ytelsessettet klarte jeg å presse enda hardere, og bilen var enda mer presis og smidig å starte opp.

SHNELLFAHRER: Det er litt av et team som er på plass når en ny rekord skal settes.

Bare i Tyskland

Produksjonen av disse bilene startet i slutten av juli 2022, mens selve ytelsessettet forventes å være tilgjengelig fra slutten av året.

Settet blir foreløpig bare tilgjengelig i Tyskland og bare for 2023-modellen Taycan Turbo S sportssedan.

Planen er at ettermonteringen skal utføres etter første levering, i Porsche-verkstedene i Zuffenhausen. Transport til og fra fabrikken er inkludert, samt individuell kjøretøygodkjenning og registrering av Taycan.

Dekkene er først og fremst designet for kjøring på bane. Kjøpere kan derfor bytte tilbake til standard landeveisdekk når som helst. Det er ikke nødvendig å gå tilbake til original programvare selv om du bytter dekkene.

– Vi er glade for at Nürburgring-rekorden for elbiler er tilbake i Porsches hender, sier Kevin Giek, visepresident Model Line Taycan.

– Denne rundetiden viser ikke bare hvor mye potensiale som ligger i vårt nye ytelsessett, men bekrefter også nok en gang sportsbilgenene til Taycan.

Taycan Turbo S har effekt på 460 kW (625 hk) og 560 kW (761 hk) fra stillestående.

RacerbilenVW ID.R, har den den raskeste tiden på ringen for elbiler for øyeblikket, på 6:05,33.

INGEN SNARVEIER: Porsche går grundig til verks når de utvikler nye bilmodeller. Ikke minst kan det merkes bak rattet.

Bli medlem! Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 110 000 andre elbilister! Bli medlem

Les også