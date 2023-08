Parkering for elbil

To nye verdensrekorder satt Down Under: Elbil kjørte over 7 kilo­meter – 30 meter under vann

OFF THE DEEP END: Meldte australske nyhetskanalen 7 News. Det måtte hele 30 dykkere til for å få kjørt bilen på den oppsatte ruta tvers over havbunnen og opp på land igjen på den andre siden. Kjøreturen i elbilen tok 12 timer.

Den el-konverterte Toyota Land Cruiser-en fra 1978 har satt to verdens­rekorder. Både den lengste og dypeste ferden under vann med en bil.

Akkurat nå, hvor hele kartet for innlandet er dekket med rødt farevarsel og mange har fått ufrivillig basseng i kjelleren, er det satt et par ganske så interessante rekorder i en elbil.

Elbilen har for lengst bevist at den er uovertruffen på støynivå, komfort, respons, akselerasjon, energieffektivitet og holdbarhet.

Nå beviser den at den er best i terreng også. Ikke bare på land, men også under vann.

Men det bør for så vidt ikke komme som noen overraskelse.

Man kan for eksempel droppe alt av drivverk og ha en motor på hvert hjul for å unngå kompliserte sperrer, og samtidig få alle hjul til å gå like fort i forhold til hverandre.

REKORDBILEN: Denne Land Cruiser J40 har en elmotor under panseret, et svært batteri under rumpa og store, tunge vannfylte dekk for å gi ekstra tyngde. Foto: ABC News Australia

Og elmotoren har den fordelen at den ikke trenger oksygen for å funke.

Elbilen er med andre ord perfekt til dette formålet.

Aller første forsøk i 1983

Men tilbake til verdensrekorden.

Det hele startet med at en gjeng ville prøve å kjøre mellom mellom Mandorah til Darwin nord i Australia allerede i 1983, skriver svenske mestmotor.se.

Det er 120 kilometer med bil for å ta seg rundt på land, ellers går det en ferge som bruker 15 minutter rett over det drøyt sju kilometer lange sundet.

TOK VANNVEIEN: Raskeste veien mellom Mandorah og Mindil Beach i Darwin går via vann. Strekket er over sju kilometer langt og har en dybde på opp til 30 meter.

Men istedenfor å velge ferga, ville gjengen heller prøve å kjøre en gammel Land Cruiser på sjøbunnen.

De modifiserte først bilen slik at dieselmotoren skulle ta dem trygt over med to lange snorkler for eksos og luft.

Men da de hadde kjørt tre kilometer, kom de til en klippeavsats der i dypet og måtte gi opp forsøket.

De slet også med at bilen de brukte, helst ville flyte opp.

Men forsøket ble aldri glemt. Den første turen ble nærmest mytisk.

40 år senere var en ny og yngre gjeng med bilentusiaster klare for å prøve igjen.

Verdensrekordbilen er riktignok ikke veldig avansert, snarere tvert imot. Utgangspunktet er fortsatt en Land Cruiser J40. Men denne gang i en kortere versjon.

Denne enkle bilen ble produsert samtidig med de nyere modellene fra 1960 og til så sent som 2001.

Andre forsøk i 2023

De største endringen var å kaste ut fossilmotoren.

I stedet drives nå denne Land Cruiser-en av en vanntett elmotor med dertil hørende batteripakke og styreenhet.

For å sikre ekstra godt grep ble hjulene fylt med vann. Da de kjørte ut i sjøen i Mandorah, hadde Toyota-en kun vært testet i saltvann én gang tidligere.

Dersom du vil se video av gutta som bygget om bilen, så spol litt ut i denne videoen fra Designed and Built.

Gjørme og salt ble de største utfordringene underveis og bilen satt seg fast flere ganger. Den brukte også et par timer på å forsere en gassledning.

Bilen var hele tiden koblet til en båt rett over dem. Men det skal også sies at stredet har mye skipstrafikk som går inn og ut av havner på begge sider.

Datoen, den 29. juli, var også den eneste muligheten de hadde for å gjennomføre forsøket nå i 2023. Grunnen skal være enorme forskjeller i tidevann, ja, opptil 8 meter.

30 dykkere som sjåfører

Men hvem i all verden kjørte denne bilen?

Her byttet 30 dykkere på å sitte i førersetet. På grunn av trykket på 30 meters dybde kunne de bare sitte ved rattet i 15 minutter hver.

I farvannet lurte farer som saltvannskrokodiller og ikke minst haier.

Etter 12 timer under havoverflaten kjørte Land Cruiser-en opp på stranda Mindil Beach i Darwin sent på kvelden.

Vel var de fem timer forsinket, men det var kun smil å se på sjåfør og det som brått var tre medpassasjerer i bilen.

Men vi tipper de tar ferga neste gang …